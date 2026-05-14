/Budha Gochar: త్వరలో బుధుడి అస్తమయం.. ఈ రాశుల వారికి తిరుగులేని జాక్ పాట్..

Budha Retrogate: బుధుడు గ్రహాలకు యువరాజు. ఇది కాలానుగుణంగా అస్తమిస్తూ ఉదయిస్తూ ఉంటుంది. హిందూ క్యాలెండర్ ప్రకారం, బుధుడు ప్రస్తుతం అస్తమయ స్థితిలో సంచరిస్తున్నాడు. బుధ గ్రహ అస్తమయ సంచారం మే 23న జరగబోతుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో, అస్తమించే గ్రహాలు తమ శక్తిని కోల్పోతాయి కాబట్టి, వాటిని సాధారణంగా శుభప్రదంగా పరిగణించరు. అయితే, బుధుడి విషయంలో ఈ లెక్కలు కాస్త వేరుగా ఉంటాయి. బుధుడు అస్తమించినప్పుడు, అది కొన్ని రాశుల వారికి కొన్ని పరిస్థితులలో ప్రతికూల ప్రభావాలను తగ్గిస్తుంది. కాబట్టి, బుధ గ్రహ అస్తమయం వల్ల ఏ రాశుల వారు ప్రయోజనం కలగించబోతుందో ఓ సారి చూద్దాం.
మేష రాశి: మేష రాశి వారికి, బుధ గ్రహ అస్తమయం మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుంది. మీ పని వలన శత్రువుల మెప్పు పొందుతారు. వారిపై విజయం సాధిస్తారు. అనవసరమైన ఖర్చులను నియంత్రించుకోవడం వలన అనేక లాభాలను అందుకోబోతున్నారు. డబ్బుకు సంబంధించిన ఆందోళనలు తగ్గుముఖం పడతాయి.
సింహ రాశి: సింహ రాశి వారికి, బుధుడు సంపద, లాభాల గృహానికి అధిపతి. బుధ గ్రహ అస్తమయ సమయంలో, మీ శక్తి బయటకు బయట వాళ్లకు తెలుస్తుంది. స్వీయ-అభివృద్ధిపై మీ శక్తిని కేంద్రీకరించాలి. పాత పెట్టుబడుల నుండి లాభాలను అందుకుంటారు. గతంలో కంటే మీ కుటుంబ సంబంధాలు మెరుగుపడతాయి.
వృశ్చిక రాశి: వృశ్చిక రాశి వారికి, బుధ గ్రహ అస్తమయం ఆరోగ్యపరంగా ఉపశమనాన్ని కలిగిస్తుంది. మీరు ఏవైనా చట్టపరమైన సమస్యలు లేదా ఇబ్బందులతో పోరాడుతుంటే, అవి తగ్గిపోతాయి. పరిశోధన లేదా విజ్ఞాన శాస్త్రంలో ఉన్నవారికి ఏకాగ్రత పెరుగుతుంది.
మీన రాశి: బుధుడు అస్తమించడంతో మీన రాశి వారికి కుటుంబానికి సంబంధించిన సమస్యలు లేదా చిన్న చిన్న వివాదాలు తగ్గుముఖం పడతాయి. మీ భాగస్వామితో అనవసరమైన వాదనలకు దిగకండి. ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాల్సిన సమయం ఇది. బుధుడు అస్తమించేటప్పుడు జాగ్రత్త కూడా అవసరం.
బుధుడు తెలివితేటలు, వ్యాపారం, సంభాషణలకు కారకుడు. అందువల్ల, అస్తమించడం వల్ల ప్రయోజనాలు ఉన్నప్పటికీ, కొన్ని విషయాలను గుర్తుంచుకోవడం చాలా ముఖ్యమని చెప్పాలి. తొందరపాటు నిర్ణయాలు ఇబ్బందులు పెడతాయి. మీరు మనశ్శాంతిని పొందగలిగినప్పటికీ, పెద్ద వ్యాపార ఒప్పందాలపై సంతకం చేసే ముందు ఒకటికి రెండు సార్లు ఆలోచించాలి. మీ నాలుకను అదుపులో ఉంచుకోవడం బెటర్.
గమనిక: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం మత విశ్వాసాలు, హిందూ మత పంచాంగాలు, జ్యోతిష్య పండితులు గ్రహ గోచారం ఆధారంగా చెప్పిన దాన్ని మేము ప్రస్తావించాము. ఈ వార్తకు ఎటువంటి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవు. జీ మీడియా న్యూస్ ఈ వార్తను ధృవీకరించడం లేదు.
