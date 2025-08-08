English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Raksha Bandhan Truth: జాగ్రత్త.. మీ అన్నదమ్ముళ్లకి రాఖీ కట్టేటప్పుడు ఈ పొరపాట్లు అస్సలు చేయకండి..!

Raksha Bandhan: తమ సోదరుల దీర్ఘాయుష్షు, రక్షణ కోసం సోదరీమణులు రాఖీ కడతారు. ఈసారి రాఖీ పౌర్ణమి శనివారం వచ్చింది. అయితే రాఖీ కట్టేటప్పుడు ఎలాంటి పొరపాట్లు చేయకూడదో చూద్దాం..  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Aug 8, 2025, 04:33 PM IST

Raksha Bandhan Festival: రాఖీ పౌర్ణమి హిందూ క్యాలెండర్ ప్రకారం శ్రావణ మాసంలో పౌర్ణమి రోజున వస్తుంది. ఈ ఏడాది ఈ పండుగ శనివారం వచ్చింది. ఈ రోజున అక్కలు, చెల్లెళ్లు తమ అన్నదమ్ములకు రాఖీ కట్టి వారి రక్షణ, దీర్ఘాయుష్షు కోసం ప్రార్థిస్తారు. అయితే ఈ పండుగను జరుపుకునేటప్పుడు కొన్ని చేయాల్సినవి, చేయకూడనివి ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.. 

దేవుళ్లకు రాఖీ..
ముందుగా దేవుళ్లకు రాఖీ కట్టకుండా ఉండకూడదు. వినాయకుడు, శివుడు, హనుమంతుడు, శ్రీకృష్ణుడు వంటి దేవతల విగ్రహాలకు మొదట రాఖీ కట్టడం శుభప్రదంగా భావిస్తారు. శుభ సమయాన్ని పాటించకపోతే సమస్యలు వస్తాయని నమ్మకం. రాహుకాలం లేదా భద్రకాలంలో రాఖీ కట్టకూడదు. పంచాంగంలో చెప్పిన శుభ సమయంలోనే ఈ కార్యం చేయాలి. 

బ్లాక్ కలర్ రాఖీలు..
చినిగిన లేదా నలుపు రంగు రాఖీలను వాడకూడదు. నలుపు, చినిగిన, విరిగిన రాఖీలు అశుభంగా భావిస్తారు. అంతేకాకుండా అవి ప్రతికూల శక్తులను తెస్తాయని నమ్ముతారు. అలాగే, ప్లాస్టిక్ లేదా అశుభ చిహ్నాలు, దేవతల చిత్రాలు ఉన్న రాఖీలను ఉపయోగించకూడదు. రాఖీ కట్టేటప్పుడు సోదరి, సోదరుడు ఇద్దరూ తల కప్పుకోవాలి. ఇది సంప్రదాయం, పవిత్రతకు గుర్తు. 

రక్షాబంధన్ మంత్రం..
రాఖీ కట్టేటప్పుడు రక్షాబంధన్ మంత్రం చెప్పకుండా ఉండకూడదు. ఈ మంత్రం సోదరుడికి రక్షణనిస్తుందని నమ్ముతారు. తిలకం పెట్టేటప్పుడు కుంకుమ లేదా చందనం మాత్రమే వాడాలి. సింధూరం వాడకూడదు. అక్షింతలు కూడా పగలనివి ఉండాలి. 

బ్లెస్సింగ్స్.. 
సోదరుడు రాఖీ కట్టేటప్పుడు దక్షిణ దిశ వైపు చూడకూడదు. హారతి ఇచ్చేటప్పుడు విరిగిన దీపం వాడకూడదు. హారతి తర్వాత సోదరుడు తన స్థానంలో నుంచే చిన్న కానుక ఇవ్వాలి. రాఖీ కట్టిన తర్వాత పెద్దలకు నమస్కారం చేయడం మంచిది. రాఖీ కట్టిన తరువాత సోదరుడు తన అక్క పాదాలకు నమస్కరించాలి. అదే సోదరుడు పెద్దవాడైతే చెల్లెలు అన్నకి పాదాభివందనం చేయాలి.

