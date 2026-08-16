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బుధుడి సంచారంతో 5 రాశులకు భద్ర రాజయోగంతో తిరుగులేని అదృష్టం..!

Bhadra Raja yogam Effect 2026: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో బుధుడు మేధస్సుతో పాటు, వాక్చాతుర్యం, తర్కం, వ్యాపారం, గణన,  సంభాషణకు అధిపతిగా పరిగణిస్తారు. బుధుడు 7 సెప్టెంబర్  2026న కన్యారాశిలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు.  దీని కారణంగా, కొన్ని రాశుల వారి అదృష్టం బంక పట్టినట్టు పట్టనుందని జ్యోతిష్య శాస్త్రం చెబుతున్న మాట.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 16, 2026, 08:39 AM IST|Updated: Aug 16, 2026, 08:39 AM IST
బుధుడి సంచారంతో 5 రాశులకు భద్ర రాజయోగంతో తిరుగులేని అదృష్టం..!
Image Credit: Budha gocharam Effect (ZEE File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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