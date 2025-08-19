English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Bhadra Rajyoga 2025 Effects: బుధుడి అద్భుత కలయికతో భద్ర పురుష రాజయోగం.. ఈ రాశుల వారికి సొంతింటి కల సాకారం..

Bhadra Rajyoga 2025 Effects: నవగ్రహాల రాకుమారుడు బుధుడు కన్యారాశిలోకి ప్రవేశించడంతో  భద్ర మహాపురుష రాజ్యయోగం ఏర్పడబోతుంది. దీంతో  ఈ రాశుల వారికి అనుకోని అదృష్టం తీసుకురాబోతున్నట్టు జ్యోతిష్య శాస్త్రం చెబుతుంది. దీంతో కొన్ని రాశుల వారికి అనుకోని లక్ ఏర్పడబోతుంది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Aug 19, 2025, 01:23 PM IST

Trending Photos

School Holiday Today: ఈరోజు మళ్లీ పాఠశాలకు సెలవు.. వరసగా నాలుగో రోజు కూడా..!
5
August holiday 2025
School Holiday Today: ఈరోజు మళ్లీ పాఠశాలకు సెలవు.. వరసగా నాలుగో రోజు కూడా..!
Rahul Sipligunj: సైలెంట్‌గా ఎంగేజ్ మెంట్ చేసుకున్న రాహుల్ సిప్లిగంజ్.. హరిణ్యారెడ్డి ఎవరో తెలుసా..?.. పిక్స్ వైరల్..
6
Rahul Sipligunj
Rahul Sipligunj: సైలెంట్‌గా ఎంగేజ్ మెంట్ చేసుకున్న రాహుల్ సిప్లిగంజ్.. హరిణ్యారెడ్డి ఎవరో తెలుసా..?.. పిక్స్ వైరల్..
School Holiday: రేపు సోమవారం అన్ని స్కూళ్లకు హలీడే.. ప్రభుత్వం సంచలన నిర్ణయం .. కారణం ఏంటంటే..?
6
Andhra Pradesh
School Holiday: రేపు సోమవారం అన్ని స్కూళ్లకు హలీడే.. ప్రభుత్వం సంచలన నిర్ణయం .. కారణం ఏంటంటే..?
Casting Couch: హీరోయిన్ బట్టలు విప్పమని చెప్పిన 65 ఏళ్ల నిర్మాత..ఇండస్ట్రీలో సంచలనం!
10
Malhaar Rathod
Casting Couch: హీరోయిన్ బట్టలు విప్పమని చెప్పిన 65 ఏళ్ల నిర్మాత..ఇండస్ట్రీలో సంచలనం!
Bhadra Rajyoga 2025 Effects: బుధుడి అద్భుత కలయికతో భద్ర పురుష రాజయోగం.. ఈ రాశుల వారికి సొంతింటి కల సాకారం..

Bhadra Rajyoga 2025 Effects: వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో గ్రహాల యువరాజుగా పిలువబడే బుధుడు సెప్టెంబర్‌లో తన  కన్యారాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. దీని కారణంగా భద్రపురుష  రాజయోగం ఏర్పడుతుంది.

మకర రాశి.. భద్ర మహాపురుష రాజ్యయోగం ఈ రాశి వారి అదృష్టం మారబోతుంది. ఇళ్లు కొనడానికి ఇదే సరైన సమయం. ఆర్ధికంగా పుంజుకుంటారు. అప్పుల నుంచి బయటపడతారు. కెరీర్ లో పదోన్నతి,  జీతం పెరిగే అవకాశాలున్నాయి. జీవింతో అనుకోని శుభవార్తలు వింటారు. 

మిథున రాశి.. బుధుడు కన్యారాశిలోకి ప్రవేశంతో ఐదు మహాపురుష యోగాలలో ఒకటైన భద్ర మహాపురుష రాజ్యయోగం ఏర్పడుతుంది. భద్ర మహాపురుష రాజ్యయోగం ఏర్పడటంతో, కొన్ని రాశుల అదృష్టం తలుపుతట్టబోతుంది. 

మీన రాశి.. భద్ర పురుష రాజయోగంతో మీన రాశి వారికి అనుకోని లాభాలను తీసుకురాబోతుంది. ఆధ్యాత్మిక యాత్రలు చేపడతారు. డబ్బు చేతికి అందుతుంది. విదేశీ యాన యోగం ఉండబోతుంది. సొంతింటి కల నెరవేరే అవకాశాలున్నాయి. 

సింహ రాశి.. భద్రపురుష రాజయోగంతో  వృత్తి, వ్యాపారంలో గొప్ప ఎత్తులకు ఎదుగుతారు. ఈ రాశికి చాలా డబ్బు, సంపద రానుంది.  చెబుతారు.భద్ర మహాపురుష రాజ్యయోగం వ్యాపారంలో విజయంతో పాటు ఈ రాశివారికి అనుకోని సౌకర్యాలు పెరగనున్నాయి. కొత్త భూమి కొనడానికి ఇదే సరైన అవకాశం. ఇల్లు కొనడానికి ఇదే సరైన సమయం.  కుటుంబంలో శాంతి వెల్లి విరుస్తుంది. 

గమనిక: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, సమాచారం ఆధారంగా జ్యోతిష్య శాస్త్ర పండితులు చెప్పిందే మేము ఇక్కడ ప్రస్తావించాము. ZEE NEWS దీనిని ధృవీకరించడం లేదు. 

ఇదీ చదవండి: కూలీ’ కంటే ముందు రజినీ, నాగ్ కాంబినేషన్ లో భారీ మల్టీస్టారర్ మూవీ.. పోస్టర్ ఖర్చులు కూడా రాలేదు..

ఇదీ చదవండి: అప్పట్లో బి సరోజా దేవి.. ఇప్పట్లో సమంత ఆ అవమానాన్ని ఎదుర్కొన్నవారే..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

bhadra rajyog 2025 effectsBhadra Mahapurush Rajyog 2025 EffectsMercury Transit Effectbudh gochar 2025 effectsAstrology

Trending News