English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Sunday Lord Surya Rare Effect: ఉద్యోగంలో ఆటుపోట్లా..?.. ఆదివారం ఏర్పడుతున్న పవర్ ఫుల్ యోగం..ఈ ఒక్కటి చేస్తే డబుల్ ప్రమోషన్లు పక్కా.!.

Lord Surya Bhagwan: ఆదివారం నాడు ఈసారి అరుదైన యోగం కూడా ఏర్పడబోతుంది.  సప్తమి తిథి కూడా కలిసి రావడం ఎంతో గొప్పదైన యోగమని పండితులు చెబుతున్నారు.ముఖ్యంగా సూర్యభగవానుడు మనకు కంటి ముందు కన్పిస్తున్న దేవుడిగా చెబుతారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Sep 13, 2025, 10:39 PM IST
  • ఆదివారం రోజు అరుదైన యోగం..
  • ఈ రెమిడీలు పాటించాలంటున్న పండితులు..

Trending Photos

Employees Holiday: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సడన్‌ హలీడే.. మొత్తం 3 రోజులు సెలవు
5
govt employees
Employees Holiday: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సడన్‌ హలీడే.. మొత్తం 3 రోజులు సెలవు
School Holidays: స్కూళ్లు, కాలేజీలకు ఈ సారి ఏకంగా రెండు వారాల దసరా సెలవులు.. ప్రభుత్వ ప్రకటన..
5
School holidays
School Holidays: స్కూళ్లు, కాలేజీలకు ఈ సారి ఏకంగా రెండు వారాల దసరా సెలవులు.. ప్రభుత్వ ప్రకటన..
Rithu Chowdary: బిగ్‌బాస్ హౌస్‌లో వారానికి రూ.2,30,000.. రూ.700 కోట్లకు పైగా ఆస్తి..నటి ఎవరో తెలుసా?
7
Bigg Boss Remuneration
Rithu Chowdary: బిగ్‌బాస్ హౌస్‌లో వారానికి రూ.2,30,000.. రూ.700 కోట్లకు పైగా ఆస్తి..నటి ఎవరో తెలుసా?
Rahu Powerful Effect: బలపడిన రాహువు.. ఈ రాశుల వారికి ఎన్నెన్నో కోరికలు నెరవేరుతాయి.. ఇక డబ్బుకు లోటు ఉండదు..
5
Rahu Transit
Rahu Powerful Effect: బలపడిన రాహువు.. ఈ రాశుల వారికి ఎన్నెన్నో కోరికలు నెరవేరుతాయి.. ఇక డబ్బుకు లోటు ఉండదు..
Sunday Lord Surya Rare Effect: ఉద్యోగంలో ఆటుపోట్లా..?.. ఆదివారం ఏర్పడుతున్న పవర్ ఫుల్ యోగం..ఈ ఒక్కటి చేస్తే డబుల్ ప్రమోషన్లు పక్కా.!.

Bhadrapada Saptami tithi on Sunday rare combination: చాలా మంది ఇటీవల కాలంలో ఉద్యోగ జీవితంతో పాటు, ఆర్థిక సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు. కొన్నిసార్లు ఉద్యోగ జీవితంలో ఎంతగా కష్టపడిన కూడా తగిన గుర్తింపు ఉండదు. కష్టపడిన కూడా దానికి తగ్గ రిజల్ట్ మాత్రం కన్పించదు. ఇలాంటి నేపథ్యంలో కొన్ని పరిహరాలు పాటిస్తే వాటి నుంచి బైటపడొచ్చని పండితులు చెబుతున్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

అదేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. ఈసారి సెప్టెంబర్ 14న ఆదివారం సప్తమి తిథి కూడా వస్తుంది. ఆదివారంకు అధిపతి సూర్యభగవనాడు. ఆయన సప్తమి తిథిలో జన్మించాడని చెప్తుంటారు. ఒకవైపు ఆదివారం సప్తమి తిథి కూడా కలిసి రావడం అరుదైనదిగా చెప్తారు. ఈరోజు ఉద్యోగ జీవితంలో ఆటు పోట్లను ఎదుర్కొంటున్న వారు ముఖ్యంగా ఆదిత్య హృదయం చదవాలి.

అంతే కాకుండా సూర్యష్టకంను పఠించాలి. ఈ రోజున ప్రత్యేకంగా సూర్యుడి ఆరాధన చేసుకొవాలి. తెల్లని వస్త్రాలు, పదార్థాలు దానంగా ఇవ్వాలి. ప్రవహిస్తున్న నీటి దగ్గరకు వెళ్లి నల్లని మిరియాల్ని మీ మీద నుంచి మూడు మార్లు తిప్పుకుని దోషాలు అన్ని పోవాలని చెప్పుకుని, ఆ నీళ్లలో ఆ మిరియాల్నివెనక్కు తిరిగి చూడకుండా పడేసి ఇంటికి రావాలి. కాళ్లు చేతులు కడుక్కొని ఇంటిలోపలికి వెళ్లాలి.

Read more: Pitru Paksham: పితృ శ్రాధ్దం చేశాక కాకులు కన్పించకుంటే ఏంచేయాలి..?.. ఈ రహస్యమైన విషయాలు మీకు తెలుసా..?

ఈ విధంగా చేస్తే ఉద్యోగ జీవితంలో వస్తున్న ఆటు పోట్లు అన్ని దూరమౌతాయని పండితులు చెబుతున్నారు. అంతే కాకుండా.. సూర్యుడు నమస్కార ప్రియుడు. కాబట్టి ప్రతిరోజు ఆయన్ను శుభ్రంగా స్నానం చేసిన తర్వాత తప్పకుండా రెండు చేతులను జోడించి నమస్కరించాలని పండితులు సూచిస్తున్నారు.  ఒత్తిడి, మనస్సులో చంచలత్వం అధికంగా ఉంటే ప్రాణాయమంతో పాటు, సూర్యనమస్కారాలు చేయాలని పండితులు చెబుతున్నారు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.Twitter, Facebook

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Lord SuryaPitru PakshaSunday Saptami tithiPitru Doshsunday effect

Trending News