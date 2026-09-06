/Aja Ekadashi 2026: శ్రావణ మాసం చివరి సోమవారంవేళ అద్భుతం.!. రాముడి నక్షత్రంలో ఏకాదశి.. రేపు ఏమిచేయాలంటే..?..

Aja Ekadashi 2026 date tradition and puja Vidhi: శ్రావణ మాసం అనేది దేవతలకు పండగల మాసం అని చెబుతారు. ఈ నెలలో ప్రతి రోజు విశేషంగా మనం ఏదో ఒక పండగను జరుపుకుంటాం. అయితే శ్రావణమాసంలో వచ్చే ఏకాదశిని చాలా గొప్పదని, ఈ రోజున మనం చేసే పూజలు , వ్రతాలుచాలా గొప్ప ఫలితాలు ఇస్తాయని చెప్తారు.
ఈ క్రమంలో మనం సెప్టెంబర్ 7వ తేదీన శ్రావణ మాసం చివరి సోమవారంరోజున.. అజ ఏకాదశిని జరుపుకుంటాం. మనకు ప్రతినెలలో రెండు ఏకాదశులు వస్తాయి. అజ ఏకాదశి అనేది శ్రీ మహా విష్ణువుకు అత్యంత ప్రీతికరమైనది. ఈ రోజున బ్రాహ్మీమూహుర్తంలో నిద్రలేవాలి. స్నానం చేసి, శుభ్రమైన వస్త్రాలను ధరించి పూజాకార్యక్రమాలు మొదలు పెట్టాలి.
అజ ఏకాదశి శుభమూహుర్తం మనకు ఈసారి సెప్టెంబర్ 7న ఉదయం 4 గంటల నుంచి, సెప్టెంబర్ 8వ తేదీన మధ్యాహ్నం వరకు ఉంది. ఉదయ కాల తిథి ప్రకారం మనం ఏకాదశిని సోమవారం రోజున జరుపుకుంటాం. ముఖ్యంగా ఈరోజు విష్ణు భగవానుల వారిని షోడషోపచారాలతో పూజలు చేసుకొవాలి. అంతే కాకుండా రాముడి జన్మ నక్షత్రమైన పునర్వసులో ఈ సారి ఏకాదశి, అది కూడా సోమవారంరోజున రావడం విశేషమైన శుభయోగమని పండితులు చెబుతున్నారు.
ఈ రోజున యథాశక్తి పూజలు, వ్రతాలు, దానాలు,హోమాలు, దైవీక కార్యక్రమాలు, నదీ స్నానాలు చేస్తే చాలా మంచిదని పండితులు చెబుతున్నారు. సత్యనారాయణ వ్రతం,విష్ణు సహస్రనామా పారాయణ, శివుడికి రుద్రాభిషేకం, లలితా సహస్రనామా పారాయణం మొదలైనవి చేసుకుంటే చాలా గొప్ప ఫలితాలు కల్గుతాయని పండితులు చెబుతున్నారు. రాముడి స్తోత్రాలు, రామాయణం, సుందర కాండ మొదలైనవి పారాయాణ చేస్తు అన్నిరకాలు చెడు ఫలితాలు పోయి ఊహించని గొప్ప శుభయోగాలు కల్గుతాయని జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతున్నారు.
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