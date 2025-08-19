Bhadra Rajyoga 2025 Effects: బుధుడి అద్భుత కలయికతో భద్ర పురుష రాజయోగం.. ఈ రాశుల వారికి సొంతింటి కల సాకారం..

Bhadra Rajyoga 2025 Effects: వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో గ్రహాల యువరాజుగా పిలువబడే బుధుడు సెప్టెంబర్లో తన కన్యారాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. దీని కారణంగా భద్రపురుష రాజయోగం ఏర్పడుతుంది.
మకర రాశి.. భద్ర మహాపురుష రాజ్యయోగం ఈ రాశి వారి అదృష్టం మారబోతుంది. ఇళ్లు కొనడానికి ఇదే సరైన సమయం. ఆర్ధికంగా పుంజుకుంటారు. అప్పుల నుంచి బయటపడతారు. కెరీర్ లో పదోన్నతి, జీతం పెరిగే అవకాశాలున్నాయి. జీవింతో అనుకోని శుభవార్తలు వింటారు.
మిథున రాశి.. బుధుడు కన్యారాశిలోకి ప్రవేశంతో ఐదు మహాపురుష యోగాలలో ఒకటైన భద్ర మహాపురుష రాజ్యయోగం ఏర్పడుతుంది. భద్ర మహాపురుష రాజ్యయోగం ఏర్పడటంతో, కొన్ని రాశుల అదృష్టం తలుపుతట్టబోతుంది.
మీన రాశి.. భద్ర పురుష రాజయోగంతో మీన రాశి వారికి అనుకోని లాభాలను తీసుకురాబోతుంది. ఆధ్యాత్మిక యాత్రలు చేపడతారు. డబ్బు చేతికి అందుతుంది. విదేశీ యాన యోగం ఉండబోతుంది. సొంతింటి కల నెరవేరే అవకాశాలున్నాయి.
సింహ రాశి.. భద్రపురుష రాజయోగంతో వృత్తి, వ్యాపారంలో గొప్ప ఎత్తులకు ఎదుగుతారు. ఈ రాశికి చాలా డబ్బు, సంపద రానుంది. చెబుతారు.భద్ర మహాపురుష రాజ్యయోగం వ్యాపారంలో విజయంతో పాటు ఈ రాశివారికి అనుకోని సౌకర్యాలు పెరగనున్నాయి. కొత్త భూమి కొనడానికి ఇదే సరైన అవకాశం. ఇల్లు కొనడానికి ఇదే సరైన సమయం. కుటుంబంలో శాంతి వెల్లి విరుస్తుంది.
గమనిక: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, సమాచారం ఆధారంగా జ్యోతిష్య శాస్త్ర పండితులు చెప్పిందే మేము ఇక్కడ ప్రస్తావించాము. ZEE NEWS దీనిని ధృవీకరించడం లేదు.
