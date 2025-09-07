Lunar Eclipse: చంద్రగ్రహణం ఎఫెక్ట్‌.. తెలంగాణ, ఏపీలో పుణ్యక్షేత్రాలకు తాళం!

Lunar Eclipse Temples Close: పౌర్ణమి సందర్భంగా ఏర్పడిన చంద్రగ్రహణం కారణంగా హిందూ దేవాలయాలన్నీ మూసివేశారు. చంద్రగ్రహణం ప్రభావంతో తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్తోపాటు దేశంలోని అన్ని ప్రముఖ ఆలయాలు మూసివేశారు. చంద్రగ్రహణం ఏర్పడే సమయంలో ఆలయాలు మూసివేయడం ఆనవాయితీ. ఈ క్రమంలోనే తిరుమల వెంకటేశ్వర స్వామి, యాదాద్రి లక్ష్మీనరసింహా స్వామి ఆలయాలతో అన్ని ప్రధాన ఆలయాలు మూసివేశారు.
యాదాద్రి ఆలయం
తెలంగాణలో ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రం యాదాద్రి శ్రీ లక్ష్మీనరసింహ స్వామి ఆలయం చంద్రగ్రహణం సందర్భంగా ఆదివారం 12 గంటలకు మూసివేశారు. ఉదయం స్వామివారి కైకర్యాలన్ని పూర్తిచేసుకుని 12 గంటల వరకు భక్తులకు దర్శనాలు కల్పించారు. అనంతరం ఆలయ అర్చకులు ఆలయాన్ని మూసివేశారు. రేపు వేకువజామున 3 గంటలకు ఆలయంలో సంప్రోక్షణ నిర్వహించి శ్రీ స్వామివారి కైంకర్యాలు పూర్తి చేసుకుని ఉదయం 8:30 నిమిషాల నుంచి భక్తులకు దర్శనలు కల్పిస్తారు. చంద్రగ్రహణం సందర్భంగా గ్రహణ సమయంలో కుంభరాశి, విశాఖ నక్షత్రంలో జన్మించిన వారు స్వామివారి నామ జపాలు స్మరించాలి. గ్రహణ జాగ్రత్తలు ఆచరించాలని ఆలయ ప్రధాన అర్చకులు సూచించారు.
వాడపల్లి ఆలయం మూత
చంద్రగ్రహణం కారణంగా ఏపీలోని ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రం కోనసీమ తిరుమల వాడపల్లి ఆలయం మూసివేశారు. మధ్యాహ్నం ఒంటిగంటకు ఆలయ అర్చకులు ఆలయ ప్రధాన ద్వారాలకు తాళాలు వేశారు. గ్రహణం అనంతరం సంప్రోక్షణ చేపట్టి రేపు ఉదయం 7 గంటలకు ఆలయాన్ని తెరుస్తామని డిప్యూటీ కమిషనర్ నల్లం సూర్య చక్రధరరావు తెలిపారు.
అరసవిల్లి
ప్రముఖ పుణ్య క్షేత్రం అరసవల్లి శ్రీ సూర్యనారాయణ స్వామి ఆలయాన్ని మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర ఆదివారం కుటుంబసమేతంగా దర్శించుకున్నారు. శ్రీకాకుళం జిల్లా పర్యటనలో భాగంగా ఆలయ అనివెట్టి మండపంలో మంత్రి స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు.
