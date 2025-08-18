Budha Aditya Yogam: బుధాదిత్య రాజయోగంతో ఈ రాశుల వారికీ జాక్ పాట్.. పెళ్లి కానీ వారికి వివాహా యోగం..

Budha Aditya Yogam: వేద జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం, గ్రహాల రాజు సూర్యుడు నెల రోజులు పాటు ఒక రాశిలో సంచరిస్తున్నారు. ఆగష్టు 17న సూర్యుడు తన రాశిని మార్చుకోబోతున్నాడు. సూర్యుని కదలికలో ఈ మార్పు అన్ని రాశులపై గొప్ప ప్రభావాన్ని చూపబోతుంది.ఇది అనేక రాశుల జీవితాలపై సానుకూల ప్రభావాన్ని చూపుతుంది.
మిథున రాశి: మిథున రాశిలో మూడవ ఇంట్లో బుధాదిత్య యోగం ఏర్పడుతోంది. దీని వల్ల..ఈ రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులు ప్రతి రంగంలోనూ గొప్ప విజయాన్ని అందుకుంటారు. కొత్త ఉద్యోగాలకు అనేక అవకాశాలు అందిపుచ్చుకుంటారు. దీనితో పాటు, వారు విదేశాలలో పనిచేసే అవకాశాన్ని కూడా పొందవచ్చు. వ్యాపార ప్రయత్నాలు ఇప్పుడు ఫలితాలను అందుకుంటారు.
మేషరాశి: బుధాదిత్య యోగం వలన మేషరాశికి అనేక ప్రయోజనాలను తీసుకురాబోతుంది. ఈ రాశిలో.. ఈ రాజయోగం ఐదవ ఇంట్లో ఏర్పడుతుంది. దీని కారణంగా, ఈ రాశి స్త్రీ, పురుషులు తమ జీవితాల్లో గతంలో ఎన్నడు చూడనటు వంటి పురోగతి సాధించబోతున్నారు. వీరు ధైర్యం, ఆత్మవిశ్వాసంతో నిండి ఉంటారు. ప్రతి రంగంలో విజయం అందుకుంటారు. గతంలో ఎన్నడు లేనటువంటి సంపద మీ చేతికి అందుతుంది.
కర్కాటక రాశి: బుధాదిత్య రాజ యోగం కర్కాటక రాశి వారికి అనేక ప్రయోజనాలను చేకూర్చబోతుంది. ఈ రాశి వారు ప్రత్యేక ప్రయోజనాలు అందుకోబోతున్నారు. వీరు ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలను ఆర్జిస్తారు. దీనితో, వారు తమకు నచ్చిన దుస్తులు, నగలు కొనుగోలు చేయడానికి ఆసక్తి చూపిస్తారు. వీరు విలాసవంతమైన జీవితాన్ని గడపవచ్చు. జీవితంలోని అనేక కోరికలు నెరవేరుతాయి.
తులా రాశి: తులా రాశి తొమ్మిదవ పన్నెండవ ఇళ్ల అధిపతి బుధుడు సింహరాశిలో లాభం, అదృష్ట గృహంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఈ రాశి వారికి ప్రత్యేక ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. దీర్ఘకాలిక పనిని తిరిగి ప్రారంభించవచ్చు. వ్యాపారంలో ఎక్కువ లాభాలు పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కొత్త ఆదాయ వనరులు మీకు సమకూరుతాయి.
సింహ రాశి.. సింహరాశిలో సూర్యుడు, బుధుడు కలయిక వలన బుధాదిత్య యోగానికి కారణమవుతుంది. ఈ రాశి వారికి అన్ని రంగాలలో విజయం లభించబోతుంది. ఆర్థిక లాభాలు లభిస్తాయి. వారు విదేశాల నుండి చాలా ప్రయోజనాలను పొందుతారు.
వృషభ రాశి: బుధాదిత్య రాజయోగంతో రెండవ, ఐదవ స్థాన అధిపతి బుధుడు సింహరాశిలోకి ప్రవేశించి నాల్గవ ఇంట్లో కూర్చొన్నాడు. ఇది వృషభ రాశి వారికి ప్రత్యేక ప్రయోజనాలను చేకూరబోతుంది. చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులను తిరిగి ప్రారంభించవచ్చు. ఆస్తి విషయాలలో మీరు అపారమైన విజయాన్ని పొందవచ్చు.
గమనిక: ఈ సమాచారం పంచాంగాలు, జ్యోతిష్కులు, నమ్మకాలు, పండితులు మత గ్రంథాలు వంటి వివిధ మాధ్యమాల నుండి సేకరించి మీకు అందించబడింది. జీ న్యూస్ దీనిని ధృవీకరించడం లేదు.
