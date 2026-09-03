/త్వరలో అద్భుతమైన బుధాదిత్య రాజయోగం.. ఈ 5 రాశులకు లగ్జరీ లైఫ్.. పట్టిందల్లా బంగారమే..

Budhaditya Yogam Effect 2026: సెప్టెంబర్ 17 నుండి 27 వరకు గ్రహాల రాజు రవి, బుధుడు కన్యారాశిలో సంచరిస్తూ బుధాదిత్య యోగాన్ని ఏర్పరుస్తారు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం గ్రహాలు నిరంతరం ఒక రాశి నుంచి మరొక రాశిలో ప్రవేశిండచం వలన కొన్ని యోగాలు ఏర్పడుతుంటాయి. అలా బుధాదిత్య యోగం ఏర్పడబోతుంది. ఈ బుధాదిత్య యోగం తెలివితేటలు, నిర్ణయం తీసుకునే సామర్థ్యంతో పాటు వృత్తిపరమైన పురోగతికి సంకేతంగా పరిగణిస్తారు. ఈ సమయంలో కొన్ని రాశుల వారికి ప్రత్యేక ప్రయోజనాలు లభించనున్నట్టు గ్రహ గోచారం చెబుతున్న మాట.
తులారాశి..
ఆస్తి, వాహనం లేదా ఇల్లు కొనుగోలు చేసే అవకాశాలున్నాయి. ఈ కాలంలో మీ ఆర్థిక ప్రణాళికలు, పొదుపునకు అనుకూలంగా ఉండనుంది. ఈ సమయంలో మీ బ్యాంకు బ్యాలెన్స్ అమాంతం పెరుగుతుంది.గతంలో వసూళు కానీ బకాయిలు తీరుతాయి.
కుంభ రాశి..
పనిలో పురోగతి సాధించే అవకాశాలున్నాయి. మీలో ధైర్యం, ఆత్మవిశ్వాసం పెరిగే అవకాశాలున్నాయి. కానీ ఖర్చుల విషయంలో అప్రమత్తత అవసరం. జీవితంలో ఒక కొత్త అధ్యాయం స్టార్ట్ అవుతుంది. మీ హోదా గతంలో కంటే మెరుగ్గా ఉండబోతుంది.
మకరరాశి..
పనిలో గౌరవం, చేసే పనిలో బాధ్యత పెరగవచ్చు. ఆదాయం పెరిగే అవకాశం ఉంది. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం వెల్లివిరుస్తుంది. మీ సంపద రెట్టింపు అవుతుంది. మీ లగ్జరీ లైఫ్ అనుభవిస్తారు. మీ చిరకాల స్వప్నం నెరవేరే అవకాశాలున్నాయి.
సింహరాశి..
చేసే ఉద్యోగంలో పదోన్నతి లేదా కొత్త అవకాశాలు లభించే ఛాన్సెస్ పుష్కలంగా ఉన్నాయి. మీ కృషికి తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. డబ్బు ఆదా చేసే అవకాశం కూడా పెరుగే అవకాశం ఉంది.
Disclaimer (గమనిక): ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, పండితులు జ్యోతిష్య పండితులు గ్రహ గోచారం ఆధారం ఇవ్వబడింది. ఇవి ఆయా వ్యక్తలు వ్యక్తిగత జాతకం ఆధారంగా వేర్వేరుగా ఉంటాయి. ఆయా రాశులకు ఒకే రకంగా ఉండే అవకాశాలుండవు. జీ మీడియా న్యూస్ దీనిని ధృవీకరించదు.
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