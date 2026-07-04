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భద్ర రాజయోగం ఎఫెక్ట్‌.. ఈ రాశుల వారికి లక్ష్మీదేవి కటాక్షం, వ్యాపారంలో భారీ లాభాలు..

Bhadra Rajayoga 2026 Effect On Zodiac: జూలై 7న భద్ర రాజయోగం ఏర్పడబోతోంది. దీని కారణంగా ఈ కింది రాశులవారికి ఈ సమయం చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఆర్థికంగా అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా ఆరోగ్యం కూడా చాలా బాగుంటుంది.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 04, 2026, 11:19 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 11:19 AM IST
భద్ర రాజయోగం ఎఫెక్ట్‌.. ఈ రాశుల వారికి లక్ష్మీదేవి కటాక్షం, వ్యాపారంలో భారీ లాభాలు..
Image Credit: Zee Telugu NewsSource: Bureau

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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భద్ర రాజయోగం ఎఫెక్ట్‌.. ఈ రాశుల వారికి లక్ష్మీదేవి కటాక్షం, వ్యాపారంలో భారీ లాభాలు..
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