/Amavasya 2026: అరుదైన భౌమవతి అమావాస్య.. రేపు ఈ రహస్య పరిహరాలు పాటిస్తే విశేష ధనయోగంతో పాటు సొంతింటి కల సాకారం.!.

Amavasya date 2026 timing rituals and remedies: సాధారణంగా చాలా మంది అమావాస్య అనగానే చెడుగా భావిస్తారు. కానీ మనం దీపావళి పండగను జరుపుకుంటాం. చెడుపై మంచిసాధించిన విజయంకు గుర్తుగా దీపాలు వెలిగించి పండగ చేసుకుంటాం. అందుకే అమావాస్యను చెడుగా భావించకూడదని జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతున్నారు. అయితే.. మనం జులై 14న అమావాస్యను జరుపుకుంటాం.
ఈసారి మంగళవారం అమావాస్య రావడంను విశేషంగా చెప్తారు. ముఖ్యంగా రాహు, కేతు దోషాలున్న వారికి ఇది చాలా యోగ్యమైన రోజు. అంతే కాకుండా మంగళవారం అమావాస్యతో కూడి రావడంను భౌమవతి అమావాస్యగా పిలుస్తారు. ఈ రోజున కొన్ని పరిహరాలు పాటిస్తే చాలా శక్తివంతంగా అవి యోగిస్తాయని పండితులు చెబుతున్నారు.
భౌమవతి అమావాస్యరోజున ఏంచేయాలంటే..?..
చాలామంది జీవితంలో పూర్వీకుల శాపాల వల్ల బాధలు పడుతారు. పితృదోషాలతో సతమతమౌతారు. దీని వల్ల జీవితంలో ఎదుగుదల ఉండదు. పెళ్లిలో ఆటంకాలు, ఉద్యోగంలో ఎదుగుదల ఉండదు. డబ్బులు నిలవదు. ఒక వేళ పెళ్లి అయితే సంతానంవిషయలో సమస్యలు వస్తాయి.
ఇలాంటి వారు చనిపోయిన తమ పూర్వీకుల ప్రీతికొరకునదీతీరంలో అమావాస్య రోజున శ్రాద్దకర్మలు చేయాలి. పండితుడ్ని పిలిచి ఆయనతో విధి ప్రకారం పిండ ప్రదానం చేయాలి.ఆ తర్వాత వాటిని నదీలో వదిలేయాలి. యథా శక్తి దాన ధర్మాలు చేయాలి. దశదానాలు ఇచ్చుకొవాలి. ఈవిధంగా చేస్తే పూర్వీకుల శాపాలు దూరమౌతాయి.
ఇంట్లో నెగెటివ్ ఎనర్జీ ఉంటే..?..
కొంత మంది ఎంత సంపాదించిన ఇంట్లో ధనం నిలవదని బాధపడుతారు. తరచుగా గొడవలు, చికాకులు, వాగ్వాదాలు ఉంటాయి. నెగెటివ్ ఎనర్జీతో సతమతమౌతారు. వీరు ఇంటి ముందు గుమ్మడి కాయను కట్టాలి. దాని మీదపసుపు, కుంకుమ వేయాలి. ఈ విధంగా కట్టిన గుమ్మడికాయను ప్రతి అమావాస్యకు మారుస్తుండాలి. దొడ్డు ఉప్పును తీసుకుని గాజు గ్లాసులో గిన్నెడు వేసి దానిలో 5 రూపాయికాయిన్ లు వేసి చిన్న టీ గ్లాస్ నీళ్లువేసి గుమ్మంకు ఎడమ వైపు ఉంచాలి. ఇంట్లోని నెగెటివ్ ఎనర్జీని లాగేస్తుంది. ఇంట్లో శుభ్రంచేస్తుండగా దొడ్డు ఉప్పు వేసి క్లీన్ చేసుకొవాలి.
ధనంకు రావడానికి, కోరిక కొర్కెలకు రెమిడీలు..
అమావాస్య రోజున ప్రవహించే నది దగ్గరకు వెళ్లి మీరు వాడిన బట్టల్ని ఒక జత తీసుకుని దాన్ని మీ మీద నుంచి మూడు సార్లు తిప్పి ప్రవహించే నదిలో వేసి వెనక్కు చూడకుండా రావాలి.నల్లనువ్వులు, కర్పూరం, ఎండు మిర్చిలను తీసుకుని మీ ఇంటి చుట్టు తిప్పి ప్రవహించే నదిలో వేయాలి.
ఇలా చేస్తే ఇంట్లోని నెగెటివ్ ఎనర్జీ పొవడంతో పాటు, ధనం కావాలనుకున్న వారికి డబ్బులు, కొత్త ఇల్లు,పెళ్లి ఇలా ఎవరి మనస్సులో ఏ కోరిక ఉంటుందో అది నెరవేరుతుంది. ( గమనిక - ఈ స్టోరీ కేవలంనమ్మకం, విశ్వాసాలపై మాత్రమే ఆధార పడి ఉంటుంది. జీతెలుగు మీడియా దీనికి బాధ్యత వహించదు..)
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