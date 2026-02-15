Bheemaramam: మహా శివరాత్రి స్పెషల్.. భీమారామం ఆలయ ప్రత్యేకత ఇదే..

Bheemaramam Temple speciality: భీమేశ్వర ఆలయం..1081 CE నాటి భీమేశ్వర ఆలయంలోని తొలి శాసనం ఈ కాలానికి ముందు దాని ఉనికిని సూచికగా ఉంది. 982 CE నాటి మరొక శాసనం ఈ ఆలయాన్ని ప్రస్తావిస్తుంది. ఇది 10వ శతాబ్దం ప్రారంభంలో బహుశా కుప్పనార్య కాలంలో నిర్మించబడిందని చారిత్రక ఆధారాలు చెబుతున్నాయి. రాముడు ఇక్కడ శివుడిని, తరువాత సూర్యుడిని, ఇంద్రుడిని పూజించాడని నమ్ముతారు. 18 శక్తి పీఠాలలో ఒకరైన మాణిక్యంబా దేవి ఇక్కడ ఉంది.
భీమవరంలోని సోమేశ్వర ఆలయం తారకాసురుడి పురాణంతో ముడిపడి ఉంది. ఇక్కడ అతని మెడ నుంచి పడిపోయిన శివలింగ భాగాన్ని చంద్రుడు ప్రతిష్టించాడు. ఆలయంలో లభించిన తొలి శాసనం తూర్పు చాళుక్య రాజు శక్తివర్మ I (1001–1011 CE) పాలన నాటిది. ఈ ఆలయ నిర్మాణం 10వ శతాబ్దంలో జరిగింది. అయితే, నిర్మాణ లక్షణాలు తరువాతి కాలంలో ఇది పునర్నిర్మాణాలకు గురయ్యాయి. సోమేశ్వర స్వామి ఆలయం గుణుపూడిలో ఉంది. ఈ ఆలయం ముందు చంద్ర కుండం అనే పవిత్ర చెరువు ఉంది. ఈ లింగం చంద్ర మాసం ప్రకారం అమావాస్య సమయంలో నలుపు, పూర్ణిమ సమయంలో తెలుపు రంగులోకి మారుతుంది. అన్నపూర్ణ మాత ఆలయం రెండవ అంతస్తులో ఉంది.
పాలకొల్లులోని క్షీరా రామలింగేశ్వర ఆలయం సాంప్రదాయకంగా నరేంద్ర మృగరాజు (విజయాదిత్య)తో ముడిపడి ఉంది. ఎడారుపల్లి రాగి ఫలకం గ్రాంట్ ప్రకారం 108 యుద్ధాలు చేసి శివాలయాన్ని నిర్మించాడు. పంచరామ మందిరాలలో భాగమైన ఈ ఆలయం, సాధారణ రెండు అంతస్తుల మందిరాలకు భిన్నంగా, ఒక చిన్న లింగంతో కూడిన ఒకే అంతస్తుల నిర్మాణం. ఆలయంపై ఉన్న నలభై ఆరు శాసనాలలో తొలిది 1156 CE నాటిది. తాజాది 1640 CEలో నమోదు చేయబడింది. శిలాశాసన ఆధారాల ఆధారంగా ఈ ఆలయం 11వ శతాబ్దం CEలో నిర్మించబడిందని నమ్ముతారు. స్థానిక పురాణం ప్రకారం. క్షీర రామ లింగేశ్వరుడు ఇక్కడ విష్ణువుకు సుదర్శన చక్రాన్ని సమర్పించాడు. ఓ మహర్షి శివుడి నుంచి వరాలు, పాలు పొందాడు. అందుకే దీనికి క్షీర (పాలు) అనే పేరు వచ్చింది.
సామర్లకోటలోని భీమేశ్వర ఆలయం తూర్పు చాళుక్య రాజు చాళుక్య భీమ I (888–918 CE)కు ఆపాదించబడింది. ఈ ఆలయం సామర్లకోటకు దగ్గరగా చాళుక్య భీమవరం సమీపంలో ఉంది. పిఠాపురంలో లభించిన ఒక శాసనం చాళుక్య భీముడిని దీని నిర్మాణ ఘనతగా పేర్కొంటుంది. అతను 30 సంవత్సరాలు పరిపాలించిన విక్రమాదిత్య కుమారుడిగా వర్ణించబడ్డాడు. 360 యుద్ధాలను గెలిచాడని చెబుతారు. కొంతమంది పండితులు చాళుక్య భీమ II (934–945 CE) ఆలయ నిర్మాణానికి బాధ్యత వహించవచ్చని ప్రతిపాదించినప్పటికీ, చాలా ఆధారాలు చాళుక్య భీమ I ను దాని స్థాపకుడిగా సమర్థిస్తున్నాయి. కుమార భీమేశ్వర స్వామి ఆలయం సామర్లకోటలో ఉంది. ఇది కాకినాడ నుండి దాదాపు 20 కి.మీ దూరంలో ఉంది. కార్తికేయుడు ఇక్కడ లింగాన్ని ప్రతిష్టించాడని భావిస్తారు. అందుకే దీనికి కుమారరామ అనే పేరు వచ్చింది.
భీమారామం (Bheemarama) అనేది ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఐదు ప్రాచీన పంచారామ శివాలయాలలో ఒకటి, ఇది సామర్ల కోట (కోనసీమ) వద్ద ఉంది, దీనిని కుమార్ రామంగా కూడా పిలుస్తారు. ఇక్కడ చంద్రుడు ప్రతిష్ఠించిన శివలింగం ఉందని పురాణ కథనం; ఇది చాలుక్యుల కాలం నాటి గొప్ప శిల్పకళా సంపదతో, ఎత్తైన గర్భగుడితో, నల్ల గ్రానైట్ ఊయలతో కూడిన విశాలమైన శివలింగాన్ని కలిగి ఉంటుంది.
ప్రధాన అంశాలు:
స్థలం: సామర్ల కోట, కాకినాడకు సమీపంలో ఉంది.
ప్రాముఖ్యత: పంచారామాలలో ఒకటిగా ప్రసిద్ధి చెందింది, దీనిని కుమార్ రామంగా కూడా పిలుస్తారు.
స్థలపురాణం: ఇక్కడి శివలింగాన్ని చంద్రుడు ప్రతిష్ఠించాడని నమ్మకం.
నిర్మాణం: పెద్ద శివలింగం, మూడు అంతస్తుల గర్భగుడి, అద్భుతమైన శిల్పకళ, నల్ల గ్రానైట్తో చెక్కిన ఊయల వంటి ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి.
చారిత్రక నేపథ్యం: చాలక్య రాజులచే, ముఖ్యంగా భీమ చాలుక్య రాజుచే పోషించబడింది.
