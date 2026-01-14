Kodi Pandalu kukkuta Sastarm: సంక్రాంతి బరిలో పందేం కోళ్లు.. కుక్కుట శాస్త్రంలోని ఈ ట్రిక్స్ పాటిస్తే మీ పుంజే విన్నర్..

Bhogi Sankranti festival 2026 kukkuta sastram rules: దేశమంతట సంక్రాంతి వేడుకలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి. ముఖ్యంగా ఆంధ్ర ప్రదేశ్ సంక్రాంతి పండగల నేపథ్యంలో కోడి పందాలను నిర్వహిస్తారు . పోలీసులు వారిస్తున్న కూడా పందెం రాయుళ్లు మాత్రం కోడి పందాలపై ఏ మాత్రం వెనక్కు తగ్గరు. మరోవైపు ఈ పందాలను చూడడానికి తెలంగాణ సహా ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి జనం వస్తుంటారని స్థానికులు చెబుతున్నారు. పందెంలో లక్షల రూపాలయలు చేతులు మారుతుంటాయి.
అయితే.. సంక్రాంతివేళ నిర్వహించే కోడి పందాల్లో చాలా మంది కుక్కుట శాస్త్రంను పాటిస్తారు. అసలు ఈ కుక్కుట శాస్త్రంను ఆచరించి బరిలో కోళ్లను వదులుతారు. మనుషులు ఎలాగైతే జ్యోతిష్యం, వాస్తులను నమ్ముతారో.. కోడి పందాలలో కుక్కుట శాస్త్రం అలాగన్న మాట. కుక్కుట శాస్త్రం ప్రకారం.. పందెం కోళ్లలో వివిధ రకాలు ఉంటాయి.
అవి కాకి నల్లని ఈకలను, డేగ ఎర్రటి ఈకలను, నెమలి పసుపు ఈకలను కల్గి ఉంటాయి.అదేవిధంగా.. సేతు తెల్లగా, పర్ల మెడపై నలుపు, తెలుపు ఈకలను కల్గి ఉంటుంది. పింగళ గోధుమ రంగులో ఉంది. అయితే.. ఈ కోళ్లను దిశలను బట్టి వారాలను బట్టి వదులుతుంటారు. ఆ వారంలో వదిలితే అవి ఖచ్చితంగా గెలుస్తాయంటారు.
Read more: Shattila Ekadashi 2026: భోగి పండగ రోజు షట్ తిల ఏకాదశి.. ఈ రోజు తప్పకుండా ఏంచేయాలంటే..?
ఆదివారం, మంగళ కాకిపై డేగను వదులుతారు. సోమ, శనివారాల్లో.. డేగపై కాకి విజయం సాధిస్తుందంటారు. బుధ, గురు కాకిపై పచ్చకాకి ని వదులుతారు.ఈ విధంగా అవి బరిలో దిగి ప్రత్యేకంగా తూర్పు, ఉత్తరం దిశల నుంచి ఆయావారాల్లో పందెం బరిలో తమ కోళ్లను పందెం రాయుళ్లు వదులుంటారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి