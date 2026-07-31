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ఆగస్టులో వీరికి పట్టిందల్లా బంగారమే.. ఈ 4 రాశుల జాతకం మారిపోబోతోంది!

August Zodiac Horoscope: ఆగస్టు నెలలో జరిగే గ్రహ సంచారాల కారణంగా ఈ కింది రాశులవారికి ఈ సమయం ఎంతో శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఆర్థికంగా కూడా ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. కోరుకుంటున్న కోరికలు కూడా సులభంగా నెరవేరుతాయి.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 31, 2026, 11:14 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 11:14 AM IST
ఆగస్టులో వీరికి పట్టిందల్లా బంగారమే.. ఈ 4 రాశుల జాతకం మారిపోబోతోంది!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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ఆగస్టులో వీరికి పట్టిందల్లా బంగారమే.. ఈ 4 రాశుల జాతకం మారిపోబోతోంది!
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