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బుధుడి అద్భుత సంచారంతో ఈ 6 రాశులు నక్కతోక తొక్కినట్టే.. ఇంట్లో ధనలక్ష్మీ కటాక్షం..

Budha Gochar 2026: బుధుడు ఈ రోజు (సెప్టెంబర్ 7) నుండి 26 వరకు కన్యారాశిలో సంచరించబోతున్నాడు. కన్యారాశి బుధుడి సొంత రాశి కాబట్టి, ఇక్కడ బుధుడు మరింత బలాన్ని పుంజుకుంటాడు.  ఈ కాలంలో కొన్ని రాశుల వారికి ప్రత్యేక యోగాలు ఏర్పడబోతున్నాయి. ఉద్యోగం, ఆర్థికం, వ్యాపారంతో పాటు  సామాజిక హోదాలో మంచి అవకాశాలు లభించబోతున్నాయి.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 07, 2026, 05:09 AM IST|Updated: Sep 07, 2026, 05:10 AM IST
బుధుడి అద్భుత సంచారంతో ఈ 6 రాశులు నక్కతోక తొక్కినట్టే.. ఇంట్లో ధనలక్ష్మీ కటాక్షం..
Image Credit: Budha Gocharam (ZEE News Pic/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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బుధుడి అద్భుత సంచారంతో ఈ 6 రాశులు నక్కతోక తొక్కినట్టే.. ఇంట్లో ధనలక్ష్మీ కటాక్షం..
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