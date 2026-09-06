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Aja Ekadashi 2026: శ్రావణ మాసం చివరి సోమవారంవేళ అద్భుతం.!. రాముడి నక్షత్రంలో ఏకాదశి.. రేపు ఏమిచేయాలంటే..?..

Shravana masam Aja Ekadashi:  ముఖ్యంగా శ్రావణ మాసంలో శివ, కేశవులను భక్తితో పూజించుకుంటారు. అయితే ఈసారి మనకు అజఏకాదశి అనేది సోమవారం రోజున కలిసి రావడంను విశేషంగా చెప్తున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 06, 2026, 07:41 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 07:55 PM IST
Aja Ekadashi 2026: శ్రావణ మాసం చివరి సోమవారంవేళ అద్భుతం.!. రాముడి నక్షత్రంలో ఏకాదశి.. రేపు ఏమిచేయాలంటే..?..
Image Credit: ajaekadashivrat(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Aja Ekadashi 2026: శ్రావణ మాసం చివరి సోమవారం వేళ అద్భుతం.. రాముడి నక్షత్రంలో ఏకాదశి.. రేపు ఏమిచేయాలంటే..?..
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