Sankatahara Chaturthi 2026: నేడే అంగారక సంకటహర చతుర్థి.. ఇలా పూజా చేస్తే ఆ గణపతి కటాక్షం మీ పైనే ఉంటుంది..!

Angaraka Sankatahara Chaturthi: గణపతిని పూజించడానికి ఉద్దేశించిన అత్యంత పవిత్రమైన వ్రతాలలో సంకటహర చతుర్థి ఒకటి. ప్రతి నెలా కృష్ణ పక్షంలో వచ్చే నాలుగవ రోజున ఈ వ్రతాన్ని ఆచరిస్తారు. ఈ రోజున భక్తులు వినాయకుడిని ప్రత్యేకంగా పూజిస్తారు. 'సంకటహర' అంటే ప్రమాదాల నుండి లేదా కష్టాల నుండి విముక్తి పొందడం అని అర్థం. మంగళవారం నాడు సంకష్ట చతుర్థి వస్తే, దానిని 'అంగారక సంకటహర చతుర్థి' అని పిలుస్తారు. ఇది అత్యంత శుభప్రదం. 2026 సంవత్సరంలో మొదటి సంకటహర చతుర్థి.. అంగారక సంకటహర చతుర్థి కావడం విశేషం.  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Jan 6, 2026, 07:42 AM IST

Angaraka Sankatahara Chaturthi 2026: గణపతిని పూజించడానికి ఉద్దేశించిన అత్యంత పవిత్రమైన వ్రతాలలో సంకటహర చతుర్థి ఒకటి. ప్రతి నెలా కృష్ణ పక్షంలో వచ్చే నాలుగవ రోజున ఈ వ్రతాన్ని ఆచరిస్తారు. ఈ రోజున భక్తులు వినాయకుడిని ప్రత్యేకంగా పూజిస్తారు. 'సంకటహర' అంటే ప్రమాదాల నుండి లేదా కష్టాల నుండి విముక్తి పొందడం అని అర్థం. మంగళవారం నాడు సంకష్ట చతుర్థి వస్తే, దానిని 'అంగారక సంకటహర చతుర్థి' అని పిలుస్తారు. ఇది అత్యంత శుభప్రదం. 2026 సంవత్సరంలో మొదటి సంకటహర చతుర్థి.. అంగారక సంకటహర చతుర్థి కావడం విశేషం.

ఈ అంగారక సంకటహర చతుర్థి తిథి జనవరి 6, మంగళవారం రోజున వచ్చింది. తిథి ఉదయం 8:02 గంటలకు ప్రారంభమై 7వ తేదీ ఉదయం 6:53 నిమిషాలకు ముగుస్తుంది. గణేశ పూజకు శుభ సమయం ఉదయం 9:51 నుండి మధ్యాహ్నం 1:45 వరకు. సాయంకాల గోధూళి ముహూర్తం కూడా పూజకు అత్యంత అనుకూలమని భావిస్తారు. చంద్రోదయం రాత్రి 8:54 గంటలకు వరకు ఉంటుంది.

అయితే మంగళవారం నాడు వచ్చే అంగారక సంకటహర చతుర్థికి ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఈ వ్రతం గణపతి భక్తులకు అత్యంత శుభకరమైన ఫలితాలను ఇస్తుంది. అడ్డంకులు తొలగిపోతాయి, సంపద కలుగుతుంది, కోరికలు నెరవేరుతాయి. ఈ ఒక్క వ్రతం సంవత్సరమంతా ఉపవాసం ఉన్నంత ప్రయోజనాలను అందిస్తుందని నమ్ముతారు. గణేశుడి ఆశీర్వాదాలను, అంగారకుడి శక్తిని ఇది ఏకం చేస్తుంది. 

అంగారక సంకటహర చతుర్థి రోజున చేసే ప్రార్థనలు, ఉపవాస వ్రతాలు జీవితంలో అనేక సమస్యలను పరిష్కరిస్తాయని విశ్వాసం. ఆరోగ్యం, కర్మ సంబంధిత అవాంతరాలను తొలగించడంలో సహాయపడతాయి. ఈ వ్రతం సుఖసంతోషాలతో కూడిన వైవాహిక జీవితాన్ని, సత్ సంతానాన్ని ప్రసాదిస్తుంది. అలాగే జీవితంలో పురోగతిని సాధించడానికి, ఉజ్వల భవిష్యత్తును పొందడానికి దోహదపడుతుంది. 

సంకటహర చతుర్థి రోజున ఏం చేయాలి..?
1. అంగారక సంకటహర చతుర్థి రోజున సూర్యోదయానికి ముందే లేచి స్నానం చేయాలి. ఆ తర్వాత ఉతికిన దుస్తులు,  ముఖ్యంగా ఎరుపు రంగువి ధరించడం శ్రేష్ఠం. 
2. పూజా స్థలాన్ని శుభ్రం చేసి వినాయక విగ్రహాన్ని, అలాగే దుర్గాదేవి విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించాలి. చేతిలో బియ్యం, పువ్వులు పట్టుకొని ఉపవాసం ఆచరిస్తానని సంకల్పం చెప్పుకోవాలి. ఆ తర్వాత వాటిని గణేశుడికి సమర్పించాలి.
3. పూజా స్థలంలో బెల్లం, నువ్వుల లడ్డూలు, చిలగడదుంపలు, ధూపం, చందనం, రాగి పాత్రలో నీరు, పండ్లను ఉంచాలి. 
4. గణపతి విగ్రహానికి సింధూర తిలకం దిద్ది, ఆయనకు ఇష్టమైన గరక, ఎర్రటి పువ్వులు, ధూప దీపాలు సమర్పించాలి. మోదకాలు లేదా లడ్డూలు నైవేద్యంగా పెట్టాలి. 
5. సంకటహర చతుర్థి రోజున.. చతుర్థి ప్రధాన పూజ సాయంత్రం వేళ జరుగుతుంది. ఈ సమయంలో మళ్లీ స్నానం చేసి పూజను ప్రారంభించాలి. 
6. దేవుడి విగ్రహం ముందు నెయ్యి దీపాన్ని వెలిగించి, వినాయకుడికి తిలకం అద్ది, నీటిని సమర్పించాలి. "ఓం గం గణపతయే నమః" మంత్రాన్ని జపించాలి. 
7. పూజ సమయంలో గణపతి మంత్రాలను పఠిస్తూ, సంకష్ట చతుర్థి వ్రత కథను చదవడం లేదా వినడం ద్వారా శుభ ఫలితాలు లభిస్తాయి. ఆ తర్వాత గణేశుడికి హారతి ఇచ్చి, నైవేద్యం సమర్పించాలి. రాత్రి చంద్రోదయానంతరం చంద్రుడికి అర్ఘ్యం సమర్పించిన అనంతరమే ఉపవాస దీక్షను విరమించవచ్చు.

