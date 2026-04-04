Akshaya Tritiya 2026: అక్షయ తృతీయ 2026 స్పెషల్..బంగారం ఎప్పుడు, ఏ సమయంలో కొంటే మంచిదో తెలుసా?

Akshaya Tritiya 2026 Gold Purchase: భారతీయ హిందూ సంప్రదాయంలో అక్షయ తృతీయకు గొప్ప ప్రాముఖ్యత ఉంది. అక్షయ తృతీయను ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ 19న జరుపుకోనున్నారు. ఈ పవిత్రమైన రోజున హిందువులు ప్రతిఒక్కరూ లక్ష్మీదేవి పూజించి.. వారి శక్తి కొలది బంగారం, వెండి, డబ్బుతో అమ్మవారిని పూజిస్తారు. ఇంట్లో సంపద పెరగడం సహా ఐశ్వర్యం కోసం అక్షయ తృతీయ నాడు ప్రజలంతా లక్ష్మీదేవిని విశేషంగా పూజిస్తారు. అయితే అక్షయ తృతీయ ఎప్పుడు వస్తుంది? బంగారం కొనేందుకు ఏది సరైన సమయం అనే విశేషాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
అక్షయ తృతీయ హిందూ సంప్రదాయంలో అత్యంత పవిత్రమైన రోజులలో ఇదొకటి. వైశాఖి మాసంలోని శుక్ల పక్ష తృతీయ రోజున జరుపుకునే ఈ పండుగను 'అక్ష తీజ్' అని కూడా పిలుస్తారు. 'అక్షయ' అంటే ఎప్పటికీ తరగనిది అని భావం వస్తుంది. ఈ రోజున చేసే జపం, దానం లేదా బంగారం కొనుగోలు శాశ్వతంగా వృద్ధి చెందుతాయని హిందూ సంప్రదాయం చెబుతోంది.
2026 సంవత్సరంలో అక్షయ తృతీయ పర్వదినం ఏప్రిల్ 19 తేదీ ఆదివారం నాడు వస్తుంది. మూడవ తిథి ఏప్రిల్ 19, 2026 - ఉదయం 10:49 గంటలకు ప్రారంభమవుతుండగా.. మూడవ తిథి ఏప్రిల్ 20, 2026 - ఉదయం 07:27 గంటలకు ముగియనుంది. అక్షయ తృతీయ పూజ ముహూర్తం ఉదయం 10:49 నుండి మధ్యాహ్నం 12:34 వరకు (పూజ సమయం: 1 గంట 45 నిమిషాలు) ఉండనుంది.
బంగారం ఇప్పుడే కొనాలి?
అక్షయ తృతీయ నాడు బంగారం కొనడం అంటే లక్ష్మీదేవిని ఇంటికి ఆహ్వానించడమే అన్నట్లుగా హిందువులు భావిస్తారు. అక్షయ తృతీయ కోసం బంగారం కొనేందుకు అత్యంత శుభప్రదమైన సమయం ఏప్రిల్ 19న ఉదయం 10:49 నుండి ఏప్రిల్ 20న ఉదయం 05:51 వరకు ఉంటుంది.
అక్షయ తృతీయ ప్రత్యేకతలు:
1) పురాణాలలో ఈ రోజుకు గొప్ప ప్రాముఖ్యత ఉంది
2) పరశురామ జయంతి.. విష్ణువు ఆరవ అవతారమైన పరశురాముడు అక్షయ తృతీయ నాడు జన్మించాడని నమ్ముతారు.
3) సత్యయుగం, త్రేతాయుగం ఈ పవిత్రమైన ఇదే రోజున ప్రారంభమయ్యాయని చెబుతారు.
4) ఈ రోజునే కుబేరుడు శివుడిని ప్రసన్నం చేసుకుని, దేవదేవుల ఖజానాకు అధిపతి అయ్యే వరాన్ని పొందాడట.
5) ఈ రోజున ఎలాంటి ప్రత్యేక శుభ సమయాలను పాటించకుండానే వివాహాలు, గృహప్రవేశాలు వంటి శుభకార్యాలను జరుపుకోవచ్చు.
ఈ రోజున ఏమి చేయాలి?
అక్షయ తృతీయ రోజు ఉదయాన్నే నిద్రలేచి పవిత్ర స్నానం చేసి.. లక్ష్మీ విష్ణు దేవతలను పూజిస్తే సంపద లభిస్తుంది. ఈ రోజున అన్నదానం, వస్త్రాలు ఇవ్వడం లేదా పేదలకు సహాయం చేయడం వల్ల అక్షయ పుణ్యం లభిస్తుందని పండితులు చెబుతారు. బంగారం మాత్రమే కాకుండా వెండి, ఇతర లోహ వస్తువులను కొనడం లేదా కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించడం కూడా శుభప్రదంగా పరిగణిస్తారు.
(గమనిక: ఈ సమాచారం ప్రజల నమ్మకాలు, ద్రుక్ పంచాంగం ఆధారంగా అందించబడింది. ఏవైనా ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు మీరు మీ పురోహితులను సంప్రదించవచ్చు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)
