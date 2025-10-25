English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఆధ్యాత్మికం
  • Brahmi Muhurtham: బ్రాహ్మీ ముహూర్తంలో చేసే స్నానం వలన కలిగే ప్రయోజనాలు ఇవే.. దీప ఫలితం..

Brahmi Muhurtham: బ్రాహ్మీ ముహూర్తంలో చేసే స్నానం వలన కలిగే ప్రయోజనాలు ఇవే.. దీప ఫలితం..

Brahmi Muhurtham:  సాధారణంగా మన పెద్దవాళ్లు.. ఋషులు, సాధువులు, యోగులు ఎక్కువగా బ్రాహ్మీ ముహూర్తంలోనే స్నానం చేస్తుంటారు. అసలు బ్రాహ్మీ ముహూర్తంలో చేసే స్నానం వలన కలిగే  ప్రయోజనాలు ఏమిటి.. ? ఎందుకు ఆ సమయంలో స్నానం వలన కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో చూద్దాం..   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Oct 25, 2025, 02:55 AM IST

Brahmi Muhurtham: బ్రాహ్మీ ముహూర్తంలో చేసే స్నానం వలన కలిగే ప్రయోజనాలు ఇవే.. దీప ఫలితం..

Brahmi Muhurtham: తెల్లవారు జామున 3 గంటల నుండి 6 గంటల వరకు ఉన్న ముహూర్తాన్నే బ్రహ్మముహూర్త కాలంగా పరిగణిస్తారు. కాల సమయం దాదాపు 2 గంటలకు పైగా ఉంటుంది . ఈ రెండు గంటల  సమయములో ఓజోన్ అనేటటువంటిది గాలిలో ఎక్కువగా ఉంటుందట. ఇది శరీరానికి తగలడం వలన శరీరానికి  ఉత్తేజిత మవుతుందట.  కనుక అందరూ తెల్లవారు జామున అనగా ఉదయం 3 నుంచి 6 గంటల లోపల స్నానం చేస్తే విస్తృత ప్రయోజనాలు అందుకోవచ్చని శాస్త్ర వచనం. దీని వెనకాల మరో  కారణం కూడా ఉంది . ఆ బ్రహ్మముహూర్త కాల సమయంలో దేవతలు భూలోక సంచారం చేస్తుంటారట. 

అందువలన ఆ సమయంలో చేసే స్నాన ధ్యానాదులతో  భగవంతుడు ప్రసన్నడవుతాడని శాస్త్రాలు చెబుతున్న మాట. అందుకే మన హిందూ సంప్రదాయ దేవాలయాలన్ని బ్రాహ్మి ముహూర్త కాలాంలోనే భగవంతుడి మేలు కొలుపు, సుప్రపాతం వంటివి చేస్తుంటారు. ఈ సమయంలో నిద్ర లేస్తే మనసు ఉల్లాసంగా ఉంటుందట.  అందువలన దీక్ష కాలమున బ్రహ్మ ముహూర్తమున నిద్రలేచి శిరస్నానమాచరించి స్వామిని సేవిస్తుంటారు. 

వత్తులు :- ఒక వత్తితో దీపం పెట్టడం వలన సామాన్య శుభం.. రెండు వత్తులు : కుటుంబ సౌఖ్యం..  మూడు వత్తులు : పుత్ర సుఖం...ఐదు వత్తులు : ధనం , సౌఖ్యం , ఆరోగ్యం , ఆయుర్ధాయం , అభివృద్ధి దీపారాధనకు పత్తితో చేసిన వత్తి శ్రేష్ఠము.

దీపారాధన విధానం.. నెయ్యి : ఆవునెయ్యితో  దీపారాధన చేసిన ఇంటిలో సర్వ సుఖాలు సౌభాగ్యాలు కలుగును .అదే సమయంలో నువ్వుల నూనె : నువ్వుల నూనెతో దీపారాధన చేసిన సమస్త దోషములు , పీడలు తొలగిపోవును...ఆముదం : ఆముదముతో దీపారాధన చేసిన , దేదీప్యమానమగు జీవితం , బంధుమిత్రుల వలన శుభం కలగబోతుంది. దాంపత్య సుఖం వృద్ధియగును. 

వేరుశెనగ నూనె : వేరుశెనగనూనెతో దీపారాధన చేసి నిత్య ఋణములు , దుఖం , చోర భయం , పీడలు మొదలగునవి జరుగును .నెయ్యి , ఆముదం , వేప నూనె , కొబ్బరి నూనె , యిలప నూనె కలిపి 48 రోజులు దీపారాధన చేసిన వారికి దేవీ అనుగ్రహం  సిద్ధించును. వేపనూనె , నెయ్యి , యిలపనూనె మూడు కలిపి దీపారాధన చేసిన ఐశ్వర్యం సంప్రాతిస్తుందనేది శాస్త్ర వచనం.

దీపాల యొక్క దిక్కుల ఫలితములు :- 

తూర్పు : కష్టములు తొలగును , గ్రహదోషములు తొలిగిపోవును.. పశ్చిమం : అప్పుల బాధలు , గ్రహదోషములు , శనిదోషములు తొలిగిపోవును.. దక్షిణం : ఈ దిక్కున దీపము వెలిగించరాదు కుటుంబమునకు కష్టము కలుగును.. ఉత్తరం : ధనాభివృద్ధి , కుటుంబములో శుభకార్యములు జరుగును. 

దీప వత్తుల యొక్క ఫలితములు : పత్తి:-పత్తితో దీపము వెలిగించినదో ఆయుషు పెరుగును . అరటినార :-ఆరటి నారతో దీపము వెలిగించినదో చేసిన తప్పులు తొలగి కుటుంబమునకు శాంతి కలుగును. జిల్లేడినార:- జిల్లేడినారతో దీపము వెలిగించినచో భూత , ప్రేత , పిశాల బాధలు ఉండవట. తామర నార :-పూర్వ జన్మలో చేసిన పాపములు తొలగును. ధనవంతు లగుదురు . నూతన పసుపు వస్త్రముతో  అమ్మవారి అనుగ్రహమునకు పాత్రులగుదురు. నూతన ఎరుపు వస్త్రము :- పెళ్ళిళ్ళు అగును , గొడ్రాలికి సంతానము కల్గునట. నూతన తెల్ల వస్త్రము : పన్నీరులో ముంచి ఆరబెట్టి దీపము వెలిగించిన శుభకార్యములు జరుగును. సాయ కాలం సమయములందు శ్రీ మహాలక్ష్మికి దీపారాధన చేసి పసు కుంకుమతో అర్చన చేస్తే కుటుంబ క్షేమం , సౌభాగ్యం కలుగనని శాస్త్ర వచనం.. 

ఇది కేవలం మన ధర్మ శాస్త్రాల్లో ప్రస్తావించిన అంశాలు.. ధర్మ సింధువు, నిర్ణయ సింధువులోని అంశాలనే ప్రస్తావించాము. జీ న్యూస్ దీనిని ధృవీకరించడం లేదు. 

