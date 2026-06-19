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Budha Gochar: కర్కాటక రాశిలోకి బుధుడి ప్రవేశం.. ఈ రాశులకు అపార ధనయోగం.. లగ్జరీ లైఫ్ సొంతం..

Budha Gochar 206: వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో, బుధ గ్రహం తెలివి, వాక్చాతుర్యం, వ్యాపారం, తర్కం , సంభాషణకు అధిపతి.  బుధుడు సౌమ్య గ్రహం. ఇది ఒక రాశి నుంచి మరొక రాశిలో మారినప్పుడు.. దాని 12 రాశులకు శుభాశుభా ఫలితాలుంటాయి.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 19, 2026, 05:40 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 05:40 AM IST
Budha Gochar: కర్కాటక రాశిలోకి బుధుడి ప్రవేశం.. ఈ రాశులకు అపార ధనయోగం.. లగ్జరీ లైఫ్ సొంతం..
Image Credit: Budha Gocharam (File/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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కర్కాటక రాశిలోకి బుధుడి ప్రవేశం.. ఈ రాశులకు అపార ధనయోగం.. లగ్జరీ లైఫ్ సొంతం..
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