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Sarvartha Siddhi Yoga: జూన్ 15న సర్వార్థ సిద్ధి యోగం.. ఈ 5 రాశుల వారికి దిమ్మతిరిగే ధనలాభం, బంపర్ ఆఫర్లు!

Sarvartha Siddhi Yoga Effect On Zodiac: ఎంతో శక్తివంతమైన సర్వార్ధ సిద్ధియోగం ఏర్పడడం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి ఈ సమయంలో విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ఆర్థికంగా అద్భుతమైన లాభాలు కలగడమే కాకుండా దీర్ఘకాలిక సమస్యలు పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. ముఖ్యంగా ఎప్పటినుంచో అనుకుంటున్నా పనుల్లో అద్భుతమైన విజయాలు సాధిస్తారు.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 13, 2026, 10:48 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 10:48 AM IST
Sarvartha Siddhi Yoga: జూన్ 15న సర్వార్థ సిద్ధి యోగం.. ఈ 5 రాశుల వారికి దిమ్మతిరిగే ధనలాభం, బంపర్ ఆఫర్లు!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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జూన్ 15న సర్వార్థ సిద్ధి యోగం.. ఈ 5 రాశుల వారికి దిమ్మతిరిగే ధనలాభం, బంపర్ ఆఫర్లు!
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