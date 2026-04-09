  • Akshaya Tritiya 2026: అక్షయ తృతీయ రోజున ఎట్టిపరిస్థితుల్లో ఈ పని చేయకండి! ఏవి కొనాలి? ఏవి కొని ఇంటికి తీసుకురాకూడదో తెలుసా?

Akshaya Tritiya 2026: అక్షయ తృతీయ రోజున ఎట్టిపరిస్థితుల్లో ఈ పని చేయకండి! ఏవి కొనాలి? ఏవి కొని ఇంటికి తీసుకురాకూడదో తెలుసా?

Akshaya Tritiya Dos And Donts: ఈ ఏడాది పవిత్రమైన అక్షయ తృతీయ పర్వదినాన్ని ఏప్రిల్ 19న జరుపుకోనున్నారు. ఈ పవిత్రమైన రోజున కొత్త పనికి శ్రీకారం చుట్టేందుకు ఎంతోమంది సన్నాహాలు చేస్తుంటారు. అయితే అక్షయ తృతీయ రోజున కొన్ని పనులు చేయకపోవడమే మంచిదని పండితులు చెబుతున్నారు. అలా చేయడం వల్ల ఇంట్లోకి ప్రతికూల ప్రభావం వస్తుందని నమ్ముతారు. ఆ పనులు ఏంటి? ఎందుకు ప్రారంభించకూడదు అనే విశేషాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Apr 9, 2026, 12:21 PM IST

Akshaya Tritiya 2026: అక్షయ తృతీయ రోజున ఎట్టిపరిస్థితుల్లో ఈ పని చేయకండి! ఏవి కొనాలి? ఏవి కొని ఇంటికి తీసుకురాకూడదో తెలుసా?

Akshaya Tritiya Dos And Donts: ఈ ఏడాది పవిత్రమైన అక్షయ తృతీయ పర్వదినాన్ని ఏప్రిల్ 19న జరుపుకోనున్నారు. ఈ పవిత్రమైన రోజున కొత్త పనికి శ్రీకారం చుట్టేందుకు ఎంతోమంది సన్నాహాలు చేస్తుంటారు. మరికొందరు బంగారం, వెండి వస్తువులను కొని దేవుని గదిలో పెట్టి పూజిస్తారు. అక్షయ తృతీయకు ఉన్న ప్రత్యేక ఏమిటంటే.. ఆ రోజు ముహూర్తాలు చూడకుండానే ఏ సమయంలోనైనా ఏదైనా పనిని నిశ్చింతగా ప్రారంభించవచ్చు. ఎన్నో శుభకార్యాలు చేయవచ్చు. ఈ పర్వదినం నాడు లక్ష్మీదేవిని పూజిస్తే.. ఇంట సిరిసంపదలు తెస్తుందని ప్రజల నమ్మకం. ఈ కారణంగా ప్రజలంతా బంగారం, వెండి లేదా ఇతర విలువైన వస్తువులను కొనేందుకు ఇష్టపడతారు. అయితే అక్షయ తృతీయ రోజున కొన్ని పనులు చేయకపోవడమే మంచిదని పండితులు చెబుతున్నారు. అలా చేయడం వల్ల ఇంట్లోకి ప్రతికూల ప్రభావం వస్తుందని నమ్ముతారు. ఆ పనులు ఏంటి? ఎందుకు ప్రారంభించకూడదు అనే విశేషాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

అక్షయ తృతీయ నాడు ఏది శుభప్రదం!
అక్షయ తృతీయ నాడు రోజున బంగారం, వెండి కొనుగోలు చేయడం చాలా శుభప్రదంగా భావిస్తారు. మీరు ఖరీదైన వస్తువులను కొనలేకపోయినా, మీ ఇంటికి అదృష్టాన్ని తెచ్చిపెట్టే ఎన్నో చౌకైన వస్తువులను కొనేయోచ్చు. అక్షయ తృతీయ రోజు కింద పేర్కొన్న అనేక వస్తువులను ఎలాంటి అభ్యంతరం లేకుండా ఇంటికి తెచ్చుకోవచ్చు.

కళ్లు ఉప్పు: అక్షయ తృతీయ నాడు ఇంట్లోకి కళ్లు ఉప్పు తీసుకురావడం అప్పుల నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తుందని నమ్ముతారు.
పత్తి: ఇది స్వచ్ఛతకు, సానుకూల శక్తికి చిహ్నంగా పరిగణిస్తారు.
మట్టి పాత్రలు: ఇవి ఇంట్లో సంతోషాన్ని, శ్రేయస్సును పెంచుతాయని నమ్ముతారు.
బార్లీ, పసుపు, ఆవాలు: ఇవి శుభానికి, శ్రేయస్సుకు చిహ్నాలుగా ఉంటాయి.
తులసి మొక్క: ఇది ఇంట్లోకి సానుకూల శక్తిని పెంచుతుంది.
చోళీలు, పాత్రలు: ఇవి సంపద, శ్రేయస్సుతో ముడిపడి ఉన్నాయని భావిస్తారు.

ఇవి అస్సలు కొనకండి!
అక్షయ తృతీయ రోజున కొన్ని వస్తువులను కొనడం అశుభంగా పరిగణిస్తారు. వాటిలో ఇనుప వస్తువులు, ముళ్ల మొక్కలు, పదునైన లేదా మొనదేలిన వస్తువులు, నల్లని రంగు వస్తువులు, పాత మిఠాయిలు, విరిగిన లేదా పాత వస్తువులతో పాటు అల్యూమినియం లేదా స్టీల్ పాత్రలు ఆ పర్వదినం నాడు కొనకపోవడమే మంచిది.

అక్షయ తృతీయ నాడు దానధర్మాలు చేయడం చాలా శుభప్రదంగా భావిస్తారు. మీకు వీలైనప్పుడు.. ఈ వస్తువులను దానం చేయవచ్చు. పుచ్చకాయలు, దోసకాయలు, కల్కండూ, చేతి విసనకర్రలు, చాపలు, బూట్లు, బియ్యం, ఉప్పు, నెయ్యి, మట్టి కుండలు, కప్పులు, విల్లో ఆకులు, పండ్లు, గొడుగులు లాంటి ఇతర వస్తువులను కొని దానం చేయోచ్చు.

అక్షయ తృతీయ నాడు బంగారం కొనేందుకు ఓ ఉత్తమమైన మార్గం ఉంది. ఏప్రిల్ 19న వచ్చే అక్షయ తృతీయ రోజున బంగారం కొనడానికి ఉత్తమ సమయం ఉదయం 10:49 నుండి 5:51 వరకు ఉంటుంది.

ఉదయ ముహూర్తం (శుభ సమయం) - ఉదయం 10:49 నుండి మధ్యాహ్నం 12:20 వరకు
మధ్యాహ్న ముహూర్తం (శుభ సమయం) - మధ్యాహ్నం 01:58 నుండి సాయంత్రం 03:35 వరకు
సాయంత్ర ముహూర్తం (శుభ సమయం) - సాయంత్రం 06:49 నుండి రాత్రి 10:57 వరకు

(గమనిక : ఇక్కడ అందించిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. దీన్ని పాటించే ముందు పండితుడ్ని సంప్రదించడం మేలు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

akshaya tritiyaApril 19 Akshaya Tritiyaakshaya tritiya dos and dontsWhat to Buy On Akshaya Tritiya 2026Akshaya Tritiya 2026

