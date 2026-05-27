/ Astrology: జూన్ నెలలో ఆరు గ్రహాల మార్పు.. ఒకే సారి 4 రాజ యోగాలు.. ఈ రాశుల పంట పండినట్టే..

June Month Horoscope: గ్రహాలు నిరంతరం తమ మార్గాన్ని మార్చుకుంటూ ఉంటాయి. ఇది రాశుల వారి జీవితాలపై తీవ్రమైన ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. ఇక రాబోయే జూన్ నెలలో సూర్యుడు, గురుడు, కుజుడు, బుధుడు, చంద్రుడు, శుక్రుడు తమ సంచారాన్ని మార్చుకోబోతున్నారు. ఇక చంద్రుడు ప్రతి రెండున్నర రోజులకు తన స్థానాన్ని మార్చుకుంటాడు. అటు సూర్యుడు ప్రతి నెల ఒక రాశి నుంచి మరొక రాశిలోకి మారుతూ ఉంటుంది. ఇక జూన్ నెలలో గజలక్ష్మి రాజయోగం, హంస రాజయోగం, లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగం, గజకేసరి రాజయోగం కూడా ఏర్పడతాయి. ఫలితంగా, జూన్లోని గ్రహ సంచారాలు కొన్ని రాశుల వారికి గణనీయమైన ప్రయోజనాలను అందించబోతుంది.ఈ నెలలో ఏ రాశుల వారు ఎక్కువగా ప్రయోజనం పొందే అవకాశం ఉందో తెలుసుకుందాం..
జూన్ 1వ తేదీ నుండి జూన్ 30వ తేదీ వరకు సూర్యుడు, గురుడు, కుజుడు, బుధుడు, చంద్రుడు, శుక్రుడి సంచారాలు మారబోతున్నాయి. అంతేకాదు ఈ రాశుల వారి ఇంట్లో సంపద వర్షాన్ని కురిపించబోతున్నట్టు గ్రహ గతులు చెబుతున్న మాట.
తులా రాశి..
తులారాశి వారికి జూన్ నెల బాగుంటుంది. అంతేకాదు ఈ నెలలో గురుడు, కుజుడు, బుధుడు, చంద్రుడు, శుక్రుడి కదలికలలో వచ్చే మార్పులు తులారాశి వారికి అనేక ప్రయోజనాలు తీసుకురాబోతుంది. కొందరికి పదోన్నతి లేదా జీతం పెరుగుదల లభించవచ్చు. వివాహం కానీ ఈ రాశి స్త్రీ, పురుషులకు సంబంధం కుదిరే అవకాశాలున్నాయి. కుటుంబంలో సంతోషం, శ్రేయస్సు నెలకొంటాయి. మీరు చేసే ప్రతి ప్రయత్నంలో విజయం సాధిస్తారు. మీ ప్రేమ జీవితంలో వెల్లివిరుస్తుంది.
మేష రాశి..
జూన్ 1వ తేదీ నుండి జూన్ 30వ తేదీ వరకు సూర్యుడు, గురుడు, కుజుడు, బుధుడు, చంద్రుడు, శుక్రుడు ఆరు గ్రహాలు తమ సంచారాన్ని మార్చుకోబోతున్నాయి. అంతేకాదు వారికి గణనీయమైన లాభాలను తెచ్చిపెట్టనున్నాయి. ఇంట్లో ధన ప్రవాహం పెరగనుంది. మీరు పనిలో కూడా ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ఒంటరిగా ఉన్నవారి జీవితంలోకి ఒక ప్రత్యేక వ్యక్తి ప్రవేశించే అవకాశం ఉంది. పాత పెట్టుబడులు మంచి రాబడిని అందుకుంటారు. అనేక కొత్త బాధ్యతలు స్వీకరించడానికి రెడీగా ఉండాలి.
సింహ రాశి..
సింహరాశి వారికి జూన్ నెల అనేక రకాలుగా లాభదాయకంగా ఉండబోతుంది. కొత్త ఒప్పందాలు చేసుకుంటారు. ఆరు గ్రహాల మార్పు వలన సింహరాశి వారికి ఇది యోగ కాలం అని చెప్పాలి. ఇది అద్భుతమైన సమయంగా పరిగణించబడుతుంది. సంఘంలో మీ ప్రతిష్ట పెరుగుతుంది. విద్యార్థులకు పోటీ పరీక్షల్లో విజయం సాధిస్తారు. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి గతంలో కంటే బాగుంటుంది. మీరు ఆత్మవిశ్వాసంతో మెలుగుతారు. స్నేహితులతో కలసి ఆధ్యాత్మిక యాత్రలు చేపడతారు.
Disclaimer: ఈ వ్యాసంలో అందించిన సమాచారం పూర్తిగా నిజం లేదా ఖచ్చితమైనదని జీ మీడియా న్యూస్ ప్రస్తావించడం లేదు. అంతేకాదు ఇందులో మరిన్ని వివరణాత్మక సమాచారం కోసం ఈ రంగంలోని నిపుణులను సంప్రదించడం మేలు.
