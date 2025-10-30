Ayyappa Deeksha: అయ్యప్ప మండల దీక్షలో సబ్బు వాడవచ్చా? శాస్త్రం చెబుతుంది ఇదే..!

Ayyappa Deeksha: హరి, హరులకు సంబంధించిన పుత్రుడు కాబట్టి శ్రీవైష్ణవులు, స్మార్తులు, శైవులందరు అయ్యప్పను భక్తితో ఆరాధిస్తుంటారు.అయ్యప్ప అంటే అయ్య అంటే తండ్రి.. అప్ప అంటే తల్లి అని అర్ధం. హరి హర సుతుడునే అర్ధంలో అయ్యప్పగా లోక ప్రసిద్ధి చెందాడు. అయితే అయ్యప్ప దీక్ష తీసుకునే భక్తులలో చాలామందికి స్నానం చేసే సమయంలో ఓ సందేహం వాళ్లను వెంటాడుతూనే ఉంటుంది. అయ్యప్ప దీక్షలో సబ్బు వాడవచ్చా ? శాస్త్రం ఏం చెబుతుదంటే.. అయ్యప్ప దీక్ష స్వభావం విషయానికొస్తే..ఈ దీక్ష అనేది సన్యాసం కాదు. బ్రహ్మచర్య వ్రతం మాత్రమే. అయ్యప్ప స్వామి దీక్ష సన్యాస దశ కాదు. అది గృహస్థులు కూడా చేయగలిగే ఒక పరమ పవిత్ర వ్రతం. దీక్షలో మనం బ్రహ్మచర్యం, శౌచం, శ్రద్ధ, నియమంతో ఎలా జీవించాలనేది చెబుతుంది. ఇంద్రియాలను నియంత్రణలో ఉంచుకోవడం దీని ముఖ్య ఉద్దేశ్యం. పవిత్రతతో, ఆత్మ నియమంతో ఉండటమే అయ్యప్ప దీక్ష ముఖ్య ఉద్దేశ్యం.
అయ్యప్ప దీక్ష అనేది భౌతిక ప్రపంచాన్ని త్యాగం చేయడమే దీని ప్రధాన ఉద్దేశ్యం. దీక్ష అనేది దైవ స్మరణతో జీవితం నడిపించే సాధన కాలంగా పరిగణించాలి. శౌచం అంటే శుభ్రత — శరీరం కూడా ఓ దేవాలయం వంటిది. అందుకే అయ్యప్ప దీక్షలో శరీర శౌచానికి కూడా ముఖ్యమైన భాగం.
ఈ దీక్షా సమయంలో సబ్బు లేదా దానికి సంబంధించిన ఉత్పత్తులను వాడవచ్చా అనే సందేహం భక్తుల్లో కలగడం సహజం. అయ్యప్ప దీక్షా సమయంలో సాధ్యమైనంత సాత్వికంగా రసాయన రహితంగా, సుగంధ ఆకర్షణ లేని సౌందర్య ఉత్పత్తులను ఎంచక్కా వాడొచ్చు. దీక్షో స్వాములు సబ్బు వాడటంలో ఎలాంటి తప్పు లేదు కానీ అది విలాసం కోసం కాదు. శుద్ధి కోసం ముఖ్యంగా శరీర శౌచం కోసం మాత్రమే వాడాలి.
ఏ దీక్షలోనైనా ప్రధాన ఉద్దేశ్యం — అంత:కరణ శుద్ధి అనేది ముఖ్యమైనది. మనకు అయ్యప్ప స్వామి దీక్ష చెప్పేది బాహ్య స్వచ్ఛత కన్నా అంత:కరణ స్వచ్ఛత అనేది చాలా ముఖ్యమైనదిగా చెబుతుంటారు. కాబట్టి సబ్బు వాడటం కన్నా మన మనస్సు, వాక్కు, ఆచరణ పవిత్రంగా ఉండటమే ముఖ్యమని అయ్యప్ప దీక్షసూచిస్తుంది. దీక్లలో సబ్బు వాడవచ్చు కానీ అది సాధారణమైన సాత్వికమైనది మాత్రమే వాడాలి. సుగంధం, రసాయనాలు, సౌందర్య సబ్బులు దూరంగా ఉండండి. దీక్షలో ప్రధానమైనది — శుద్ధమైన మనసుతో అయ్యప్ప స్వామిని ఆరాధించడమే ఈ దీక్షలో ప్రధానమైనది.
