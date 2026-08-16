/బుధుడి సంచారంతో 5 రాశులకు భద్ర రాజయోగంతో తిరుగులేని అదృష్టం..!

కన్యారాశిలో బుధ సంచారం: కన్యారాశిలో బుధ సంచారం కెరీర్, వ్యాపారంతో పాటు ఆర్థిక విషయాలపై ప్రత్యేక ప్రభావాన్ని చూపే అవకాశం ఉంది. బుధుడి వల్ల భద్ర రాజయోగం కూడా ఏర్పడుతుంది. ఇది 5 రాశుల వారికి కెరీర్ పురోగతి, కొత్త అవకాశాలతో పాటు ఆర్థికపరమైన లాభాల తీసుకొచ్చే అవకాశాలున్నాయి.
మకర రాశి..
మీరు ఉన్నత విద్యలో మంచి ఫలితాలను అందుకుంటారు. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి జీతం పెరుగుదలతో పాటు పదోన్నతి లభించే అవకాశాలున్నాయి. విద్యార్థులు వారి కష్టానికి మంచి ఫలితాలను అందుకుంటారు. వ్యాపారంలో కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఈ సమయంలో మీ ఆత్మవిశ్వాసం వెల్లి విరుస్తుంది. కొత్త ఇంటి కల నెరవేరుతుంది.
కుంభ రాశి:
కెరీర్ మార్చాలని ఆలోచిస్తున్న వారికి భద్ర రాజయోగం కారణంగా కొత్త అవకాశాలు లభించవచ్చు. వ్యాపారవేత్తలు మంచి ఫలితాలను అందుకుంటారు. వారి ఆదాయం పెరిగే అవకాశం ఉంది. మీరు చిరకాలంగా కంటున్న కలలలో ఒకటి నెరవేరవచ్చు. మీరు చేసే ప్రతి ప్రయత్నంలో అదృష్టం మీకు తోడుగా ఉండబోతుంది.
మిథున రాశి.
మిథున రాశి వారికి సంబంధించిన వారి కెరీర్ కొత్త పుంతలు తొక్కనుంది. కార్యాలయంలో మీ సలహాకు ఎక్కువ విలువ లభించవచ్చు. వృత్తిపరమైన సంబంధాల వల్ల మీరు అత్యధిక ప్రయోజనం పొందుతారు. ఆర్థిక విషయాలలో కొంచెం ఆలోచించి, డబ్బును తెలివిగా ఖర్చు చేయడం మంచిది. మీరు చేసే ప్రతి పనిలో విజయం సాధిస్తారు.
కన్య రాశి..
మీలో ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. మీరు ముఖ్యమైన విషయాలపై మంచి నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. పనిలో కొత్త బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. వ్యాపారవేత్తలు తమ వ్యాపారాన్ని విస్తరించుకోవడానికి ఇది మంచి సమయం. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు పూర్తి చేస్తారు.
తులా రాశి..
ఈ రాశి వారికి ఆదాయం రెట్టింపు అవుతుంది. ఇది మీ ఆర్థిక పరిస్థితి గతంల కంటే మెరుగ్గా ఉండనుంది. మీ కెరీర్లో కొత్త అవకాశాలు వెతుక్కుంటూ వస్తాయి. అంతేకాదు వృతి పరంగా అదనపు బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. మీరు పనిలో మీ సంభాషణ నైపుణ్యాలతో మంచి పేరు సంపాదించవచ్చు. సమాజంలో మీకు మరింత గుర్తింపు, గౌరవం లభించనుంది.
DIclaimer (గమనిక): ఇక్కడ ఇవ్వబడిన జ్యోతిష్య సమాచారం, గ్రహ గోచారం ఆధారంగా ఆకాశంలో నక్షత్ర కదలికలగా ఆధారంగా ఇవ్వబడవింది. ఇది నిజమైన శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవు. జీ మీడియా న్యూస్ ఈ వార్తను ధృవీకరించడం లేదు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.