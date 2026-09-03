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త్వరలో అద్భుతమైన బుధాదిత్య రాజయోగం.. ఈ 5 రాశులకు లగ్జరీ లైఫ్.. పట్టిందల్లా బంగారమే..

Budhaditya Raja yogam: త్వరలో కన్యారాశిలో బుధాదిత్య యోగం ఏర్పడబోతుంది. సెప్టెంబర్ 17 నుంచి 27 వరకు ఉండనుంది. త్వరలో గ్రహాల రాజు సింహ రాశి నుంచి కర్కాటకంలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. ఇప్పటికే ఈ రాశిలో బుధుడు సంచరిస్తున్నాడు. ఈ నేపథ్యంలో కన్యారాశిలో బుధాదిత్య రాజయోగం 11 రోజులు ఉండనుంది. ఈ సమయంలో ఈ 5 రాశులకు పట్టిందల్లా బంగారం అన్నట్టుగా ఉండనుంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 03, 2026, 07:11 AM IST|Updated: Sep 03, 2026, 07:11 AM IST
త్వరలో అద్భుతమైన బుధాదిత్య రాజయోగం.. ఈ 5 రాశులకు లగ్జరీ లైఫ్.. పట్టిందల్లా బంగారమే..
Image Credit: Budhaditya Raja Yogam Effect (ZEE File Pic/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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త్వరలో అద్భుతమైన బుధాదిత్య రాజయోగం.. ఈ 5 రాశులకు లగ్జరీ లైఫ్.. పట్టిందల్లా బంగారమే..
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