Mars Saturn Conjunction: శని-కుజుల కలయిక.. ఏ రాశి వారికి ధన నష్టం? ఎవరికి మానసిక ఒత్తిడి?

Mars Saturn Conjunction Effect On Zodiac Telugu News: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. అన్ని గ్రహాలు మానవ జీవితాలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా ఈ ఏడాదిలోని ఏప్రిల్ నెలలో అనేక గ్రహాలు సంచారం చేయబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా కుజుడు, సూర్యుడు లాంటి ప్రధాన గ్రహాలు కదలికలు చేబోతున్నాయి. దీని కారణంగా కొన్ని రాశులవారికి ఈ సమయం చాలా బాగుంటే మరికొన్ని రాశి చక్రాలకు తీవ్ర సమస్యలు తప్పవని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఇదిలా ఉంటే కుజ, శని గ్రహాలు కలయిక జరపబోతున్నాయి. దీంతో కొన్ని రాశులవారికి అదృష్టం కలిసి రాబోతోంది. అంతేకాకుండా ఈ సమయంలో అంగారక యోగం కూడా ఏర్పడబోతోంది. అలాగే మూడు ప్రధాన రాశులవారు తీవ్ర సమస్యలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఈ సమయంలో ఏయే రాశులవారికి తీవ్ర నష్టాలు కలుగుతాయో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
ఈ రాశులవారిపై అంగారక యోగం ప్రభావం
మేష రాశి:
అంగారక యోగం ఎఫెక్ట్తో మేష రాశివారికి ఈ సమయం ఊహించని సమస్యలు వస్తాయి. అంతేకాకుండా శని, కుజుల ప్రభావంతో ఆటంకాలు కూడా ఏర్పడతాయి. దీంతో పాటు ఆర్థిక విషయాల్లో తప్పకుండా ఆచితూచి ఆలోచించడం చాలా మంచిది. అలాగే అనవసర ఖర్చులు కూడా విపరీతంగా పెరుగుతాయి. మానసిక సమస్యలు కూడా విపరీతంగా పెరుగుతాయి. దీంతో పాటు తీవ్ర ఒత్తిడికి కూడా గురవుతాయి. అలాగే వ్యాపారస్తులకు పెట్టుబడుల్లో తీవ్ర ఇబ్బందులు కూడా తలెత్తే ఛాన్స్లు ఉన్నాయి.
కర్కాటక రాశి:
కర్కాటక రాశి వారు ఈ సమయంలో ఆరోగ్యంపై దృష్టి పెట్టాల్సి ఉంటుంది. లేకపోతే తీవ్ర సమస్యలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అంతేకాకుండా కార్యాలయంలో సహోద్యోగులతో విభేదాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఈ సమయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా మాట తీరు వల్ల కుటుంబ సభ్యులతో మనస్పర్థలు రావచ్చు. వాహనాలు నడిపే క్రమంలో కూడా తప్పకుండా జాగ్రత్త అవసరమని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. కోపాన్ని అదుపుతో ఉంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం..
కుంభ రాశి:
శని కదలికల కారణంగా కుంభ రాశివారిపై కూడా ఊహించని ప్రభావం పడుతుంది. వీరికి కుజుడు స్పెషల్ ఎఫెక్ట్తో ఊహించని ధన నష్టం కలుగుతుంది. అంతేకాకుండా కొత్త పనులు ప్రారంభించడానికి ఇది చాలా అద్భుతమైన సమయంగా కూడా భావించవచ్చు. అలాగే ప్రతి పనిలోనూ అద్భుతమైన విజయాలు సాధించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. దీంతో పాటు సమస్యలు వచ్చిన్నప్పడు చాలా ఓపికతో ముందుకు సాగడం చాలా మంచిదని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. లేకపోతే మరిన్ని సమస్యలు కూడా రావొచ్చని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.
