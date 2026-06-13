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Budha Gochar 2026: త్వరలో దేవగురువు బృహస్పతి నక్షత్రంలో బుధుడి ప్రవేశం.. ఈ రాశులకు డబుల్ జాక్‌పాట్..

Budha Gochar 2026: నవగ్రహాల్లో రారాజు బుదుడి నక్షత్ర మార్పుతో కొన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో పెను మార్పులు సంభవించబోతున్నాయి.  తాజాగా బుధుడు.. దేవ గురువు అయిన బృహస్పతికి సంబంధించిన నక్షత్రంలోకి మారబోతుంది. దీంతో రాబోయే కొన్ని రాశుల పాటు ఈ రాశులకు పట్టిందల్లా బంగారం అన్నట్టుగా వీరి జాతకం సాగబోతున్నట్టు జ్యోతిష్య శాస్త్రంచెబుతుంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 13, 2026, 08:02 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 08:02 AM IST
Budha Gochar 2026: త్వరలో దేవగురువు బృహస్పతి నక్షత్రంలో బుధుడి ప్రవేశం.. ఈ రాశులకు డబుల్ జాక్‌పాట్..
Image Credit: Budha Gocharam (File/Photo)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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త్వరలో దేవగురువు బృహస్పతి నక్షత్రంలో బుధుడి ప్రవేశం.. ఈ రాశులకు డబుల్ జాక్‌పాట్..
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