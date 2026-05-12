/Mercury Transit: కుబేరుడి దిశలో బుధుడి సంచారం.. ఈ 4 రాశులకు కుబేరుడి ఆశీస్సులతో డబ్బే డబ్బు..

Budha Gocharam 2026: జ్యోతిష్యాల ప్రకారం, మే 13న బుధుడు తన కదలికను మార్చుకుని ఉత్తరం దిక్కున ప్రయాణం సాగించబోతున్నాడు. ఇది కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్ట ద్వారం తెరవబడుతుంది. ఉత్తర దిక్కున అధిపతియైన కుబేరుడి స్థానంలో బుధుడి సంచారం కొన్ని రాశుల వారికి జాక్ పాట్ అని చెప్పాలి. అంతేకాదు గతంలో అప్పు ఇచ్చిన డబ్బు తిరిగి పొందగలుగుతారు. అలాగే కొత్త ఆదాయ మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి.
మిథున రాశి: మిథున రాశి వారికి వృత్తి జీవితంలో మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఉద్యోగ రంగంలో కొత్త బాధ్యతలు పొందుతారు. వ్యాపార రంగంలో ఉన్న వారు కొత్త ఒప్పందాలు చేసుకుంటారు. పెట్టుబడులు వలన ఎక్కువ లాభాలు పొందుతారు. మీరు అన్ని రంగాలలో విజయం సాధిస్తారు.
కన్యా రాశి: కన్యా రాశి వారికి ఆర్థిక స్థిరత్వం లభించబోతుంది. ఉద్యోగంలో పురోగతి ఉండబోతుంది. ఖర్చుల మీద నియంత్రణ సాధించవచ్చు. సంప్రదింపుల ద్వారా భారీ ఆర్ధిక లాభాలను పొందే అవకాశాలున్నాయి. అదృష్టం వలన గొప్ప స్థాయి విజయం మిమ్మల్ని వరిస్తుంది.
తులా రాశి: తులారాశి వారికి కొత్త వ్యాపార అవకాశాలు లభించబోతున్నాయి. రుణంగా ఇచ్చే డబ్బు తిరిగి లభించే అవకాశం ఉంది. భాగస్వామికి సంబంధించిన వ్యవహారాల్లో లాభం ఉండవచ్చు. అదనంగా కొత్త సంబంధాలు వలన భవిష్యత్తులో లాభదాయకంగా ఉంటాయి. అదృష్ట మద్దతుతో మీరు భారీ లాభం పొందగలుతారు.
మకర రాశి: మకర రాశి వారికి బుధుడి సంచారం అనేక లాభాలను ఇవ్వబోతుంది. కొత్త పథకాలు, పెట్టుబడులతో లాభాలు అందుకుంటారు. వృత్తి జీవితంలో అనేక ఒడిదుడుకులు నుండి బయట పడతారు. ఆర్థిక స్థితి క్రమంగా మెరుగుపడుతుంది. పెళ్లి కానీ స్త్రీ, పురుషులకు త్వరలో పెళ్లి యోగంతో కొత్త జీవితంలో అడుగుపెడతారు.
గమనిక: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ జ్ఞానం, హిందూ మత పంచాంగాలు, గ్రహ గతుల ఆధారంగా.. ఈ సమాచారం ఇవ్వబడింది. ఈ వార్తను జీ న్యూస్ ధృవీకరించడం లేదు.
