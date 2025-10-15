English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Astrology: గ్రహాలు నిరంతరం ఒక రాశి నుంచి మరొక రాశిలోకి ప్రవేశిస్తూ ఉంటాయి. దీని కొన్ని యోగాలు ఏర్పడుతుంటాయి. అలా విశాఖ నక్షత్రంలో కుజుడు, బుధుల శుభ సంయోగంతో అద్భుత యోగం ఏర్పడబోతుంది.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Oct 15, 2025, 05:50 AM IST

Astrology: కుజ, బుధల సంయోగంతో ఈ రాశుల వారి ఇంట్లో ధనపు మూటలు.. మోస్ట్ లక్కీ ఫెలోస్ వీళ్లే..

Astrology: అక్టోబర్ 16 నుండి, విశాఖ నక్షత్రంలో కుజుడు, బుధుల శుభ సంయోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ ఖగోళ సంయోగం మేషం, సింహ, ధనుస్సు రాశి వారికి అదృష్టం తీసుకురాబోతుంది. వీరికి అపారమైన విజయం, సంపదను తీసుకు రాబోతుంది. అంతేకాదు ఈ రాశుల వారి కెరీర్, వ్యాపారం, కుటుంబ జీవితంలో శుభవార్తలను అందుకోబోతున్నారు. విశాఖ నక్షత్రంలో కుజుడు, బుధుడు కలయిక: అక్టోబర్ 13న కుజుడు స్వాతి నక్షత్రాన్ని వదిలి విశాఖ నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించాడు. ఇప్పుడు అక్టోబర్ 16న సాయంత్రం బుధుడు కూడా విశాఖ నక్షత్రంలో సంచరించబోతన్నాడు.  అక్టోబర్ 16న బుధుడు విశాఖ నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించడంతో, కుజుడు-బుధుల సంయోగం ఏర్పడుతుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం  ప్రకారం, విశాఖ నక్షత్రం ఆశయం,  శ్రేయస్సుకు ప్రతీక.  

ఈ నక్షత్రం పరాక్రమానికి మూలమైన కుజుడు, తెలివితేటలకు అధిపతి అయిన బుధుడు కలిసి ఉన్నప్పుడు, కొన్ని రాశులకు దీని ప్రభావాలు చాలా శుభప్రదంగా ఉండబోతున్నాయి. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, ఈ కలయిక ధనుస్సు, మేషం, సింహం మూడు రాశులలో జన్మించిన వారికి కొత్త విజయానికి తలుపులు తెరవబోతుంది. 

సింహ రాశి: కుజ, బుధ కలయిక వలన సింహరాశికి వారి ఆత్మ విశ్వాసంతో పాటు  గుర్తింపును పెంచుతుంది. మీ కెరీర్ ప్రణాళికలు పూర్తవుతాయి. దీర్ఘకాలిక ఉద్యోగ మార్పు లేదా వృత్తిపరమైన వృద్ధిని పరిగణించే వారికి, ఇది సరైన సమయం అని చెప్పాలి.  విద్యార్థులు పోటీ పరీక్షలలో విజయం సాధించే అవకాశాలున్నాయి. విదేశీ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన పనికి శుభవార్త వచ్చే అవకాశం ఉంది. మీరు శక్తి, సామర్థ్యాలపై నమ్మకంగా పెరుగుతుంది. విమర్శలకు దూరంగా ఉండాలి. 

ధనుస్సు రాశి: ధనుస్సు రాశి అధిపతి బృహస్పతి విశాఖ నక్షత్ర అధిపతి కాబట్టి ఈ సంయోగం ధనుస్సు రాశి వారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉండబోతుంది.  ఈ కాలంలో, ధనుస్సు రాశి స్థానికులు తమ ఉద్యోగాలు, వ్యాపారాలు,  పెట్టుబడుల నుండి ఊహించని లాభాలను అందుకుంటారు. మీ ప్రసంగం వలన మరింత శక్తివంతమవుతారు. మీ ఆలోచనలు స్పష్టంగా ఉండబోతున్నాయి.  మీ సామాజిక, వృత్తిపరమైన సంబంధాలను ప్రభావితం చేయడంలో దోహదం చేస్తుంది. ఇది సంబంధాలను మరింత బలోపేతం చేస్తుందనే చెప్పాలి. వివాహం లేదా పిల్లలకు సంబంధించిన విషయాలకు సంబంధించి మీరు శుభవార్త అందుకుంటారు.

మేష రాశి: మేషరాశికి అధిపతి కుజుడు కాబట్టి, ఈ రాశిలో జన్మించిన వారికి కుజుడు, బుధుడు  కలయిక చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. విశాఖ నక్షత్రంలో కుజుడు, బుధుడు కలయిక ఆర్థిక రంగంలో సానుకూల మార్పులను తీసుకురాబోతుంది. నిపుణులకు కొత్త బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు.   ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్ అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఈ సమయం వ్యాపారవేత్తలకు, కొత్త ఒప్పందాలు, పెట్టుబడులకు శుభప్రదంగా ఉండబోతుంది.  నిలిచిపోయిన ప్రాజెక్టులు ఊపందుకుంటాయి. మీకు కుటుంబ మద్దతు లభిస్తుంది. కానీ తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా ఉండండి.

గమనిక: ఈ సమాచారం జ్యోతిష్కులు, పంచాంగాలు, నమ్మకాలు,  మత గ్రంథాలు వంటి వివిధ మాధ్యమాల నుండి సేకరించబడింది. జీ తెలుగు న్యూస్ దీనిని నిర్ధారించలేదు.

