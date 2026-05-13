/Apara Ekadashi: ‘అపరా ఏకాదశి ప్రత్యేకత.. ఈ రోజు ఈ ఒక్క పనిచేస్తే కుబేరుడి అనుగ్రహం మీ పైనే..

Speciality of Apara Ekadashi: హిందూ తెలుగు కాలండర్ ప్రకారం రెండో మాసం వైశాఖం. ఈ నెలలో కృష్ణ పక్షంలో వచ్చే ఏకాదశినే ‘అపార ఏకాదశి’గా సంభోదిస్తారు. దీనినే ‘అచల ఏకాదశి’ అని కూడా పిలుస్తారు. ఈ ఏకాదశి విశిష్ఠత గురించి పురాణాలలో విశేషంగా చెప్పబడింది. “అపర” అంటే అపారమైనది. లేదా అనంతమైనది అని అర్థం. ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించిన వారికి అపారమైన పుణ్యం, పాప విమోచనం లభిస్తాయని హిందూ ధర్మ శాస్త్రాలు చెబుతున్న మాట.
అపరా ఏకాదశి విశిష్టత..
ప్రతి యేడాది వచ్చే 24 ఏకాదశుల్లో అపార ఏకాదశి వ్రతం వలన తెలిసి చేసిన తెలియక చేసిన బ్రహ్మహత్య పాతక దోషం, అబద్ధపు సాక్ష్యం, గురు నింద, ఇతర పాపాలు తొలగుతాయని పురాణాలు చెబుతాయి. అంతేకాదు గంగాస్నానం, కాశీ యాత్ర, గోదానం వంటి మహా పుణ్యఫలాలు ఈ వ్రతం ద్వారా లభిస్తాయని చెప్పబడింది.
ఏకాదశికి శ్రీ మహావిష్ణువు అధిపతి. ఈ రోజు ఉపవాసం ఉండి మహావిష్ణువుతో పాటు లక్ష్మీ దేవిని పూజించిన వారికి కుబేరుడి అనుగ్రహం వలన ఇంట్లో ధనలక్ష్మీ తాండవిస్తుంది. అంతేకాదు గతంలో చేసిన కొన్ని దోషాలు పూర్తిగా తొలిగిపోనున్నాయి.
మొత్తంగా ఈ సమయంలో భక్తితో ఉపవాసం చేసి విష్ణుని ధ్యానం చేస్తే పితృదోషాలు తగ్గి, ఆధ్యాత్మిక శాంతి కలుగుతుందని పురాణ వచనం.
మరోవైపు భవబంధనాల నుండి విముక్తి పొందడానికి ఈ ఏకాదశి ఎంతో శ్రేష్ఠమైనదిగా భావిస్తారు.అపరా ఏకాదశి రోజున ప్రధానంగా శ్రీమహావిష్ణువు పూజించిడంతో పాటు అర్చించాలి. ముఖ్యంగా ఈ రూపాలను ఆరాధించడం శ్రేయస్కరం:*
-శ్రీమన్నారాయణుడు..
-లక్ష్మీనారాయణ స్వామి..
-సత్యనారాయణ స్వామి..
-శ్రీకృష్ణుడు..
-వేంకటేశ్వర స్వామి..
ఉదయం స్నానం చేసి శ్రీ విష్ణు ఆలయ దర్శనం చేయాలి.“ఓం నమో నారాయణాయ” మంత్రాన్ని జపించడం శుభప్రదంగా చెబుతారు. విష్ణు సహస్రనామం, దశావతార స్తుతి, గోవింద నామస్మరణ, భగవద్గీత పారాయణం చేయాలని శాస్త్రాలు ఘోషిస్తున్నాయి.
ఈ రోజున శ్రీ మహావిష్ణువను తులసి దళాలతో పూజ చేయడం ఎంతో పవిత్రంగా భావిస్తారు. సాయంత్రం దీపారాధన చేసి, పండ్లు లేదా సాత్వికాహారంతో ఉపవాస విరమణ చేయాలి.
ప్రత్యేకంగా చేయదగినవి..
పేదలకు అన్నదానం,గోసేవ తులసి చెట్టు వద్ద దీపం వెలిగించడం అత్యంత శ్రేయస్కరం. విష్ణు నామస్మరణతో అన్ని బాధలు పటాపంచలవుతాయి. ఈ ఏకాదశి భక్తితో ఆచరించినవారికి పాప విమోచనం, ఐశ్వర్యం, మానసిక ప్రశాంతత, విష్ణు కటాక్షం లభిస్తాయని పురాణాలు చెబుతున్న మాట.
ఈ ఏకాదశి వ్రతపాలన వలన ఎన్నో జన్మలలో చేసిన పాపములనుండి కూడా విముక్తులౌతారు. ఈ రోజున ఇంటి మరమ్మత్తులు, మట్టి, రాతి పనులవంటివి చెయ్యరాదని శాస్త్రం చెబుతున్న మాట.
