Bheeshma Ekadasi: రేపు భీష్మ ఏకాదశి.. ఈ ఒక్కటీ చేస్తే జీవితంలో అద్భుతాలు

Bheeshma Ekadasi 2026: హిందూ క్యాలెండర్లో చాలా పవిత్రమైన రోజులు ఉన్నాయి. మాఘమాసంలో మరో ముఖ్యమైన పర్వదినం భీష్మ ఏకాదశి. రేపు అనగా ఫిబ్రవరి 29వ తేదీ బుధవారం రోజు భీష్మ ఏకాదశి వచ్చింది. మానవ జీవితానికి గొప్ప మార్గదర్శి భగవద్గీత. మహాభారతంలో జరిగిన భగవద్గీత యావత్ ప్రజానీకానికి మార్గదర్శకత్వం. భగవద్గీత చదివితే ఉత్తమ జీవితం పొందవచ్చు. అంతటి భగవద్గీతలో భీష్ముడు కీలక పాత్ర పోషించాడు.
Also Read: Telangana Liquor Scam: తోడు నీడకు 21, మంత్రికి 4.. గుట్టురట్టు చేసిన హరీష్ రావు!
భగవద్గీత పారాయణంతో అనేక ఫలితాలు కలుగుతాయని భగవానుడే గీతా పఠన మహాత్మ్యాన్ని భూదేవికి వివరించాడు. గీతా పఠనంతో పాపాలు నశించి ఉత్తమోత్తమైన ఫలితాన్ని, ఉత్తమ గతిని పొందుతారు. మానవజన్మ కర్తవ్యం గురించి వేదాలు, శాస్త్రాలు, పురాణాలు, ఉపనిషత్తులు, ఎంతగానో ఘోషించాయి. కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, మద, మత్సర్యాలకు స్వల్పమైన ఈ జీవితాన్ని వ్యర్థ పరచక భగవత్ సేవలో నిమగ్నమై జీవితాన్ని సార్థకం చేసికోవాలి. ఈ స్వల్పమైన జీవితకాలంలో మానవుడు, సత్ప్రవర్తనపరుడై జీవితాన్ని చరితార్థం చేసుకోవాలి. సృష్టికర్తయైన ఆ భగవంతుడే అవతార రూపమున మానవుడై జన్మించినప్పుడు అతడి జన్మకు కూడా మరణం ఉంటుంది. సృష్టిలో జన్మించిన ప్రతిజీవికి మరణం అనివార్యం అనే సత్యాన్ని బోధిస్తుంది భగవద్గీత.
Also Read: Govt Employees: ఉద్యోగులకు ఏపీ ప్రభుత్వం గుడ్న్యూస్.. ఏం ప్రకటించిందో తెలుసా?
మహాభారతం అంటే మొదట గుర్తొచ్చేది భీష్మ పితామహుడు. కురువంశ పితామహుడు భీష్ముడు హస్తినాపురం కురువంశ జన్మభూమి. లోకాలకు విష్ణు సహస్రనామాలను, తిరుగులేని రాజనీతి ధర్మాలను, కాల నియమం లేని ధర్మ సూక్ష్మాలను శాశ్వతం చేసిన మహా మహితాత్ముడు భీష్ముడు. తన తప్పిదాలకు తానే అంపశయ్యను భీష్ముడు శిక్షగా విధించుకున్నాడు. దీని ద్వారా అతడు జ్ఞానిగా కీర్తింపబడ్డాడు. అందుకే ఇప్పటికీ ఆ మాట తప్పని వ్యక్తిని భీష్మ ప్రతిజ్ఞ చేశాడు అని పిలుస్తుంటారు.
Also Read: School Holiday: విద్యార్థులకు పండుగే.. స్కూళ్లకు నాలుగు రోజులు సెలవు?
దేవతలైనా సరే మానవ, పశు, పక్షి, క్రిమి కీటుక రూపాలైనా సరే చేసిన కర్మ కారణంగానే జన్మలు పొందవలసి ఉంటుందనే విషయం గ్రహించాలి. మహత్ముల జ్ఞాన, శీల సంపదలను ఆదర్శంగా జీవించడానికి.. జీవితపు విలువలను చక్కదిద్దుకోవడానికి భీష్ముడి చరిత్ర ఒక పాఠం. భీష్మ ఏకాదశి రోజు విష్ణు సహస్రనామాలను పారాయణ చేయడంతో శ్రీకృష్ణ పరమాత్మకు ప్రీతిపాత్రులమవుతాం. మానవీయ మనుషులుగా తీర్చిదిద్దుకునేందుకు భీష్మ ఏకాదశి ఒకటి.
Also Read: Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు భారీ షాక్.. ఇవి ఉల్లంఘిస్తే ఉద్యోగం ఊస్ట్!
==> విష్ణు సహస్రనామ పారాయణంతో కలిగే లాభాలు చాలా ఉన్నాయి. పారాయణం రోజు చేస్తే అద్భుతాలు జరుగుతాయి.
==> మహా విష్ణు దేవతలందరిలో ఉత్తమోత్తమైన దేవుడు. సర్వోపగతుడు. ఇందుగలడందు సందేహమ్ము వలదు అని మహా విష్ణువు ఉన్నాడు.
==> రోజు విష్ణు నామ పారాయణం చేసినట్టయితే జీవితంలో ఉన్నత స్థానానికి చేరుకోవచ్చు. అదృష్ఠం కలుగుతుంది. రాజయోగం కూడా కలుగుతుంది.
==> విష్ణుపారాయణంతో పితృ దోషాలు కనుమరుగవుతాయి. గత జన్మంలో చేసిన పాపాల నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది. తద్వారా దరిద్ర, ఇతి బాధలు కనుమరుగవుతాయి.
==> జ్ఞానానికి.. మోక్షానికి దగ్గర దారి మహా విష్ణు ఆరాధన. నిత్యం బ్రహ్మ ముహూర్తంలో రావి వృక్షం దగ్గర విష్ణు సహస్రనామ పారాయణం చేస్తారో వారి సంకల్పం సిద్దిస్తుంది.
==> విష్ణు పారాయణంతో మానసిక సమస్యలు తగ్గి వారి మనస్సు దృఢమై కార్యోణ్ముక్తుడిని చేస్తుంది.
==> మానసిక, శారీరక బాధలు తగ్గి సుఖ జీవనం విష్ణు పారాయణంతో సాధ్యం.
==> విష్ణు పారాయణం నిత్యం చేస్తే వారికి రక్షణ కవచం సుదర్శన శక్తి లభిస్తుంది. మనసులోని చెడు ఆలోచనలు తొలగియి.. అంతః శత్రువులు నశిస్తాయి.
==> విష్ణు సహస్ర నామ పారాయణంతో నవ గ్రహ దోషాలు తొలగి వాక్షుద్ది కలుగుతుంది.
==> విష్ణు సహస్ర నామ పారాయణం జీవిత సత్యాన్ని బోధపరుస్తుంది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి