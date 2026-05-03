Bed room vastu tips: కొన్ని వస్తువులు బెడ్ రూమ్ లో ఉంచుకోవడం వల్ల దంపతుల మధ్య అనేక సమస్యలు ఉత్పన్నమవుతాయి. అందుకే వాస్తు నియమాల ప్రకారం వీటిని ఇంట్లో పొరపాటున కూడా పెట్టుకొవద్దు.   

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : May 3, 2026, 06:39 PM IST
Avoid these items in your bed room as per astrology: జ్యోతిష్య పండితుల ప్రకారం ఇంట్లో కొన్ని వస్తువులను పెట్టుకొవాలి. మరికొన్ని పొరపాటున కూడా పెట్టుకొవద్దు. చాలా మంది భార్యభర్తలు తరచుగా  తమ ఇళ్లలో ఏవొ గొడవలు జరుగుతున్నాయని, అంతే కాకుండా ఇంట్లో నెగెటివ్ ఎనర్జీ వేధిస్తుందని తెగ బాధపడుతుంటారు. ఇంట్లో ఎంత డబ్బులు సంపాదించిన కూడా నిలవట్లేదని బెంగ పెట్టుకుంటారు. బెడ్ రూమ్ లో కొన్ని వస్తువులు ఉంటే వాస్తు నియమాల ప్రకారం జీవితంలో అశాంతి అనేది ఏర్పడుతుంది.

కెరీర్ లో ఎలాంటి ఎదుగుదల ఉండదు. ముఖ్యంగా బెడ్ రూమ్ లో అద్దం అస్సలు పెట్టుకొవద్దు.  అదే విధంగా జంతువుల బొమ్మలు.. పులులు, సింహాలు, పిల్లులు మొదలైన బొమ్మలను బెడ్ రూమ్ లో పెట్టుకొవద్దు. దేవుడి చిత్రపటాలను సైతం బెడ్ రూమ్ లో ఉంచడం నిషేధమని చెప్తారు. కత్తులు, కటార్లు, బ్లెడులు వంటివి బెడ్ రూమ్ లో పెట్టుకొవద్దు. ఉపయోగించని పాతసామాన్లను పెట్టుకొవద్దు.

ఎలక్ట్రానిక్ సామానులను కూడా ఇంట్లో పొరపాటున పెట్టుకొవద్దు. బెడ్ రూమ్ లో కొన్నివస్తువులు పెడితే అనేక సమస్యలు ఉత్పన్నమవుతాయి.బెడ్ రూమ్ లో గోడకు పెట్టుకునేరంగులు కూడా లైట్ కలర్లను పెట్టుకొవాలి. డార్క్ కలర్ ను ప్రిఫర్ చేయకూడదు. ముఖ్యంగా కలర్ ఇంపాక్ట్ కూడా జీవితం మీద ఉంటుంది. కొంత మంది రాధాకృష్ణ దేవుడి ఫోటోలు సైతం బెడ్ రూమ్ లో పెట్టుకుంటారు.

ఇలాంటి పనులు కూడా చేయకూడదు. బెడ్ రూమ్ లో ఈ ఫోటోలను పెట్టుకొవడం వల్ల దాంపత్య సమస్యలు వస్తాయి. ముఖ్యంగా అన్ని రకాల సమస్యలను బెడ్ రూమ్ లలో ఉండే కొన్ని వస్తువులు ప్రభావితం చేస్తాయి. అందుకే ఈ వస్తువులు లేకుండా జాగ్రత్తలు పాటించాలి. ( ఇది సోషల్ మీడియా వైరల్ కంటెంట్ ఆధారంగా రాయబడింది. జీ తెలుగు మీడియా దీనికి బాధ్యత వహించదు..)

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

