Sankatahara Chaturthi 2026: శక్తివంతమైన అంగారక చతుర్థి.. వినాయకుడి ఆశీస్సుల కోసం తప్పకుండా ఏంచేయాలంటే..?

Angaraka sankatahara Chaturthi 2026 date tradition: జ్యోతిష్య పండితులు ప్రకారం అంగారక చతుర్థి లేదా సంకట హర చతుర్థిని చాలా శక్తివంతమైందని చెప్తారు. పౌర్ణమి తర్వాత వచ్చే మంగళవారం రోజున అంగారక చతుర్థిగా జరుపుకుంటారు. ఈ రోజున వినాయకుడ్ని పూజించుకుంటే అన్నిరకాలు విఘ్నాలు దూరమౌతాయి. ముఖ్యంగా గణపయ్య ఆశీస్సు కోసం చాలా మంది సూర్యోదయం నిద్రలేచి శుచీగా స్నానం చేసి ఉతికిన వస్త్రాలు ధరించి పూజలు చేస్తారు .
ఆ తర్వాత గణపయ్య అనుగ్రహం కొసం ఉపవాసం ఉంటారు. గణపయ్య విగ్రహంకు ప్రత్యేకంగా ధూప, దీప, నైవేద్యాలతో పూజించుకుంటారు. గరికను, బెల్లంను సమర్పించుకుంటారు. అంతే కాకుండా ఎర్రటి పూలను గణపయ్య అనుగ్రహం కోసం పెడుతారు.
ముఖ్యంగా రాత్రి పూట చాలా మంది చంద్రుడి దర్శనం అనంతరం ఉపవాసం విరమిస్తారు. ఈ రోజున బెల్లం పాయసం, మోదకాలు, కొబ్బరి బెల్లంను నైవేద్యంగా సమర్పిస్తారు. ఈవిధంగా భక్తితో గణపయ్యను పూజించుకుంటే అన్ని రకాలు విఘ్నాలు దూరమౌతాయి. ముఖ్యంగా జీవతంలో పెళ్లిళ్లు, ఉద్యోగాల విషయంలో సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్న వారు పసుపు కొమ్ముల మాలను చేసి 11 లేదా 21 లను దారంలో కట్టి దాన్ని ఆ గణపయ్యకు సమర్పించుకొవాలి.
ఈ విధంగా గణపయ్యను ప్రత్యేకంగా పూజించుకొవాలి. కొంత మంది తమలపాకు మీద ఎర్రటి కుంకుమతో చంద్రుడ్ని గీసి ఆ తర్వాత దాని మీద పసుపు,కుంకుమలను సమర్పించి ప్రత్యేకంగా పూజించుకుంటారు. గుంజీలు కూడా తీస్తారు. సంకటహర స్తోత్రం, వినాయక ద్వాదశ నామాలు భక్తితో పఠించుకుంటే అన్నిరకాలు సమస్యలు , విఘ్నాలు దూరమౌతాయి.
సంకట హర చతుర్థి పాటించాల్సిన నియమాలు..
ఈ రోజున భక్తితో కేవలం గణపయ్యను స్మరించుకుంటు ఉండాలి. గొడవలకు , వాగ్వాదాలకు దూరంగా ఉండాలి. కటింగ్ లు, గోర్లు తీసుకొవడం చేయకూడదు. మద్యం, మాంసాలకు దూరంగా ఉండాలి.
