Budha Gochar: బుధుడి సక్రమ గమనం ద్వారా ఆగస్టు 5 వరకు, కొన్ని రాశుల వారు తమ కెరీర్, ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆర్థిక రంగాలలో బాగా రాణించే అవకాశాలున్నాయి. జ్యోతిష్య శాస్త్ర ప్రకారం, బుధుడు తెలివితేటలు, తార్కిక ఆలోచన, మానసిక నైపుణ్యాలకు ప్రతీక. అంతేకాదు వ్యాపార నిర్ణయాలకు బుధుడు అధిపతి. విద్యను ప్రభావితం చేసేలా చేయడంలో బుధ గ్రహం ముందు వరుసలో ఉంటుంది. బుధుడు సక్రమ మార్గంలో ప్రవేశించడంతో ఇప్పటి వరకు నత్త నడకన సాగిన కొన్ని పనులు వేగవంతం కానున్నాయి. అంతేకాదు కొత్త అవకాశాలు విరివిగా లభించనున్నట్టు జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతున్న మాట.
బుధుడి సక్రమ మార్గంలో ప్రయాణించడం వలన కొన్ని రాశుల వారికీ వ్యాపారంలో కొత్త ఒప్పందాలు, ఉద్యోగంలో వృద్ధి కనిపించనుంది. కొత్త అవకాశాలు విరివిగా లభించే సూచనలున్నాయి. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి గతంలో కంటే మెరుగ్గా ఉండనుంది. కానీ ఈ ఫలితాలు వ్యక్తి యొక్క జాతకంతో పాటు ఇతర గ్రహాల స్థానాలపై ఆధారపడి ఉంటాయని జ్యోతిష్యులు సూచిస్తున్నారు.
సింహ రాశి..
సింహరాశి వారికి వారి ఈ సమయంలో నాయకత్వ బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. ఉద్యోగంలో పై అధికారుల నుండి ప్రశంసలు లభిస్తాయి. కొత్త ప్రాజెక్టులలో పాల్గొనే అవకాశం లభించవచ్చు. జ్యోతిష్యులు అభిప్రాయం ప్రకారం.. అదృష్టం తోడుగా ఉంటే, మీరు అన్ని రంగాలలో విజయం సాధించే అవకాశాలున్నాయి.
కుంభ రాశి..
కుంభరాశి వారికి కొత్త ఆదాయ మార్గాలు ఏర్పడనున్నాయి. పెట్టుబడి లేదా వ్యాపారంలో కొన్ని సానుకూల పరిణామాలు కనిపించవచ్చు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం మంచిది. అదృష్టం తోడుగా ఉంటే, మీరు సమాజంలో ఉన్నత వ్యక్తిగా ఎదిగే అవకాశాలున్నాయి.
తులా రాశి..
తులారాశి వారు తమ సంభాషణ నైపుణ్యాల వల్ల ప్రయోజనం పొందే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగం మారాలని ఆలోచిస్తున్న వారికి కొత్త అవకాశాలు లభించనున్నాయి. విదేశీ సంబంధాల పనిలో పురోగతి ఉండబోతుంది. అదృష్టం తోడుగా ఉంటే, మీరు ఆర్థికంగా మరింత పురోగతి సాధిస్తారు.
మిథున రాశి..
మిథున రాశి వారికి బుధుడి సక్రమ మార్గంలో ప్రయాణించడం వలన మీ ఆశలు నెరవేరనున్నాయి. మిగిలిన పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగ రంగంలో కొత్త బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. విద్యార్థులు చదువుపై ఏకాగ్రత పెరుగుతాయి. పెళ్లి కానీ యువతీ యువకులకు పెళ్లై అవకాశాలున్నాయి. అదృష్టం తోడుగా మీకు గొప్ప విజయం లభించబోతుంది.
కన్య రాశి..
కన్య రాశి వారికి ఆర్థికపరమైన ప్రాజెక్టులు విజయవంతమయ్యే అవకాశాలున్నాయి.సొంతింటి కల నెరవేరే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారులకు కొత్త కస్టమర్లు లేదా వ్యాపార విస్తరణకు అవకాశాలున్నాయి. కుటుంబంలో కూడా సంతోషకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది. అదృష్టం తోడుగా మీకు అపారమైన ఆనందం, సంపద లభించనున్నాయి.
జ్యోతిష్యుల ప్రకారం.. బుధుడు నేరుగా సంచరించే సమయంలో, వ్యాపారం, బ్యాంకింగ్, విద్యా, మీడియా, రచన, సమాచార సాంకేతికత, కమ్యూనికేషన్ రంగాలలో పనిచేసే వారికి అనుకూలమైన వాతావరణం ఏర్పడవచ్చు. ఆలస్యమైన ప్రాజెక్టులను మళ్లీ ప్రారంభించే అవకాశాలున్నాయి. అయితే జ్యోతిష్యులు మనకు ఒక ముఖ్యమైన విషయాన్ని గుర్తు చేస్తారు. గ్రహాల గమనం ఒక వ్యక్తి జీవితాన్ని ప్రభావితం చేస్తుందని జ్యోతిష్యులు నమ్ముతారు. ఇది వ్యక్తిగతం కంటే సామాజికంగానే ఎక్కువగా ఉంటుంది.ఏ రంగంలోనైనా వ విజయం సాధించడానికి కఠోర శ్రమ, ప్రణాళిక, సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడం అత్యంత ముఖ్యమైనవి. గ్రహాల అనుకూల స్థానంతో పాటు, వ్యక్తిగత ప్రయత్నాలు కూడా అంతే అవసరం.
Disclaimer (గమనిక): ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం మత విశ్వాసాలు ఆయా గ్రహ గతుల ఆధారంగా చెప్పబడింది. జీ మీడియా న్యూస్ ఈ వార్తను ధృవీకరించడం లేదు. ఇందులో గ్రహ గోచారాలు ఆయా వ్యక్తులు వ్యక్తిగత జాతకం ఆధారంగా ఫలితాలు వేర్వేరుగా ఉండే అవకాశాలున్నాయి.
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