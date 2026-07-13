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Amavasya 2026: అరుదైన భౌమవతి అమావాస్య.. రేపు ఈ రహస్య పరిహరాలు పాటిస్తే విశేష ధనయోగంతో పాటు సొంతింటి కల సాకారం.!.

Bhaumvati Amavasya tradition: నిజ జ్యేష్ట మాసంలో మనం అత్యంత శక్తివంతమైన భౌమవతి అమావాస్యను రేపు అంటే ( మంగళవారం జులై 14న) జరుపుకుంటాం. ఇది చాలా అరుదుగా సంభవిస్తుందని జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 13, 2026, 09:01 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 09:01 PM IST
Amavasya 2026: అరుదైన భౌమవతి అమావాస్య.. రేపు ఈ రహస్య పరిహరాలు పాటిస్తే విశేష ధనయోగంతో పాటు సొంతింటి కల సాకారం.!.
Image Credit: amavasya(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Amavasya 2026: అరుదైన భౌమవతి అమావాస్య.. రేపు ఈ రహస్య పరిహరాలు పాటిస్తే విశేష ధనయోగంతో పాటు సొంతింటి కల సాకారం.!.
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