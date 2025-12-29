Tirumala Temple: ఇల వైకుంఠంగా తిరుమల ఆలయం.. శ్రీవారికి ఎవరూ దిష్టి పెట్టొద్దు

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
All Set To Vaikunta Ekadasi In Tirumala Temple: వైకుంఠ ఏకాదశికి తిరుమల ఆలయం వైకుంఠాన్ని తలపిస్తోంది. పూలు, పండ్లు, ఆకులు ఇలా అన్నింటితో తిరుమల ఆలయ క్షేత్రం కొత్త అందాన్ని అద్దుకుంది. తిరుమల శ్రీవారికి దిష్టి తీయాలి అన్నట్టు కనీవినీ ఎరుగని రీతిలో ఏర్పాట్లు జరిగాయి. ఆ విశేషాలు తెలుసుకుందాం.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Dec 29, 2025, 04:36 PM IST

Tirumala Temple: కలియుగ వైకుంఠంగా పేరుపొందిన తిరుమల నిజంగా వైకుంఠంగా మారింది. వైకుంఠ ఏకాదశికి కనీవినీ ఎరుగని రీతిలో ఏర్పాట్లు తిరుమల క్షేత్రంలో జరిగాయి. దారులన్నీ కొండకే అన్నట్టు పరిమళభరితంగా.. విద్యుద్దీపాల వెలుగు జిలుగుల మధ్య తిరుమల శ్రీవారి ఆలయం తళుక్కున్న మెరుస్తోంది. పూల తోరణాలు.. వివిధ ఆకృతులు.. పూలతోటగా తిరుమల ఆలయ పరిసరాలు మారాయి. ఆ దృశ్యాలు చూసేందుకు రెండు కళ్లు చాలవు.

Also Read: Goddess Lakshmi: ఈ 10 పద్ధతులు పాటిస్తే లక్ష్మీ దేవి మీ ఇంటి తలుపు తడుతుంది

వైకుంఠ ఏకాదశి పర్వదినానికి తిరుమల ముస్తాబైంది. దేశ విదేశాల నుంచి తెప్పించిన ప్రత్యేక పుష్పాలతో శ్రీవారి ఆలయం ఇల వైకుంఠాన్ని తలపిస్తోంది. వైకుంఠ ఏకాదశి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని తిరుమల శ్రీవారి ఆలయం ఇరవైకుంఠంలా వెలుగొందుతోంది. ఈ మహా పర్వదినానికి శ్రీవారి ఆలయాన్ని సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించారు. దేశ, విదేశాల నుంచి టన్నుల కొద్దీ తెప్పించిన రంగురంగుల పుష్పాలతో ఆలయాన్ని అత్యంత వైభవంగా ముస్తాబు చేశారు. పుష్పాల అలంకరణ శ్రీవారి ఆలయానికి మరింత శోభ సంతరించుకుంది.

Also Read: Vaikunta Ekadasi: రేపే వైకుంఠ ఏకాదశి.. విష్ణువు, ఇంద్రుడి మధ్య జరిగిన పూర్తి స్టోరీ ఇదే!

ఆలయ పరిసరాల్లో పళ్లతో తయారు చేసిన ప్రత్యేక తోరణాలు భక్తులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి. వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి ప్రత్యేకంగా వచ్చిన నిపుణులైన శ్రామికులు, కళాకారులు రాత్రింబవళ్లు శ్రమించి తిరుమలనకు కొత్త అందాలు.. అదనపు ఆనందం అందించేలా అలంకరించారు. తిరుమల కొండపై ఒక పండుగ వాతావరణం నెలకొంది. తిరుమల కొండలు పండుగ కళను సంతరించుకున్నాయి.

మరోవైపు రంగురంగుల దీపాలతో తిరుమల దేదీప్యమానంగా వెలుగుతోంది. విద్యుత్ దీపాల కాంతుల్లో తిరుమల నిజంగా వైకుంఠాన్ని తలపిస్తోంది. శ్రీవారికి సంబంధించిన భారీ విద్యుత్ కటౌట్లు భక్తులను విశేషంగా ఆకర్షిస్తున్నాయి. ఎక్కడ చూసినా దివ్యమైన వెలుగులు, భక్తి పరిమళాలు కనిపిస్తున్నాయి. శ్రీవారి ఆలయం మొత్తం ఒక పూలతోటను తలపిస్తోందంటే అతిశయోక్తి కాదు. వైకుంఠ ఏకాదశి సందర్భంగా చేపట్టిన ఈ ప్రత్యేక అలంకరణలు భక్తుల్లో ఆధ్యాత్మిక ఆనందాన్ని నింపుతూ, తిరుమల మహిమను మరింతగా చాటుతున్నాయి.

Also Read: Schools Holiday: రేపు సోమవారం స్కూళ్లకు సెలవు.. ఎక్కడెక్కడ? ఎందుకో తెలుసా?

