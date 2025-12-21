English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Dhanalakshmi Raja Yoga: ఈరోజే ధనలక్ష్మి రాజయోగం.. రేపు ఈ రాశుల వారు గుడ్ న్యూస్ వింటారు!

Powerful Dhanalakshmi Raja Yoga Good Effect: ఈ ఆదివారం ఏర్పడిన ధనలక్ష్మి రాజయోగంతో డిసెంబర్ 22వ తేదీ వరకు కొన్ని రాశుల వారికి చాలా మేలు జరుగుతుంది. ఆర్థికంగా కలిసి రావడానికి కాకుండా అద్భుతమైన లాభాలు కలగబోతున్నాయి. ఈ యోగంతో అత్యధిక లాభాలు పొందబోయే రాశులేవో తెలుసుకోండి.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Dec 21, 2025, 06:02 PM IST

Dhanalakshmi Raja Yoga: ఈరోజే ధనలక్ష్మి రాజయోగం.. రేపు ఈ రాశుల వారు గుడ్ న్యూస్ వింటారు!

Powerful Dhanalakshmi Raja Yoga Good Effect On Zodiac: డిసెంబర్ 21 ఆదివారం చాలా ప్రత్యేకమైనదిగా భావించవచ్చు. ఎందుకంటే ఈరోజుకు సూర్యుడు అధిపతిగా వ్యవహరిస్తున్నాడు. అలాగే ధనస్సు రాశిలోకి బృహస్పతి ప్రవేశించబోతున్నాడు. ఇది చంద్రుడి రాశిగా పరిగణిస్తారు. దీని కారణంగా సమసప్తక యోగం ఏర్పడింది. అలాగే కొన్ని గ్రహాలు కదలికల కారణంగా ఈరోజు ఎంతో శక్తివంతమైన గజకేసరి రాజయోగం కూడా ఏర్పడింది. అలాగే చంద్రుడు కుజుడు ప్రత్యేకమైన సంయోగం కారణంగా ధనలక్ష్మి రాజయోగం కూడా ఏర్పడింది. అందుకే ఈ ఆదివారానికి చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉందని కొంతమంది జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే, ఈరోజు నుంచి కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టం కలిసి వస్తుందని వారంటున్నారు. ముఖ్యంగా ధనలక్ష్మి రాజయోగం ప్రభావం సోమవారం వరకు కొనసాగబోతోంది. దీని కారణంగా కొన్ని రాశుల వారు 22వ తేదీ కూడా అద్భుతమైన లాభాలు పొందగలుగుతారు. 

వృషభ రాశి:
వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు నుంచి రేపటి వరకు ధనలక్ష్మి రాజయోగం కారణంగా అనేక రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో అద్భుతమైన ఆనందాన్ని పొందుతారు. వీరు తప్పకుండా కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి యాత్రలకు కూడా ప్లాన్ చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అలాగే నగలతో పాటు బట్టలను కూడా కొనుగోలు చేస్తారు. కొత్త ఆదాయ వనరులు కూడా చాలా వరకు పెరుగుతాయి. కార్యాలయాల్లో జరుగుతున్న కొన్ని ప్రత్యేకమైన కార్యక్రమాల్లో కూడా పాల్గొంటారు. అంతేకాకుండా కొన్ని మతపరమైన కార్యక్రమాల్లో కూడా పాల్గొని అద్భుతమైన పుణ్యం సంపాదించుకోగలుగుతారు. 

కర్కాటక రాశి:
కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ఈ సమయం ఎంతో ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా సామాజిక రంగాల్లో స్థిరపడిన వ్యక్తులకు గౌరవం కూడా లభిస్తుంది. అదృష్టం పూర్తి సపోర్టు లభించి ఎన్నో రకాల లాభాలను అందిస్తుంది. ముఖ్యంగా అన్నదమ్ముల సహాయంతో కర్కాటక రాశి వారు అద్భుతమైన లాభాలు పొందగలుగుతారు. ఈ సమయంలో ఉన్న వివాదాలన్నీ తొలగిపోవడమే కాకుండా కొన్ని పనుల్లో వీరు అద్భుతమైన విజయాలు సాధించగలుగుతారు. అలాగే ఈ రాశి వారు కొన్ని ఇంటి పనుల్లో బిజీ బిజీ అయ్యే అవకాశాలున్నాయి. ముఖ్యంగా రేపటి వరకు ఈ రాశి వారు తప్పకుండా ఏదో ఒక గుడ్ న్యూస్ పెట్టారు. 

కన్యా రాశి: 
కన్యా రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ఈ సమయంలో భారీ మొత్తంలో ఆనందం పెరగడం ప్రారంభమవుతుంది. ముఖ్యంగా రేపటి వరకు కుటుంబ సభ్యుల సహాయంతో ఈ రాశి వారు కష్టతరమైన పనులు కూడా ఎంతో సులభంగా చేయగలుగుతారు. వ్యాపారాల్లో పురోగతి లభించడమే కాకుండా సంతోషం పెరిగి, చదువుల్లో అద్భుతమైన విజయాలు సాధించగలుగుతారు. పోటీ పరీక్షల్లో రాణించగలిగి విదేశాలకు వెళ్లే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా కన్య రాశి వారికి ఈ సమయం చాలా లాభదాయకంగా ఉంటుంది. బంధువులతో కలిసి ఎంతో ఆనందంగా ఉండగలుగుతారు. ప్రేమ సంబంధాల్లో వస్తున్న సమస్యలు కూడా పూర్తిగా పరిష్కారం అవుతాయి.

Also Read: Chatugrahi Yoga 2026: త్వరలో 4 గ్రహాల అరుదైన కలయికతో రాజయోగం.. జాక్ పాట్ కొట్టబోతున్న రాశులు ఇవే..

వృశ్చిక రాశి:
వృశ్చిక రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా ధనలక్ష్మి యోగం వల్ల చాలావరకు కలిసి రాబోతోంది. రేపటి వరకు ఈ రాశి వారికి ఎన్నో రకాల లాభాలు కలుగుతాయి. కొన్ని రంగాల్లో పనిచేస్తున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయంలో ఎక్కువ ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. స్నేహితులతో కలిసి ఈ సమయాల్లో ఎంతో సరదాగా గడిపే అవకాశాలున్నాయి. జీవితం కూడా చాలా సంతోషంగా ముందుకు సాగుతుంది. ముఖ్యంగా క్యాటరింగ్ సంబంధిత పనుల్లో ఉన్న వ్యక్తులు అధికంగా సంపాదించుకోగలుగుతారు.. కుటుంబ సభ్యులతో ఎంతో ఆనందంగా గడిపి.. మధురమైన జ్ఞాపకాలు పొందగలుగుతారు.

గమనిక: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణుల నుంచి మాత్రమే సేకరించబడింది. ఈ సమాచారం మీ నమ్మకాలపై మాత్రమే ఆధారపడి ఉంటుంది. దీనిని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించదు.

Also Read: Chatugrahi Yoga 2026: త్వరలో 4 గ్రహాల అరుదైన కలయికతో రాజయోగం.. జాక్ పాట్ కొట్టబోతున్న రాశులు ఇవే..

