  • Baba Vanga Predictions: 2026లో ప్రపంచంలో అతిపెద్ద సంక్షోభం.. ఈ రెండు దేశాల మధ్య భారీ యుద్ధం: బాబా వంగ

Baba Vanga Predictions: 2026లో ప్రపంచంలో అతిపెద్ద సంక్షోభం.. ఈ రెండు దేశాల మధ్య భారీ యుద్ధం: బాబా వంగ

Baba Vanga Predictions 2026 For Zodiac Signs: 2026 సంవత్సరం బాబా వంగ అంచనాలు అందర్నీ భయపెట్టిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో రెండు దేశాల మధ్య యుద్ధం జరగబోతోంది. అలాగే ప్రపంచంపై గ్రహాంతరవాసుల దాడి కూడా జరుగుతుందని అంచనాలు. అయితే, ఈ ఏడాది బాబావంగా వేసిన అన్ని అంచనాల వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకోండి.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Nov 23, 2025, 09:40 AM IST

Baba Vanga Predictions: 2026లో ప్రపంచంలో అతిపెద్ద సంక్షోభం.. ఈ రెండు దేశాల మధ్య భారీ యుద్ధం: బాబా వంగ

Baba Vanga Predictions 2026 Telugu News: ప్రపంచ ప్రసిద్ధ జాతకుల్లో బాబా వంగా ఒకరు.. జాతకులని పేరు చెప్పగానే అందరికీ బాబా వంగానే గుర్తుకొస్తుంది. బాబా వంగ ఇప్పటివరకు ఇచ్చిన ప్రిడిక్షన్స్ ఎన్నో నిజమయ్యాయి. అందుకే ఆమెకు అంత ప్రసిద్ధి ఉంది. ప్రతి ఏడాది బాబా వంగ అంచనాలు నిజం అవుతూనే వస్తున్నాయి. దీంతో చాలామంది ఆమె అంచనాలను భవిష్యత్తులో ఏం జరగబోతోందని తెలుసుకోవడానికి ఎంతగానో ఇష్టపడుతున్నారు. ఇందులో భాగంగానే చాలామంది 2026 సంవత్సరంలో ఏం జరగబోతుందని తెలుసుకోవడానికి ఆసక్తి చూపుతున్నారు. అయితే, ఈ ఏడాది ప్రారంభం కావడానికి ఇంకా కేవలం 45 నుంచి 50 రోజులు మాత్రమే సమయం ఉంది. కాబట్టి చాలామంది ఈ ఏడాదిలో ఎలా ఉండబోతుందో? బాబా వంగ అంచనాలేంటో తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు. 

2026 సంవత్సరానికి సంబంధించిన అంచనాలను కూడా బాబా వంగ ఎంతో క్లుప్తంగా వివరించింది. ఈ ఏడాదిలో తప్పకుండా యుద్ధ వాతావరణం ఉంటుందని తెలిపింది. ప్రపంచంలో ఈ ఏడాది ఎన్నో దేశాలు యుద్ధంలో దిగి తీవ్రంగా నష్టపోతారని తెలిపింది. అంతేకాకుండా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటిలిజెన్సీ పనితీరు విపరీతంగా పెరిగి.. చాలామంది ఉద్యోగులు రోడ్డున పడే అవకాశాలు ఉంటాయని కూడా ఆమె తన అంచనాల్లో పేర్కొంది. ఇలా ఒకటి కాదు రెండు కాదు 2026 సంవత్సరానికి సంబంధించిన అంచనాలన్నీ ప్రజలకు నష్టాలు కలిగించేవిగానే ఉన్నాయి. 

అలాగే 2026 సంవత్సరంలో అతిపెద్ద ప్రకృతి వైపరీత్యం కారణంగా ప్రపంచమే అతిలోకతులమవుతుందని తెలిపింది. దీని కారణంగా ప్రజలు ఎన్నో విధాలుగా తమ జీవితాలను నష్టపోతారని అంచనాల్లో పేర్కొంది. ముఖ్యంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న కొన్ని ప్రాంతాల్లో భూకంపంతో పాటు అగ్నిపర్వతాలు పేలి.. ఎన్నో సమస్యలు వస్తాయని.. వరదల ప్రవాహం విపరీతంగా పెరిగి నగరాలకు నగరాలే కొట్టుకుపోయే అవకాశాలు ఉన్నాయని ఆమె అంచనాల్లో తెలిపారు. అలాగే ఈ ఏడాదిలో భారీ ప్రాణ నష్టం తో పాటు డబ్బు నష్టం కూడా జరుగుతుందని అందులో పేర్కొన్నారు. దీని కారణంగా ప్రపంచంలోని భూభాగం 11 నుంచి 12% వరకు తీవ్రంగా ప్రభావితం అవుతుందని ఆమె అంచనా వేశారు.

అలాగే 2026 సంవత్సరంలో బాబా వంగ అంచనాల ప్రకారం మూడవ ప్రపంచ యుద్ధం కూడా జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయట. ఈ సమయంలో అమెరికా, రష్యా మధ్య పెద్ద యుద్దం జరిగి.. ఎన్నో సమస్యలకు దారి తీసే అవకాశాలు ఉన్నాయని వారన్నారు. ముఖ్యంగా ఈ రెండు దేశాల యుద్ధం కారణంగా కొంతవరకు ప్రాణ నష్టం వాటిల్లే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయని తెలిపారు. అలాగే ఈ ఏడాది ప్రపంచంపై గ్రహాంతర వాసుల దాడి కూడా జరుగుతుందని ఆమె తెలిపింది. 2026 సంవత్సరంలో అమెరికాతో పాటు చైనా దేశాలను అధికమించి ఓ దేశం సూపర్ పవర్ గా కూడా అవతరిస్తుందని బాబా వంగ తమ అంచనాలలో పేర్కొన్నారు. 

నోట్: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం బాబా వంగ అంచనాల నుంచి తీసుకొని రాసింది మాత్రమే. దీనిని జీ తెలుగు న్యూస్ అస్సలు ధ్రువీకరించదు.

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

