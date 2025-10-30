English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఆధ్యాత్మికం
  • Ayyappa Deeksha: అయ్యప్ప మండల దీక్షలో సబ్బు వాడవచ్చా? శాస్త్రం చెబుతుంది ఇదే..!

Ayyappa Deeksha: అయ్యప్ప మండల దీక్షలో సబ్బు వాడవచ్చా? శాస్త్రం చెబుతుంది ఇదే..!

Ayyappa Deeksha: కార్తీక మాసంలో  హరి, హర సుతుడైన అయ్యప్ప స్వామిని ప్రత్యేకంగా పూజించడం ఆనవాయితీ వస్తోంది. చాలా మంది భక్తులు ఈ మాసంలో అయ్యప్ప మండల దీక్షను స్వీకరిస్తూ ఉంటారు. ఆ తర్వాత శబరిమలలో కొలువైన అయ్యప్ప స్వామి దర్శనంతో దీక్ష కాలం పూర్తవుతుంది.  ఈ మండల దీక్షలో చాలా మంది అయ్యప్ప  స్వాములు స్నానాది కార్యక్రమాలపుడు  సబ్బు వాడవచ్చా అనే ఓ సందేహం ఉంది. ఇంతకీ మండల దీక్షలో సబ్బును ఉపయోగించవచ్చా..శాస్త్రం ఏం చెబుతుందంటే.. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Oct 30, 2025, 06:00 AM IST

Trending Photos

Gold Rate Today: 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 10వేలు తగ్గింది.. అక్టోబర్ 28వ తేదీ మంగళవారం ధరలు తెలిస్తే ఎగిరిగంతేస్తారు..!!
7
Gold Rate Today
Gold Rate Today: 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 10వేలు తగ్గింది.. అక్టోబర్ 28వ తేదీ మంగళవారం ధరలు తెలిస్తే ఎగిరిగంతేస్తారు..!!
Bank Holidays: బ్యాంకులకు వరుసగా 5 రోజులు బంద్‌.. నవంబర్‌ సెలవులు జాబితా ఇదే..!
5
November bank holidays 2025
Bank Holidays: బ్యాంకులకు వరుసగా 5 రోజులు బంద్‌.. నవంబర్‌ సెలవులు జాబితా ఇదే..!
World Richest Man: చరిత్రలో అత్యంత ధనవంతుడు.. బంగారు వర్షాన్ని కురిపించగలడు.. ఇతని ముందు మస్క్ కూడా పిల్ల బచ్చానే..!!
6
Mansa Musa
World Richest Man: చరిత్రలో అత్యంత ధనవంతుడు.. బంగారు వర్షాన్ని కురిపించగలడు.. ఇతని ముందు మస్క్ కూడా పిల్ల బచ్చానే..!!
Business Idea: కేవలం రూ. 5వేల పెట్టుబడితో ఈ బిజినెస్ ప్రారంభిస్తే.. మీకు మీరే బాస్.. ప్రతినెలా జీతం కాదు.. లక్షల ఆదాయం మీ సొంతం..!!
6
top 5 business idea
Business Idea: కేవలం రూ. 5వేల పెట్టుబడితో ఈ బిజినెస్ ప్రారంభిస్తే.. మీకు మీరే బాస్.. ప్రతినెలా జీతం కాదు.. లక్షల ఆదాయం మీ సొంతం..!!
Ayyappa Deeksha: అయ్యప్ప మండల దీక్షలో సబ్బు వాడవచ్చా? శాస్త్రం చెబుతుంది ఇదే..!

Ayyappa Deeksha: హరి, హరులకు సంబంధించిన పుత్రుడు కాబట్టి శ్రీవైష్ణవులు, స్మార్తులు, శైవులందరు అయ్యప్పను భక్తితో ఆరాధిస్తుంటారు.అయ్యప్ప అంటే అయ్య అంటే తండ్రి.. అప్ప అంటే తల్లి అని అర్ధం. హరి హర సుతుడునే అర్ధంలో అయ్యప్పగా లోక ప్రసిద్ధి చెందాడు. అయితే అయ్యప్ప దీక్ష తీసుకునే  భక్తులలో చాలామందికి స్నానం చేసే సమయంలో ఓ సందేహం వాళ్లను వెంటాడుతూనే ఉంటుంది.  అయ్యప్ప దీక్షలో సబ్బు వాడవచ్చా ? శాస్త్రం ఏం చెబుతుదంటే.. అయ్యప్ప దీక్ష స్వభావం విషయానికొస్తే..ఈ దీక్ష అనేది సన్యాసం కాదు. బ్రహ్మచర్య వ్రతం మాత్రమే. అయ్యప్ప స్వామి దీక్ష సన్యాస దశ కాదు. అది గృహస్థులు కూడా చేయగలిగే ఒక పరమ పవిత్ర వ్రతం. దీక్షలో మనం బ్రహ్మచర్యం, శౌచం, శ్రద్ధ, నియమంతో ఎలా జీవించాలనేది చెబుతుంది. ఇంద్రియాలను నియంత్రణలో ఉంచుకోవడం దీని ముఖ్య ఉద్దేశ్యం. పవిత్రతతో, ఆత్మ నియమంతో ఉండటమే అయ్యప్ప దీక్ష ముఖ్య ఉద్దేశ్యం.  

Add Zee News as a Preferred Source

అయ్యప్ప దీక్ష అనేది భౌతిక  ప్రపంచాన్ని త్యాగం చేయడమే దీని ప్రధాన ఉద్దేశ్యం. దీక్ష అనేది దైవ స్మరణతో జీవితం నడిపించే సాధన కాలంగా పరిగణించాలి. శౌచం అంటే శుభ్రత — శరీరం కూడా ఓ దేవాలయం వంటిది. అందుకే అయ్యప్ప దీక్షలో శరీర శౌచానికి కూడా ముఖ్యమైన భాగం.

ఈ దీక్షా సమయంలో సబ్బు లేదా దానికి సంబంధించిన ఉత్పత్తులను వాడవచ్చా అనే సందేహం భక్తుల్లో కలగడం సహజం.  అయ్యప్ప దీక్షా సమయంలో సాధ్యమైనంత సాత్వికంగా రసాయన రహితంగా, సుగంధ ఆకర్షణ లేని  సౌందర్య ఉత్పత్తులను ఎంచక్కా వాడొచ్చు. దీక్షో స్వాములు సబ్బు వాడటంలో ఎలాంటి తప్పు లేదు కానీ అది విలాసం కోసం కాదు. శుద్ధి కోసం ముఖ్యంగా  శరీర శౌచం కోసం మాత్రమే వాడాలి.

ఏ దీక్షలోనైనా  ప్రధాన ఉద్దేశ్యం — అంత:కరణ శుద్ధి అనేది ముఖ్యమైనది. మనకు అయ్యప్ప స్వామి దీక్ష చెప్పేది  బాహ్య స్వచ్ఛత కన్నా అంత:కరణ స్వచ్ఛత అనేది చాలా ముఖ్యమైనదిగా చెబుతుంటారు. కాబట్టి సబ్బు వాడటం కన్నా మన మనస్సు, వాక్కు, ఆచరణ పవిత్రంగా ఉండటమే ముఖ్యమని  అయ్యప్ప దీక్షసూచిస్తుంది. దీక్లలో సబ్బు వాడవచ్చు కానీ అది  సాధారణమైన సాత్వికమైనది మాత్రమే వాడాలి. సుగంధం, రసాయనాలు, సౌందర్య సబ్బులు దూరంగా ఉండండి. దీక్షలో ప్రధానమైనది — శుద్ధమైన మనసుతో  అయ్యప్ప స్వామిని ఆరాధించడమే ఈ దీక్షలో  ప్రధానమైనది. 

Read more: రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ ఇంటిని చూశారా.. ఏకంగా మాహిష్మతిని తలదన్నేలా ఉన్న రాజా సాబ్ భవనం..!

Read more: ప్రభాస్ ఆస్తుల విలువ ఎన్ని వేల కోట్లో తెలుసా..! అస్సెట్స్ విషయంలో నిజంగానే బాహుబలి..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Ayyappa SwamyAyyappa Mandala DeekshaAyyappa devotees can use soapBlack Dress In Ayyappa DeekshaWhy Ayyappa devotees Wear Black Dress

Trending News