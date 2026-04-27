Budha Gocharam 2026: మే మొదటి వారంలో బుధ గ్రహం అస్తమయం.. 4 రాశుల వారు తస్మాత్ జాగ్రత్త..

Budha Gocharam 2026: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, 2026 మే మొదటి వారంలో, అంటే మే 2న, బుధుడు మేషరాశిలో అస్తమించబోతున్నాడు. అంతేకాదు దాదాపు మూడు వారాలపైగా ఇలాగే బుధుడు అస్తగతంగా ఉండబోతున్నాడు. దీని ప్రభావం  కొన్ని రాశులపై తీవ్ర ప్రభావం చూపించబోతుంది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Apr 27, 2026, 06:30 AM IST

Budha Asthamayam: నవగ్రహాల్లో బుధుడు బుద్దికి, మేధస్సుతో పాటు వ్యాపారం, సమాచార మార్పిడి, ఆర్థిక విషయాలకు అధిపతిగా పరిగణించబడుతాడు. ఈ సమయంలో  కొందరికి సవాలుతో కూడిన నిర్ణయాలను తీసుకుంటారు. ముఖ్యంగా ఆర్థిపరమైన  విషయాలు, ఉద్యోగ నిర్ణయాలు, కుటుంబ సంబంధాలలో మరింత జాగ్రత్త అవసరమని నిపుణులు సూచించారు. బుధ అస్తమయం కారణంగా నాలుగు రాశుల మూడు వారాల పాటు పలు ఇబ్బందులను ఫేస్ చేసే అవకాశాలున్నాయి. ఇంతకీ ఏయే  రాశుల వారు జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెబుతున్నారు. 

మిథున రాశి: మిథున రాశికి అధిపతి బుధుడు కాబట్టి, దాని ప్రభావ క్షేత్రం ఎక్కువగా కనిపించక వచ్చు. ఏకాగ్రత లోపిస్తుంది.  చదువులో లేదా ఉద్యోగంలో సమస్యలు ఏర్పడవచ్చు. విద్యార్ధులు, పోటీ పరీక్షలకు ఉత్తీర్ణలయ్యేవారు తీవ్రంగా ఇబ్బందులను ఎదుర్కొవచ్చు.  పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు పెట్టుబడి పెట్టేటప్పుడు లేదా రుణాలు ఇచ్చేటప్పుడు జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. అనవసరమైన ఖర్చులకు దూరంగా ఉండటం బెటర్. ఈ సమయంలో ఆవులకు పచ్చి మేత ఇవ్వడం శుభప్రదంగా పరిగణిస్తారు.

వృశ్చిక రాశి: వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ సమయంలో విపరీతీమైన ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది. మీరు న్యాయపరమైన విషయాలలో నిమగ్నమై ఉంటే, ప్రతి అడుగు ఆలోచించి వేయాలి.  తప్పుడు స్నేహితులు ఇచ్చే తప్పుడు సలహాలు నష్టాలకు దారితీయవచ్చు. ఉద్యోగంలో కూడా చిన్నపాటి మార్పులు సంభవించవచ్చు. ఈ సమయంలో గణేశుడికి మోదకం సమర్పించడం శుభప్రదమని జ్యోతిష్య పండితులు చెప్పారు.

కన్య రాశి: కన్య రాశి వారికి పని చేసే చోట సహోద్యోగులతో అభిప్రాయ భేదాలు వచ్చే అవకాశాలున్నాయి. కష్టానికి తగిన ఫలితాలు అంత ఈజీగా రావు. మీపై  మానసిక ఒత్తిడి పెరగవచ్చు. ఆర్థిక నిర్ణయాలలో తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు. ప్రశాంతమైన మనస్సుతో ముందుకు సాగడం వలన మంచి ఫలితాలను అందుకుంటారు.  శివుడిని పూజించడం మీకు కొత్త ఉపశమనాన్ని అందిస్తుంది.

మేషరాశి: ఈ కాలం మేషరాశి వారికి కొంచెం ఒత్తిడితో ఉండబోతుంది. ఆర్థిక విషయాలలో ఊహించని ఖర్చులు పెరుగుతాయి.  ఉద్యోగ రంగంలో హెచ్చుతగ్గులు ఉండవచ్చు. కుటుంబ సభ్యులు, ముఖ్యంగా తల్లిదండ్రులు, మాట్లాడే మాటల విషయంలో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. అభిప్రాయ భేదాలు వచ్చే అవకాశం ఉన్నందున సహనంతో కూడిన నిర్ణయాలు మిమ్మల్ని పురోగమించేలా చేస్తాయి. ఈ సమయంలో గణేశుడిని పూజించడం వలన మంచి జరుగుతుంది. 

గమనిక: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం మత విశ్వాసాలు, హిందూ పంచాంగాలు, జ్యోతిష్య పండితులు గ్రహ గతుల ఆధారంగా చెప్పిన దాన్ని మేము ప్రస్తావించాము. ఈ వార్తకు ఎటువంటి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవు. జీ మీడియా  న్యూస్ ఈ వార్తను ధృవీకరించడం లేదు. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

