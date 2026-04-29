Python Video: కాలువలో కొండచిలువ.. ప్రాణాలకు తెగించి బయటకు లాక్కొచ్చిన వృద్ధుడు! వీడియో..

Old Man Catching Python Viral Video Watch: సాధారణంగా పాము కనిపిస్తేనే ఆమడ దూరం పరిగెత్తే వారు ఎందరో ఉంటారు. అలాంటిది ఏకంగా ఒక భారీ కొండచిలువను అది కూడా ఒక వృద్ధుడు అత్యంత నిస్సహాయ స్థితిలో భయం లేకుండా పట్టుకోవడం ఇప్పుడు అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది. అంతేకాకుండా ఆ వ్యక్తి ఒక పెద్ద కాలువలో నుంచి ఆ పామును పట్టుకొని రక్షించేందుకు బయటకు తీసుకురావడం ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో హల్చల్ గా మారింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియో చూసిన వారంతా ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు.
వృద్ధుడు కొండచిలువను ఎక్కడ పట్టాడు?
వైరల్ అవుతున్న వీడియో వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఒక లోతైన నీటి కాలువలు భారీ కొండచిలువ ఉన్నట్లు స్థానికులు గుర్తించారు.. అయితే దానిని పట్టుకోవడానికి ఎవరు సహించని తరుణంలో.. ఒక వృద్ధుడు రంగంలోకి దిగాడు. ఆ వృద్ధుడు ఆ కాలువలోకి దిగి ఆ భారీ సర్పాన్ని పట్టుకొని పైకి తీసుకొస్తున్న తీరును మీరు ఈ వీడియోలో కళ్ళకు కట్టినట్లు చూడొచ్చు.. సాధారణంగా వృద్ధులు ఇలాంటి పనులు చేసేందుకు వెనకాడుతూ ఉంటారు.
ఆ వృద్ధుడు చేసిన పనికి సోషల్ మీడియా వినియోగదారులంతా ఆశ్చర్యపోతున్నారు. ఆ వృద్ధుడు తన ఎడమ చేతిలో కొండచిలువ తలభాగం కదలకుండా బలంగా పట్టుకున్నాడు. మరో చేతిలో తోక భాగాన్ని పట్టుకొని ఆ భారీ జీవికి ఎలాంటి హాని కలిగించకుండా ఎంతో సులభంగా పట్టుకొని పనికి తీసుకురావడం మీరు చూడొచ్చు. వయస్సు పై పడినప్పటికీ ఆయన ఎంతో చురుకుగా కాలువ లోపలి నుంచి గట్టుపైకి ఆ కొండచిలువను పట్టుకొని తీసుకురావడం విశేషం.. సాధారణంగా ఇలాంటి స్థితిలో ఉన్నప్పుడు చాలామంది ఇంట్లో కదల లేకుండా మంచానికే పరిమితం అవుతారు. కానీ ఈ తాత మాత్రం అత్యంత ప్రమాదకరమైన కొండచిలువను రక్షిస్తున్న తీరు ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తోంది.
ఈ వీడియో ఎవరో మొబైల్ ఫోన్లో చిత్రీకరించి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. అధి కాస్త కొన్ని గంటల్లోనే లక్షలాది వ్యూస్ సంపాదించుకుంది. వయస్సు కేవలం అంకె మాత్రమే.. ధైర్యం ఉంటే ఏదైనా సాధ్యమే అంటూ సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు కామెంట్లు చేస్తూ వస్తున్నారు. ఇక మరి కొంతమంది అంత పెద్ద పాముతో అప్రమత్తంగా ఉండాలని.. ఇది ప్రాణాలకే ప్రమాదం కావచ్చుని సూచిస్తున్నారు. ఏది ఏమైనా ఇప్పుడు ఈ వీడియో మాత్రం సోషల్ మీడియా వినియోగదారులను ఆకట్టుకుంటుంది..
