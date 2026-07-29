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బుధుడి ఆశీస్సులతో ఈ రాశుల వారికి ఉద్యోగం, వ్యాపారాల్లో జాక్‌పాట్..!

Budha Gochar Transit 2026: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో బుధుడు వక్రగతిని పూర్తి చేసుకొని తిరిగి సక్రమ మార్గంలో ప్రవేశించ బోతున్నాడు.   బుధుడి ఈ గమనం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికీ  అనుకూలమైన ఫలితాలను  తీసుకు రాబోతుంది. అంతేకాదు బుధుడి సక్రమ మార్గంలో ప్రయాణించడం వలన కొన్ని రాశుల వారికీ ఉద్యోగం వ్యాపారాల్లో జాక్ పాట్ కొట్టబోతున్నట్టు సమాచారం.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 29, 2026, 05:19 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 05:20 AM IST
బుధుడి ఆశీస్సులతో ఈ రాశుల వారికి ఉద్యోగం, వ్యాపారాల్లో జాక్‌పాట్..!
Image Credit: Budha Gocharam(ZEE File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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బుధుడి ఆశీస్సులతో ఈ రాశుల వారికి ఉద్యోగం, వ్యాపారాల్లో జాక్‌పాట్..!
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