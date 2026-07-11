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Amavasya 2026: అమావాస్య వేళ విపరీత్ రాజయోగం.. ఈ రాశులకు సొంతింటి కల సాకారంతో పాటు డబుల్ జాక్ పాట్.!.

Vipreet raj yoga effect: అమావాస్య ఈసారి మంగళవారంతో పాటు రావడంను చాలా అరుదుగా చెప్తున్నారు. ముఖ్యంగా రాహు, కేతుల పూజలు చేసే వారికి ఇది దివ్యమైన రోజని సూచిస్తున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 11, 2026, 03:56 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 03:56 PM IST
Amavasya 2026: అమావాస్య వేళ విపరీత్ రాజయోగం.. ఈ రాశులకు సొంతింటి కల సాకారంతో పాటు డబుల్ జాక్ పాట్.!.
Image Credit: astrology(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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