Sunday Lord Surya Rare Effect: ఉద్యోగంలో ఆటుపోట్లా..?.. ఆదివారం ఏర్పడుతున్న పవర్ ఫుల్ యోగం..ఈ ఒక్కటి చేస్తే డబుల్ ప్రమోషన్లు పక్కా.!.

Bhadrapada Saptami tithi on Sunday rare combination: చాలా మంది ఇటీవల కాలంలో ఉద్యోగ జీవితంతో పాటు, ఆర్థిక సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు. కొన్నిసార్లు ఉద్యోగ జీవితంలో ఎంతగా కష్టపడిన కూడా తగిన గుర్తింపు ఉండదు. కష్టపడిన కూడా దానికి తగ్గ రిజల్ట్ మాత్రం కన్పించదు. ఇలాంటి నేపథ్యంలో కొన్ని పరిహరాలు పాటిస్తే వాటి నుంచి బైటపడొచ్చని పండితులు చెబుతున్నారు.
అదేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. ఈసారి సెప్టెంబర్ 14న ఆదివారం సప్తమి తిథి కూడా వస్తుంది. ఆదివారంకు అధిపతి సూర్యభగవనాడు. ఆయన సప్తమి తిథిలో జన్మించాడని చెప్తుంటారు. ఒకవైపు ఆదివారం సప్తమి తిథి కూడా కలిసి రావడం అరుదైనదిగా చెప్తారు. ఈరోజు ఉద్యోగ జీవితంలో ఆటు పోట్లను ఎదుర్కొంటున్న వారు ముఖ్యంగా ఆదిత్య హృదయం చదవాలి.
అంతే కాకుండా సూర్యష్టకంను పఠించాలి. ఈ రోజున ప్రత్యేకంగా సూర్యుడి ఆరాధన చేసుకొవాలి. తెల్లని వస్త్రాలు, పదార్థాలు దానంగా ఇవ్వాలి. ప్రవహిస్తున్న నీటి దగ్గరకు వెళ్లి నల్లని మిరియాల్ని మీ మీద నుంచి మూడు మార్లు తిప్పుకుని దోషాలు అన్ని పోవాలని చెప్పుకుని, ఆ నీళ్లలో ఆ మిరియాల్నివెనక్కు తిరిగి చూడకుండా పడేసి ఇంటికి రావాలి. కాళ్లు చేతులు కడుక్కొని ఇంటిలోపలికి వెళ్లాలి.
ఈ విధంగా చేస్తే ఉద్యోగ జీవితంలో వస్తున్న ఆటు పోట్లు అన్ని దూరమౌతాయని పండితులు చెబుతున్నారు. అంతే కాకుండా.. సూర్యుడు నమస్కార ప్రియుడు. కాబట్టి ప్రతిరోజు ఆయన్ను శుభ్రంగా స్నానం చేసిన తర్వాత తప్పకుండా రెండు చేతులను జోడించి నమస్కరించాలని పండితులు సూచిస్తున్నారు. ఒత్తిడి, మనస్సులో చంచలత్వం అధికంగా ఉంటే ప్రాణాయమంతో పాటు, సూర్యనమస్కారాలు చేయాలని పండితులు చెబుతున్నారు.
