Lunar Eclipse 2025: చంద్ర గ్రహణం మరుసటి రోజు ఇంట్లో శుద్ది ఏలా చేసుకోవాలి.?.. ఈ వస్తువులు పొరపాటున కూడా మళ్లీ వాడొద్దు.!.

After lunar eclipse effect devotees must follow these remedies: దేశంలో ప్రస్తుతం చంద్రగ్రహణం ప్రభావంతో ఆలయాలు అన్ని కూడా మూసివేశారు. ముఖ్యంగా రాత్రి 9 గంటల 48 నిమిసాలకు రాహుగ్రస్త చంద్ర గ్రహణం ఏర్పడబోతుంది. ఆ తర్వాత అర్దరాత్రి 1.28 నిమిషాలవరకు దీని ప్రభావం ఉండనుంది. అయితే.. ఈ సమయంలో చేసే జపాలు, ధ్యానాలు, పూజలు వెయ్యిరెట్లు అధికంగా గొప్ప ఫలితాల్ని ఇస్తాయి. అందుకే చాలా మంది పట్టు స్నానం, విడుపు స్నానాలు ఆచరిస్తారు.
మరోవైపు గ్రహణం సమయంలో కొన్ని రాశుల వారు జాగ్రత్తగా ఉండాలని పండితులు సూచించారు. అయితే చంద్ర గ్రహణం మరుసటి రోజు తెల్లవారు జామున బ్రాహ్మీమూహుర్తంలో తప్పనిసరిగా తల స్నానం ఆచరించాలి. స్నానం నీళ్లలో గంగ నీళ్లు లేకుండా పసుపు వేసుకుని స్నానం చేయాలి. ఆ తర్వాత నూతన వస్త్రాలను ధరించాలి. దేవుడి గదిలోని పసుపు , కుంకుమ, నూనె చిమ్మలను మార్చేయాలి. మరల కొత్త దీపపు చెమ్మలో దీపంవెలిగించాలి. ఇల్లంతా శుభ్రంగా క్లీన్ చేసుకుని గంగ నీళ్లు వేసుకుని కడిగేయాలి.
ఇంట్లో ఏవైన మిగిలిన తినే పదార్థాలు ఉంటే బైటపడేయాలి. దర్భలు పెట్టని పదార్థాల్ని తినకూడదు. దేవుళ్లను మరల శుభ్రంగా అభిషేకం చేసి, అర్చనలు, పూజలు చేయాలి. ఇల్లంతా మంచి సువసనతో ఉన్న ధూపం వెలిగించాలి. దేవుడ్ని అభిషేకం చేసిన నీళ్లను ఇల్లంతా చల్లాలి.
ఆ తర్వాత గ్రహణ దోష పీడా పరిహారానికి పెద్ద పాత్ర తీసుకుని దానిలో సర్పం పడగ వెండి ప్రతిబింబం, చంద్రుడి ప్రతిబింబం, కేజీన్నర బియ్యం, కేజీన్నర మినుములు, తెల్లని వస్త్రం, ఒక నెయ్యి ప్యాకెట్, చక్కెర, పాలు, పెరుగు మొదలైనవి పెట్టి గుడికి వెళ్లి పూజలు చేయించుకుని తోచినంత డబ్బులుపెట్టి పండితుడి దగ్గర సంకల్పం చెప్పుకుని దానంగా ఇవ్వాలి. ఈ విధంగా చేస్తే గ్రహణ దోషాలు ఇంట్లో కానీ, ఇంటి వాళ్లకు కానీ అంటుకోవని, చెడు ప్రభావం చూపించవని పండితులు చెబుతున్నారు.
