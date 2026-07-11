/Amavasya 2026: అమావాస్య వేళ విపరీత్ రాజయోగం.. ఈ రాశులకు సొంతింటి కల సాకారంతో పాటు డబుల్ జాక్ పాట్.!.

Amavasya 2026 date rituals: జ్యోతిష్య పండితుల ప్రకారం మనకు కొన్ని తిథులు చాలా దివ్యంగా యోగాలను తెచ్చిపెడతాయి. ఈ క్రమంలో మనం నిజ జ్యేష్ట మాసంలో చివరి రోజు అమావాస్యను మంగళవారం అంటే..జులై 14న జరుపుకుంటాం. ఈరోజున మంగళవారంతో కలిసి ఉండటంను చాలా గొప్పదని చెప్తున్నారు. చాలా మంది అమావాస్య అనగానే చెడుగా భావిస్తారు. కానీ దీపావళిని పండగ అమావాస్యరోజు చేసుకుంటాం. చెడుపై మంచి గెల్చిన రోజుకు ప్రతీకగా చెప్తారు.
అదే విధంగా ఈరోజున బుధువు, రవి, గురుడు మూడు గ్రహాల అద్బుత కలయితో శక్తివంతమైన విపరీత్ రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. దీని ప్రభావం వల్ల ద్వాదశ రాశుల్లో కీలక మార్పులు సంభవిస్తాయి. కొన్ని రాశులకు అనుకొని విధంగా ధనలాభంతో పాటు జీవితంలో శుభవార్తలు వింటారు. ఆ రాశులు ఏంటో చూద్దాం..
కన్య రాశి.. ఈ రాశులకు విపరీత్ రాజయోగం వల్ల చేపట్టిన పనుల్లో విజయాల్ని సాధిస్తారు. సంఘంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. రాజకీయాల్లో రాణిస్తారు. అప్పుల బాధలు తీరతాయి. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి విందులు, వినోదాల్లో పాల్గొంటారు.
తుల రాశి..ఈ రాశుల వారు కోర్టు కేసుల్లో విజయాల్ని సాధిస్తారు. సొంతింటి కల సాకారం అవుతుంది. రాదనుకున్న డబ్బులు మీ సొంతమౌతాయి. పెళ్లి నిశ్చయం అవుతుంది. భార్యతరపున ఆస్తులు మీ సొంతమౌతాయి. విదేశాలకు వెళ్లే ఆలోచనలు లాభిస్తాయి.
ధనస్సు..ఈ రాశివారికి విపరీత్ రాజయోగం వల్ల రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో రాణిస్తారు. సోదరులతో సఖ్యత ఏర్పడుతుంది. అప్పుల నుంచి బైటపడతారు. అమావాస్య ప్రభావంతో వీరి జీవితంలో గొప్ప మార్పులు వస్తాయి.
అమావాస్య రోజు చనిపోయిన పూర్వీకులకు శ్రాద్ద కర్మాదికాలు చేయించుకొవాలి. నదీస్నానం, దాన ధర్మాలు, నవగ్రహ శాంతులు, నోరులేని జీవాలకు ఏదో ఒక్క ఆహరం పెడితే మంచిదంటారు. ఇక పేదలకు అన్నదానం, వస్త్రదానం శక్తిమేరకు చేస్తే జీవితంలో చేసుకున్న చెడు కర్మలు దూరమై అన్ని శుభఫలితాలు ప్రాప్తిస్తాయని జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతున్నారు.( గమనిక - ఈ స్టోరీ నమ్మకం, విశ్వసాలపై మాత్రమే ఆధార పడి ఉంటుంది. జీ తెలుగు మీడియా దీనికి బాధ్యత వహించదు..)
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