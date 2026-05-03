Avoid these items in your bed room as per astrology: జ్యోతిష్య పండితుల ప్రకారం ఇంట్లో కొన్ని వస్తువులను పెట్టుకొవాలి. మరికొన్ని పొరపాటున కూడా పెట్టుకొవద్దు. చాలా మంది భార్యభర్తలు తరచుగా తమ ఇళ్లలో ఏవొ గొడవలు జరుగుతున్నాయని, అంతే కాకుండా ఇంట్లో నెగెటివ్ ఎనర్జీ వేధిస్తుందని తెగ బాధపడుతుంటారు. ఇంట్లో ఎంత డబ్బులు సంపాదించిన కూడా నిలవట్లేదని బెంగ పెట్టుకుంటారు. బెడ్ రూమ్ లో కొన్ని వస్తువులు ఉంటే వాస్తు నియమాల ప్రకారం జీవితంలో అశాంతి అనేది ఏర్పడుతుంది.
కెరీర్ లో ఎలాంటి ఎదుగుదల ఉండదు. ముఖ్యంగా బెడ్ రూమ్ లో అద్దం అస్సలు పెట్టుకొవద్దు. అదే విధంగా జంతువుల బొమ్మలు.. పులులు, సింహాలు, పిల్లులు మొదలైన బొమ్మలను బెడ్ రూమ్ లో పెట్టుకొవద్దు. దేవుడి చిత్రపటాలను సైతం బెడ్ రూమ్ లో ఉంచడం నిషేధమని చెప్తారు. కత్తులు, కటార్లు, బ్లెడులు వంటివి బెడ్ రూమ్ లో పెట్టుకొవద్దు. ఉపయోగించని పాతసామాన్లను పెట్టుకొవద్దు.
ఎలక్ట్రానిక్ సామానులను కూడా ఇంట్లో పొరపాటున పెట్టుకొవద్దు. బెడ్ రూమ్ లో కొన్నివస్తువులు పెడితే అనేక సమస్యలు ఉత్పన్నమవుతాయి.బెడ్ రూమ్ లో గోడకు పెట్టుకునేరంగులు కూడా లైట్ కలర్లను పెట్టుకొవాలి. డార్క్ కలర్ ను ప్రిఫర్ చేయకూడదు. ముఖ్యంగా కలర్ ఇంపాక్ట్ కూడా జీవితం మీద ఉంటుంది. కొంత మంది రాధాకృష్ణ దేవుడి ఫోటోలు సైతం బెడ్ రూమ్ లో పెట్టుకుంటారు.
Read more:May Festivals: శని జయంతితోపాటు మే నెలలో అనేక ఇతర ముఖ్యమైన పండుగల పూర్తి జాబితా..!
ఇలాంటి పనులు కూడా చేయకూడదు. బెడ్ రూమ్ లో ఈ ఫోటోలను పెట్టుకొవడం వల్ల దాంపత్య సమస్యలు వస్తాయి. ముఖ్యంగా అన్ని రకాల సమస్యలను బెడ్ రూమ్ లలో ఉండే కొన్ని వస్తువులు ప్రభావితం చేస్తాయి. అందుకే ఈ వస్తువులు లేకుండా జాగ్రత్తలు పాటించాలి. ( ఇది సోషల్ మీడియా వైరల్ కంటెంట్ ఆధారంగా రాయబడింది. జీ తెలుగు మీడియా దీనికి బాధ్యత వహించదు..)
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి