/బుధుడి అద్భుత సంచారంతో ఈ 6 రాశులు నక్కతోక తొక్కినట్టే.. ఇంట్లో ధనలక్ష్మీ కటాక్షం..

బుధ సంచారం 2026: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, మిథునం, కన్యారాశి, ధనుస్సు మీనరాశి వారికి భద్రా మహాపురుష యోగం ప్రభావం ఉండబోతుంది. దీనివల్ల కీర్తి, గౌరవం, వృత్తిలో పురోగతి సాధించే అవకాశాలుండన్నాయి. దీనితో పాటు, సింహరాశి , మకరరాశి వారికి మహాభాగ్య యోగం ఏర్పడబోతుంది. బుధుడి శుభ ప్రభావం వల్ల, వారు ఆర్థిక లాభాలు, కొత్త అవకాశాలు అందుకోనున్నారు. జీవితంలో గణనీయమైన మార్పులను చూస్తారు.
కన్యా రాశి..
కన్యా రాశిలో బుధుడు సంచారం తన స్వంత రాశిలో సంచరించబోతున్నాడు. ఇది స్వంత స్థానంతో పాటు ఉచ్చ స్థానం కావడం వలన భద్ర మహా పురుష యోగం ఏర్పడనుంది. ఈ యోగంతో, ఈ రాశి వారికి సంస్థకు అధిపతి అయ్యే అవకాశాలున్నాయి. చాలా వరకు ఆర్థిక, వ్యక్తిగత సమస్యల నుండి విముక్తి పొందుతారు. ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. షేర్లతో సహా అనేక విధాలుగా మీ ఆదాయం పెరుగుతుంది. మీరు ధనవంతులుగా ఎదుగుతారు. రాజకీయ ప్రముఖులతో పరిచయాలు మరింత పెరుగుతాయి. మీరు సెలబ్రిటీ స్థాయికి ఎదిగే అవకాశాలున్నాయి.
ధనుస్సు రాశి..
ధనుస్సు రాశిలో దశమ స్థానంలో బుధ సంచారం వలన, ఉద్యోగ రంగంలో శుభ పరిణామాలు చోటుచేసుకుంటాయి. ఉన్నతాధికారుల నుండి పదోన్నతులు లభిస్తాయి. మీ సామర్థ్యాలు, పనులు వెలుగులోకి వస్తాయి. మీరు అనుకోకుండా ధనిక కుటుంబానికి చెందిన వ్యక్తిని వివాహం చేసుకుంటారు. మీ ప్రేమ జీవితం సాఫీగా సాగపోతుంది. అన్ని వ్యక్తిగత, ఆర్థిక సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. నిరుద్యోగులకు విదేశాల నుండి సహాయం అందుతుంది. అనేక విధాలుగా ఆదాయం పెరుగుతుంది.
సింహ రాశి..
ధనం, లాభానికి అధిపతి అయిన బుధుడు తన సొంత ఇంటిలోకి ప్రవేశించారు. ఈ నేపథ్యంలో సింహ రాశి వారికి సంపదలో భారీ పెరుగుదల ఉండే అవకాశం ఉంది. పలు విధాలుగా మీ ఆదాయం పెరుగుతుంది. ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలకు అవకాశాలున్నాయి. ఉద్యోగంలో జీతంతో పాటు అలవెన్సులు ఊహించిన దానికంటే ఎక్కువగా పెరుగుతాయి. వృత్తి, వ్యాపారంలో లాభం కలగనున్నాయి. ఎలాంటి నష్టం ఉండదు. ఉన్నత స్థాయి వ్యక్తులతో సంబంధాలు ఏర్పడతాయి. లాభదాయకమైన ఒప్పందాలు చేసుకుంటారు. కుటుంబ జీవితం సంతోషంగా, సజావుగా సాగిపోతుంది.
మిథున రాశి..
బుధుడు ఈ రాశి యొక్క నాలుగవ ఇల్లయిన కన్యారాశిలోకి ప్రవేశించడంతో ఈ రాశి వారికి పట్టిందల్లా బంగారం అన్నట్టుగా సాగనుంది. ఈ రాశి వారికి భద్రా మహా పురుష యోగం ఈ సమయంలో ఏర్పడింది. దీనివల్ల ఈ మిథున వారికి ఉద్యోగంలో ఉన్నత స్థానానికి ఎదిగే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. వృత్తి, వ్యాపారానికి డిమాండ్ విపరీతంగా పెరగనుంది. మీ ఆదాయంలో భారీ పెరుగుదల నమోదు కానుంది. సామాజికంగా ఒక ముఖ్యమైన వ్యక్తిగా గుర్తింపు పొందే అవకాశం ఉంది. ఉన్నత స్థాయి వ్యక్తులతో సంబంధాలు మెరుగుపడతాయి. షేర్లతో సహా అనేక విధాలుగా ఆదాయం పెరిగి, మీ జీవితంలో స్థిరత్వం లభిస్తుంది.
మీన రాశి..
బుధ గ్రహ సంచారం కారణంగా మీన రాశి యొక్క ఏడవ ఇంట్లో బలమైన మహాపురుష రాజ యోగం ఏర్పడింది. ఈ యోగం వల్ల వృత్తి, ఉద్యోగాలలోనే కాకుండా సామాజికంగా కూడా ఊహించని హోదా, ప్రతిష్ఠ మరింత పెరిగే అవకాశాలున్నాయి. అంతేకాదు గృహ, వాహన యోగాలు ఏర్పడనున్నాయి. ఆస్తి వివాదాలు పరిష్కారం అవుతాయి. గతంలో కంటే మీ ఆస్తి విలువ పెరుగుతుంది. కుటుంబంలో అపారమైన సంతోషం వెల్లి విరుస్తుంది. ఇంట్లో శుభ కార్యాలు చేస్తారు.
మకర రాశి..
మకర రాశి యొక్క శుభ స్థానంలో బుధ సంచారం వలన, మహాభాగ్య యోగం, లక్ష్మీ కటాక్ష యోగం ఏర్పడబోతున్నాయి. చేపట్టే ఏ ఆర్థిక ప్రయత్నమైనా విజయవంతమవుతుంది. మీ ఆదాయ మార్గాలు పెరుగుతాయి. వృత్తి, వ్యాపారంలో అనేక లాభాలను చూస్తారు. ఉద్యోగంలో మీ ప్రాముఖ్యత పెరుగుతుంది. మీ అంచనాలకు మించిన జీతభత్యాలు పొందే అవకాశం కూడా ఉంది. సమాజంలో మీ కీర్తి మరింత పెరిగే అవకాశాలున్నాయి. నిరుద్యోగులకు, ఉద్యోగులకు విదేశాల నుండి మంచి పుష్కలమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి.
Disclaimer (గమనిక): ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం మత విశ్వాసాలతో పాటు అది ఆయా వ్యక్తిగత జాతకాల ఆధారంగా ఇది మారుతు ఉంటుంది.ఆయా రాశుల వారికీ ఒకే రకమైన ఫలితాలుండవు. దీనికి ఎలాంటి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవు. ఇది ఆధ్యాత్మికంగా సనాతనంగా మన జ్యోతిష్య పండితులు ఆయా గ్రహ గతుల ఆధారంగా చెప్పే విషయాన్నే మేము ప్రస్తావించాము. జీ మీడియా న్యూస్ ఈ వార్తను ధృవీకరించడం లేదు.
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