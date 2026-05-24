/Budha Gochar 2026: భద్రా రాజయోగం ఎఫెక్ట్‌.. జూన్ 22 వరకు ఈ 5 రాశుల వారికి తిరుగులేదు.. కోరిన కోరికలు నెరవేరుతాయి!

Bhadra Rajayoga Effect On Zodiac Telugu: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం అన్ని గ్రహ సంచారాలకు అత్యంత ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. దీని ప్రభావం మొత్తం 12 రాశుల వారిపై పడుతుంది. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో ఆయారాశుల వారి జీవితాల్లో అనేక మార్పులు చోటు చేసుకుంటూ ఉంటాయి. బుధ గ్రహం త్వరలో సొంత రాశి అయినా మిధున రాశిలోకి ప్రవేశించబోతోంది. ముఖ్యంగా మే 29వ తేదీ ఉదయం 11 గంటల సమయంలో బుధుడికి సంబంధించిన ఎంతో శక్తివంతమైన భద్రా రాజయోగం ఏర్పడబోతోంది. 5 మహాపురుష రాజయోగాల్లో భద్రా రాజయోగం ఒకటి. అయితే ఈ శక్తివంతమైన రాజయోగ ప్రభావంతో జూన్ 22వ తేదీ వరకు ఈ శక్తివంతమైన ప్రభావం కొనసాగుతుంది. దీని కారణంగా ఆయా రాశుల వారికి వృత్తి, వ్యాపార పరంగా అద్భుతమైన మెరుగుదల కనిపిస్తుంది. అంతేకాకుండా సంపాదన కూడా విపరీతంగా పెరిగి ఈ సమయం చాలా లాభదాయకంగా మారుతుంది.
ఈ రాశులవారికి బంపర్ లాభాలు:
మిథున రాశి
బుధ గ్రహ సంచారంతో మిథున రాశి వారికి ఈ సమయం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఎంతో శక్తివంతమైన ఈ భద్ర రాజయోగంతో ఆత్మవిశ్వాసం గణనీయంగా పెరుగుతుంది. సామాజిక ప్రభావం పెరిగి ప్రజలు కూడా వీరికి ఆకర్షితులవుతారు. అంతేకాకుండా మీరు భూమితో పాటు కొత్త ఇల్లు కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు కనిపి. ఈ సమయం కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణాన్ని అందిస్తుంది.
కన్యారాశి
కన్యా రాశి వారికి బుధుడు పదవ స్థానంలో ఉండడం వల్ల ఉద్యోగాలతో పాటు వృత్తిపరంగా చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఉద్యోగాల్లో కొత్త బాధ్యతలు కూడా పొందగలుగుతారు. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో పదోన్నతులు కూడా లభించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. సామాజిక హోదా పెరగడమే కాకుండా జీవితంలో ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు లభిస్తుంది.
తులారాశి
తులా రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు బుధుడి అదృష్ట ప్రభావంతో చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు కూడా ఈ సమయంలో పూర్తవుతాయి. అంతేకాకుండా విదేశాల్లో వ్యాపారాలు చేస్తున్న వ్యక్తులకు కూడా ఈ సమయంలో తప్పకుండా విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ఉన్నత విద్యను అభ్యసించాలనుకునే వారికి ఈ సమయంలో ఘననీయమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.
ధనస్సు రాశి
బుధుడి సంచార ప్రభావంతో ధనస్సు రాశి వారికి కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించడం వల్ల అద్భుతమైన లాభాలు కలిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఒంటరిగా ఉన్న వ్యక్తులకు కొత్త సంబంధాలు ఏర్పడే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఈ సమయంలో వివాహేతులకు సంబంధాలు మెరుగుపడతాయి. దీంతోపాటు అనుకున్న పనుల్లో ఆకస్మికంగా విజయాల సాధిస్తారు.
కుంభరాశి
కుంభరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు బుధుడి సంచార ప్రభావంతో విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా వీరికి విద్యాపరంగా అనుకున్న లాభాలు పొందగలుగుతారు. అలాగే మీ భాగస్వామితో అద్భుతమైన శుభవార్తలు వింటారు. ప్రేమ జీవితం అనుకున్నది అనుకున్నట్లుగా అద్భుతమైన సంతోషాన్ని తెచ్చిపెడుతుంది. ముఖ్యంగా జీవితంలో ప్రతి అంశంలో అభివృద్ధి కనిపిస్తుంది..
గమనిక..
