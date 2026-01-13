English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Bhogi festival 2026: రేపే భోగి పండగ.. మంటల్లో ఈ ఒక్కటి వేస్తే అదృష్ట లక్ష్మి మీ ఇంటి అడ్రస్ వెతుక్కుంటూ వస్తుందంట..

Bhogi fire tradition: భోగి రోజు చాలా మంది భోగిపండ్లను చిన్న పిల్లలపై వేయడం ఆచారంగా పాటిస్తారు. అంతే కాకుండా ఈ రోజున ఉదయాన్నే భోగి మంటలను కూడా వేస్తారు. ఈ నేపథ్యంలో  ప్రతి ఆచారం, సంప్రదాయాలు వెనుక నిగుఢమైన అర్థం ఉందని పండితులు చెబుతుంటారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 13, 2026, 06:30 PM IST
Bhogi festival 2026 significance date tradition:  సంక్రాంతిని పెద్ద పండగ అని పిలుస్తారు . దీన్ని వివిధ రాష్ట్రాల్లో వివిధ పేర్లతో పిలుచుకుంటారు. మనం భోగి, సంక్రాంతి, కనుమలను జనవరి 14,15, 16తేదీల్లో జరుపుకుంటాం. అయితే.. భోగి రోజున చాలా మంది ఉదయాన్నే మంటలు వేస్తారు.  అయితే.. భోగి అనేది భోగ్ అనే పదంనుంచి వచ్చింది. ఈ రోజున గోదాదేవి అమ్మవారు శ్రీ మహా విష్ణువులో ఐక్యం అయ్యిందని అంటారు. అదే విధంగా గోపాలుడు గోవర్ధన గిరి ఎత్తి ఇంద్రుడి వడగళ్ల వాన నుంచి కాపాడారని చెప్తారు. అందుకే ఈ రోజున పలుచోట్ల ఇంద్రుడిని కూడా పూజించుకుంటారు.

ఒకప్పుడు భోగి మంటల్లో పంచ పల్లవాలు వేసే వారు. పంచ పల్లవాలు అంటే.. మామిడి, రావి (రావిచెట్టు), మర్రి (మర్రిచెట్టు), మేడి (మేడిచెట్టు), జువ్వి (జువ్విచెట్టు).. మొదలైన కొమ్మలను ఎండిపోయాక వాటిని జాగ్రత్తగా పెట్టి హోమాల్లో, ఈవిధంగా భోగి మంటల్లో ఉపయోగించుకునే వారు .

ఆవుల పిడకలను కూడా వీటిలో వాడుకునే వారు. దీనిలో నుంచి వచ్చే పొగతో గాలిలోని మలినాలు, క్రిములు అన్ని నిర్మూలించ బడేవి. గాలి క్లీన్ గా అయ్యేది. ఒక  మంచి పాజిటివ్ భక్తి వాతావరణం  ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు కాలం మారింది. భోగి మంటల్లో ఇంట్లోని పాతబట్టలు, ఉపయోగించని రబ్బర్ లు, సామాన్లను వేస్తున్నారు. దీని వల్ల గాలి అంతా మరింత కలుషితం అవుతుంది. అసలు భోగి మంటలను వేసే ముందు.. భోగి మంటలు వేసే ప్రదేశంలో శుభ్రం చేయాలి. గోమయంతో అలకాలి. ముగ్గులు వేయాలి. ఆ తర్వాత దాని మధ్యంలో కర్ర మీద పిడక పెట్టి దాని మీద పసుపు,కుంకమలు పెట్టాలి. ఆ తర్వాత దాని మీద ఎండిన కర్రలు పెట్టాలి.

Read more: Mahalakshmi Rajyog 2026: 102 ఏళ్ల తర్వాత అరుదైన మహాలక్ష్మి రాజయోగం.. ఈ రాశులకు భారీగా ధనలాభంతో పాటు జాబ్ లో ప్రమోషన్లు..

 వేప, రావి ఏది అందుబాటులో ఉంటే అవి ఎండినవి మాత్రమే దీనిలో ఉపయోంచాలి. ఆ తర్వాత మంటను మండించాలి. అయితే.. అసలైన భోగి మంటల్లో పంచ పల్లవాల్లో ఏదో ఒకటి లేదా గంధపు  చెక్క మొదలైనవి వేస్తే గొప్ప శుభాలు కల్గుతాయని, అదేవిధంగా ఏడాదంతా డబ్బులకు లోటు ఉండదని, ఆరోగ్యం బాగా ఉంటుంది, అన్నిసమస్యలు కూడా దూరమౌతాయని పండితులు చెబుతుంటారు.

 

