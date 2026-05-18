/Adhika Jyeshta masam 2026 : అధిక మాసంలో 33 సంఖ్యకు ఉన్న విశిష్టత..?.. అధికస్య అధిక ఫలం అని ఎందుకు అంటారో తెలుసా..?..

Adhika masam tradition and 33 number significance: హిందూ సంప్రదాయాం ప్రకారం మనం జరుపుకునే ప్రతి పండగ, పూజలు, వ్రతాలు వెనుక నిగుఢమైన రహస్యాలు దాగి ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలో మనం ప్రస్తుతం అధిక మాసంను మే 17, ఆదివారం, అధిక జ్యేష్ఠ శుద్ధ పాడ్యమి నుంచి, జూన్ 15, సోమవారం, అధిక జ్యేష్ఠ బహుళ అమావాస్య సోమవతి అమావాస్య వరకు జరుపుకుంటాం. ఈ రోజుతో అధిక జ్యేష్టం సమాప్తమవుతుంది. అయితే.. అధిక మాసంను పురుషోత్తమ మాసం అని చెప్తారు. ఈ మాసంలో శివ కేశవుల్ని భక్తితో కొలుచుకుంటారు. కానీ ఈ నెలలో మాత్రం శుభకార్యక్రమాలు నిశిద్దం అని పండితులు చెబుతున్నారు.
దేవత పూజలు, వ్రతాలు, దానలకు ఈ మాసం పెట్టింది పేరు. అందుకే ఈ మాసంకు ఏది చేసిన అధికస్య అధిక ఫలం అని నానుడి ప్రచారంలో అంటారు. ఈ నెలలో కొంచెం దానం, పూజలు, వ్రతాలు చేసిన అది కోట్ల రెట్లు మంచి ఫలితాలు ఇస్తుందన్నమాట.
ముఖ్యంగా అధిక మాసంలో 33 సంఖ్యకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఉంది. పూజలు, వ్రతాల్లో, దీపారధనలో 33 ని తప్పకుండా ఉపయోగిస్తారు. 33 కోట్ల దేవతలకు ప్రతినిధులుగా 33 రకాల దేవతా శక్తులు ఈ చరాచర సృష్టిని నడిపిస్తాయని బలంగా నమ్ముతారు. వేదాల ప్రకారం 33 రకాల దేవతారాధనలు చేస్తారు. హిందూ సనాతన ధర్మంలో ‘33 కోట్ల దేవతలు’ (33 రకాల దేవతలు) ఉన్నారని విశ్వసిస్తారు. వీరిలో 8 వసువులు, 11 రుద్రులు, 12 ఆదిత్యులు, ఇద్దరు అశ్విని కుమారులు ఉన్నారు.
ఈ మాసంలో తప్పకుండా చేయాల్సినవి..
అధిక మాసంలో పండ్లు, అరిసె అప్పల దానాలు, డ్రైఫ్రూట్స్, దీపం వత్తులు,పండితులకు ఏదైన ఇచ్చిన ఆ సంఖ్య తప్పకుండా 33 ఉండేలా చూసుకొవాలి. ముఖ్యంగా ఈ మాసంలో అల్లుళ్లకు 33 అరిసెలు, బట్టలు, కూతురికి చీరలు ఏదైన యథాశక్తి ప్రకారం ప్రేమతో కట్నం గా పెడతారు.
అల్లుడ్ని శ్రీ మహా విష్ణువు స్వరూపంగా భావించి దానం ఇస్తారు. ఒక్క అల్లుడికి ఏదైన దానం ఇస్తే అది 10 మంది బ్రాహ్మణ పండితులతో సమానం అని కూడా చెప్తారు. అందుకే అధిక మాసంకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఉందంటారు పండితులు.. ఈ మాసంలో పూజలు, వ్రతాలు, దాన ధర్మాలు అన్ని కూడా గొప్ప శుభఫలితాలను ఇస్తాయి. శనిదోషాలు తొలగించుకొవాడాని ఈమాసంకు మించి మరో మాసం ఉండదని, అందుకే శనిదోష పరిహరాలు చేయించుకొవాలని పండితులు చెబుతున్నారు.
