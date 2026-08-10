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ఈ నెల 12న సంపూర్ణ సూర్య గ్రహణం.. భారత్‌లో కనిపించని గ్రహాణానికి పరిహారాలు పాటించాలా..?

Solar eclipse 2026: శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరంలో మొత్తంగా మూడు గ్రహణాలు ఏర్పడుతున్నాయి. అందులో రెండు సూర్య గ్రహణాలు.. ఒకటి చంద్ర గ్రహణం ఏర్పడబోతున్నాయి. ఇక ఈ తెలుగు యేడాదిలో ఏర్పడుతున్న తొలి సూర్య గ్రహణం ఈ నెల 12న అంటే ఆషాఢ మాసం అమావాస్య రోజున ఏర్పడబోతుంది. మన దేశంలో ఎక్కడా భూతద్దం పెట్టి వెతికినా.. ఈ గ్రహణం కనబడదు. భారత్‌లో కనిపించని ఈ గ్రహణం కారణంగా మనం ఏదైనా పరిహారాలు పాటించాలా..? పండితులు ఏం చెబుతున్నారంటే..

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 10, 2026, 10:34 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 10:34 PM IST
ఈ నెల 12న సంపూర్ణ సూర్య గ్రహణం.. భారత్‌లో కనిపించని గ్రహాణానికి పరిహారాలు పాటించాలా..?
Image Credit: Solar Eclipse 2026 (File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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ఈ నెల 12న సంపూర్ణ సూర్య గ్రహణం.. భారత్‌లో కనిపించని గ్రహాణానికి పరిహారాలు పాటించాలా..?
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