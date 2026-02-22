English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ఆధ్యాత్మికం
  Alum benefits: ఏంచేసిన డబ్బులు నిలవట్లేదా..?.. పటికతో ఈ చిన్నిరెమిడీ పాటిస్తే మీ సంపద డబుల్.!.

Alum benefits: ఏంచేసిన డబ్బులు నిలవట్లేదా..?.. పటికతో ఈ చిన్నిరెమిడీ పాటిస్తే మీ సంపద డబుల్.!.

Alum facts and remedies: పటికతో కొన్ని సీక్రెట్ రెమిడీలు పాటిస్తే ఇంట్లో భారీగా ఆకస్మిక  ధనలాభాలు కల్గుతాయని పండితులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా లాకర్ లో, వ్యాపార సముదాయాల్లో పటికను పెట్టడం వల్ల అనేక లాభాలు కల్గుతాయి. దీనితో పాటు పటికను ఎక్కడ పెడితే అధిక లాభాలు కల్గుతాయో  ఇప్పుడు చూద్దాం.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 22, 2026, 02:39 PM IST
  • పటిక వాస్తు లాభాలు..
  • పలు సీక్రెట్ రెమిడీలు సూచించిన పండితులు..

Alum benefits: ఏంచేసిన డబ్బులు నిలవట్లేదా..?.. పటికతో ఈ చిన్నిరెమిడీ పాటిస్తే మీ సంపద డబుల్.!.

Alum significance and huge money profit remedies asper astrology: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఇంట్లో పటికను పెట్టుకుంటే లక్ష్మీదేవి ఆశీర్వాదం ఎల్లప్పుడు ఉంటుందని పండితులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా పటిక ఉన్న ప్రదేశంలో నెగెటివ్ ఎనర్జీ అస్సలు ఉండదు. అందుకే పటికను చాలా మంది తమ వ్యాపార సముదాయాల్లో, ఇళ్లలో తప్పకుండా పెట్టుకుంటారు. పటికను పెట్టుకొవడంలో కొన్నిజాగ్రత్తలు పాటించాలి. ముఖ్యంగా పటికను ఎల్లప్పుడు రాగి పాత్రలో మాత్రమే పెట్టుకొవాలి. పరిమాణంతో సంబంధం లేకుండా పటికను  తీసుకున్న కూడా అది అనేక విధాలుగా వాస్తు సంబంధమైన శుభ ఫలితాలు ఇస్తుంది.

పటిక ఎక్కడ పెట్టాలి..

పటికను ముఖ్యంగా ఇంట్లో ప్రవేశించే గది ముఖ ద్వారంకు ఎదురుగా ఒక స్టూల్ లేదా పెద్ద బెంచ్ లాంటిది ఏర్పాటు చేసి దాని మీద రాగి పాత్ర పెట్టి దానిలో పటికను పెట్టాలి. దీన్ని మహిళలు ముట్టుడు సమయాల్లో తాకకూడదు. పటికను ఇంట్లోకి నెగెటివ్ శక్తిని రాకుండా చేస్తుంది. దీనిలోని శక్తి ఇల్లంతా వ్యాపించి ధనంను అనవసరంగా ఖర్చుకాకుండా చూస్తుంది. ముఖ్యంటి పటిక వల్ల అనేక విధాలుగా వాస్తు సంబంధమైనవి  మాత్రమే కాకుండా ఆరోగ్య పరంగా కూడా లాభాలు ఉన్నాయి.

పటిక ధనం ఆకర్షించే రెమిడీలు..

ముఖ్యంగా చాలా మంది ఎంత ధనం సంపాదించిన కూడా ఖర్చు అయిపోతుందని బాధపడతారు. ఇలాంటివారు పటికను తీసుకుని దాన్ని పసుపుబట్టలో చుట్టి లాకర్ లో పెట్టాలి.  ఆ తర్వాత దాన్ని నైరుతి భాగంలో ఉంచాలి. ఈ విధంగా పెట్టినట్లైతే డబ్బులు వెస్ట్ గా ఖర్చులు అవ్వడం పూర్తిగా తగ్గిపోతుంది. ఈ విధంగా పసుపు బట్టలో పెట్టిన పటికను నెలరోజుల కోసారి మారుస్తుండాలి. ఆ పాత పటికను తీసి వేసి పారే నీళ్లలో వేయాలి. ఈ విధంగా రెమిడీలు పాటిస్తే ఇంట్లో ధనం ఎల్లప్పుడు నిలిచే ఉంటుంది.

ఆరోగ్య లాభాలు..

పటికలో కొన్ని గుణాలు ఒత్తిడిని పూర్తిగా తగ్గిస్తాయి. చాలా మంది విపరీతంగా మానసిక సమస్యలు, ఒత్తిడికి గురౌతారు.ఇలాంటి వారు పటికను తమ చుట్టుపక్కల పెట్టుకుంటే నెగెటివ్ ఆలోచనలు దూరం అవుతాయి.

కొంత మంది పటికను ముక్కలుగా చేసుకుని తమతో పాటు జేబుల్లో కూడా పెట్టుకుంటారు.  దీని వల్ల వారికి పాజిటివ్ ప్రభావం కల్గడంతో పాటు, నెగెటివ్ ఎనర్జీ దూరం అవుతుంది. (గమనిక- ఇక్కడ రాసిన స్టోరీ పూర్తిగా నమ్మకం, విశ్వాసాలపై ఆధార పడి ఉంటుంది. జీ తెలుగు మీడియా దీనికి బాధ్యత వహించదు..)

 

