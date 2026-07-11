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భద్ర రాజయోగం ఎఫెక్ట్‌.. ఆగస్టు 5 వరకు ఈ 4 రాశుల వారికి తిరుగుండదు.. డబ్బే డబ్బు!

Budha Gochar 2026 Effect On Zodiac: బుధుడు జూలై 7న స్వరాశి అయిన మిథున రాశిలోకి తిరోగమన సంచారం చేయడం వల్ల అత్యంత శక్తివంతమైన భద్ర రాజయోగం ఏర్పడింది. ఆగస్టు 5 వరకు కొనసాగే ఈ రాజయోగం కారణంగా మకరం, సింహంతో పాటు మరికొన్ని రాశులవారు అద్భుతమైన ధన లాభాలు పొందుతారు.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 11, 2026, 10:01 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 10:01 AM IST
భద్ర రాజయోగం ఎఫెక్ట్‌.. ఆగస్టు 5 వరకు ఈ 4 రాశుల వారికి తిరుగుండదు.. డబ్బే డబ్బు!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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భద్ర రాజయోగం ఎఫెక్ట్‌.. ఆగస్టు 5 వరకు ఈ 4 రాశుల వారికి తిరుగుండదు.. డబ్బే డబ్బు!
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