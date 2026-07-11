/భద్ర రాజయోగం ఎఫెక్ట్‌.. ఆగస్టు 5 వరకు ఈ 4 రాశుల వారికి తిరుగుండదు.. డబ్బే డబ్బు!

Budha Gochar 2026 Effect On Zodiac Telugu: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో బుధ గ్రహానికి అత్యంత కీలకమైన స్థానం ఉంటుంది. బుద్ధి, వాక్చాతుర్యంతో పాటు వ్యాపారం, కమ్యూనికేషన్, తార్కిక సామర్థ్యానికి కారకుడిగా భావించే.. బుధుడు జూన్ నెలలో కర్కాటక రాశిలోకి సంచారం చేసింది.. ఆ తర్వాత జూన్ 29న బుధుడు వక్రగమనాన్ని ప్రారంభించి.. జూలై 7న తిరిగి తన సొంతం రాశి అయిన మిథున రాశిలోకి సంచారం చేసింది. బుధుడి ఈ తిరోగమన సంచారం వల్ల జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో అత్యంత పవిత్రమైన, శక్తివంతమైన భద్ర రాజయోగం ఏర్పడింది. రాబోయే ఆగస్టు 5 వరకు బుధుడు ఇదే రాశిలో ఉండబోతున్నాడు. ఈ సమయంలో 5 రాశుల వారి జీవితాల్లో ఊహించని అద్భుతమైన మార్పులు రాబోతున్నాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అయితే, ఈ సమయంలో ఏయే రాశులవారికి మేలు జరుగుతుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
ఈ రాశులవారికి బంపర్ లాభాలు:
మకర రాశి
మకర రాశి వారికి ఈ భద్ర రాజయోగం శుభ ఫలితాలను అందిస్తుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఎవరికైనా అప్పుగా ఇచ్చిన డబ్బు తిరిగి మీ చేతికి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కార్యాలయంలో గత కొంతకాలంగా ఉన్న చిక్కులు, ఇబ్బందులు క్రమంగా తొలగిపోయే ఛాన్స్లు ఉన్నాయి. ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్ వచ్చే అవకాశాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. కుటుంబ వాతావరణం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది.. మీ బుద్ధి బలం, వాక్చాతుర్యంతో క్లిష్టమైన పనులను సైతం సులభంగా విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు.
సింహ రాశి
సింహ రాశి జాతకులకు ఈ రాజయోగం ఉద్యోగ, వృత్తి రంగాలలో అద్భుతమైన మార్పులను తీసుకు వస్తుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. సుదీర్ఘకాలంగా నిలిచిపోయిన లేదా రావలసిన డబ్బు ఈ సమయంలో మీ చేతికి అందుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. వ్యాపారంలో లాభాల గ్రాఫ్ వేగంగా పెరుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. స్నేహితులతో పాటు తోబుట్టువుల నుంచి పూర్తి సపోర్ట్ కూడా లభిస్తుంది. జీవితంలో కొన్ని శుభవార్తలు మీ మనస్సుకు ఎనలేని ఆనందాన్ని అందిస్తాయి. అలాగే మీ ఆత్మవిశ్వాసం విపరీతంగా పెరుగుతుంది.
మిథున రాశి
మిథున రాశికి అధిపతి బుధ గ్రహమే కావడం వల్ల స్వరాశిలో ఏర్పడిన ఈ భద్ర రాజయోగం ఈ రాశి వారికి అత్యంత సానుకూల ఫలితాలను అందిస్తుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఈ సమయంలో మీ ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుందని చెబుతున్నారు. సమాజంలో మీ మాటకు గౌరవంతో పాటు గుర్తింపు పెరుగుతాయని జ్యోతిష్యులు నిపుణులు చెబుతున్నారు. వ్యాపార రంగంలో తీసుకునే ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు భారీ లాభాలను తెచ్చిపెడతాయి. కొత్త ఆదాయ వనరులు లభిస్తాయి.. ముఖ్యంగా మీడియా, రైటింగ్, బ్యాంకింగ్, మార్కెటింగ్తో పాటు కమ్యూనికేషన్ రంగాల్లో ఉన్నవారికి ఈ సమయం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది.
తులా రాశి
తులా రాశి వారికి ఈ సమయంలో అదృష్టం పూర్తిగా తోడుటుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. పెద్ద పెద్ద సంస్థల నుంచి ఉద్యోగ అవకాశాలు వెతుక్కుంటూ వచ్చే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి.. ఉన్నత చదువుల కోసం ఆశించే.. విద్యార్థులకు వారు కోరుకున్న విద్యాసంస్థల్లో ప్రవేశం లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. పోటీ పరీక్షల్లో అద్భుతమైన విజయాలు కూడా సులభంగా సాధిస్తారు. మతపరమైన, ఆధ్యాత్మిక కారణాల వల్ల సుదూర ప్రయాణాలు చేసే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి.
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