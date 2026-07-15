Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /ఆధ్యాత్మికం
  • /బుధ గోచార ఫలితం.. రాబోయే 9 రోజుల్లో ఆ 3 రాశులకు జాక్ పాట్.. డబ్బే డబ్బు..!

బుధ గోచార ఫలితం.. రాబోయే 9 రోజుల్లో ఆ 3 రాశులకు జాక్ పాట్.. డబ్బే డబ్బు..!

Budha Gochar: గ్రహాలు నిరంతరం ఒక రాశి నుంచి మరొక రాశిలోకి ప్రవేశిస్తుంటాయి. ఇలా ప్రవేశించడం వలన కొన్ని రాశుల వారికీ  శుభాశుభా ఫలితాలుంటాయి. బుధ సంచారం కొన్ని రాశులకు అనుకూలంగా ఉంటే,మరికొన్ని రాశులకు ప్రతికూలంగా ఉండనున్నాయి. అంతేకాదు కొన్ని రాశులకు చేసే వృత్తి, వ్యాపారం,  సామాజిక జీవితంలో ఆనందం తీసుకురాబోతుంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 15, 2026, 05:12 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 05:15 AM IST
బుధ గోచార ఫలితం.. రాబోయే 9 రోజుల్లో ఆ 3 రాశులకు జాక్ పాట్.. డబ్బే డబ్బు..!
Image Credit: Budha Gochar (File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
సూర్య, గురు, బుధ, చంద్రుల అద్భుత సంచారం.. ఈ రాశులకు తిరుగులేని అదృష్టం..!
Surya gochar in rohini nakshatram6:39 PM IST
2
England vs India6:30 PM IST
3
Samantha Ruth Prabhu6:02 PM IST
4
Marriageable Age for women5:44 PM IST
5
AISF5:04 PM IST