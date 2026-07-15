/బుధ గోచార ఫలితం.. రాబోయే 9 రోజుల్లో ఆ 3 రాశులకు జాక్ పాట్.. డబ్బే డబ్బు..!

Budha Gochar Effect: బుధుడు తెలివితేటలు, వాక్చాతుర్యం, విద్యకు సంబంధించిన కారక గ్రహం. ప్రస్తుతం, బుధుడు మిథున రాశిలో తిరోగమనంలో సంచరిస్తున్నాడు. బుధుడు తిరోగమనంలో ఉన్నప్పుడు, దాని ప్రభావం కొన్ని రాశులపై తీవ్రంగా ఉండబోతుంది. ఈ వక్రగతి చలనం సమయంలో ఏ రాశుల వారు గణనీయమైన ప్రయోజనాలను పొందబోతున్నారో చూద్దాం.
మేషరాశి..
మేష రాశి వారికి బుధ వక్రగతి ఎలా ఉండబోతుందో అనే విషయానికొస్తే.. మేష రాశి వారికి బుధ వక్రగతి చలనం ప్రయోజనకరంగా ఉండనుంది. మీ మనస్సులో అనేక వినూత్న ఆలోచనలు రావచ్చు. పనిచేసే ప్రదేశంలో సానుకూల వాతావరణాన్ని పొందే అవకాశాలున్నాయి. మీ మాటలతో ఇతరుల హృదయాలను గెలుచుకోవడంలో మీరు విజయం సాధిస్తారు.
వృశ్చిక రాశి..
వృశ్చిక రాశి వారికి బుధ వక్రగతి అద్భుతంగా ఉండబోతుంది. వృశ్చిక రాశి వారికి బుధ వక్రగతి శుభప్రదంగా ఉండనుంది. మీరు మీ మాటలతో ఇతరుల మనుసులు గెలుచుకుంటారు. ధార్మిక విషయాలపై మీకు ఆసక్తి పెరుగుతుంది. మీరు చాలా సృజనాత్మకంగా ఆలోచిస్తారు. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన ఒప్పందాలు ముందుకు సాగుతాయి.
కర్కాటక రాశి.
కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వారికి బుధ గ్రహ తిరోగమనం మంచిగా ఉండబోతుంది. వీరికి చేసే పనిలో అద్భుతాలు క్రియేట్ చేస్తారు. కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వారికి బుధ గ్రహ తిరోగమనం లాభాలను కలిగించబోతున్నట్టు గ్రహగోచారం చెబుతుంది. మీ సంభాషణ నైపుణ్యాలు మెరుగుపడతాయి. మీ పై అధికారుల నుంచి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ఉపాధ్యాయుల నుండి మీకు పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. ఈ సమయంలో ప్రయాణం చేయడం మీకు ప్రయోజనకరంగా ఉండబోతుంది. మీరు చేసే పనిలో చురుకుగా పాల్గొంటారు.
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