/Budha Gocharam: బుధుడి గోచార ఫలితంతో జూన్ 30 వరకు ఈ రాశుల తిరుగులేదు.. పట్టిందల్లా బంగారమే..

Budha Gocharam Effect 2026: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో, బుధుడిని తెలివితేటలు, మాటలు, వ్యాపారం, తర్కం, సంపదకు కారక గ్రహంగా పరిగణిస్తారు. బుధుడు ప్రస్తుతం ఉదయ దశలో సంచరిస్తున్నాడు. బుధుడు జూన్ 30వ తేదీ వరకు ఈ దశలోనే సంచరించబోతున్నాడు. బుధుడు సంచారం కొన్ని రాశుల వారి జీవితాలను నేరుగా ప్రభావితం చేస్తుంది. బుధుని శుభ ప్రభావం కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టం తీసుకురాబోతుంది. అంతేకాదు వారి వృత్తితో పాటు ఆర్థిక పరమైన జీవితాలను నేరుగా ప్రభావితం చేయనుంది. బుధుడి గ్రహ సంచారం వల్ల అత్యధిక ప్రయోజనాలు, శుభవార్తలు అందుకునే కొన్ని అదృష్ట రాశుల గురించి తెలుసుకుందాము.
కన్య రాశి: కన్య రాశి కూడా బుధ గ్రహామే అధిపతి. బుధుడి గ్రహోదయం మీ లైఫ్ను పూర్తిగా చేంజ్ చేయబోతుంది. అది మీలో సానుకూలతతో పాటు మానసిక ప్రశాంతతను తీసుకురావడంతో దోహదం చేస్తుంది. మీ ఆరోగ్యం గతంలో కంటే మెరుగుపడుతుంది. మీరు కోర్టు కేసులలో విజయం సాధిస్తారు. మీ నిర్ణయాత్మక సామర్థ్యం మరింత బలపడుతుంది, దీనివల్ల కార్యాలయంలో మీ పనికి ప్రశంసలు లభిస్తాయి. కుటుంబ సభ్యులతో బంధాలు, అనుబంధాలు బలపడతాయి. ఇంట్లో ఏదైనా శుభకార్యం చేస్తారు.
మిథున రాశి: మిథున రాశికి అధిపతి బుధుడు. బుధుడు మిథున రాశి సంచారం ఈ రాశుల వారికి వరం కంటే తక్కువ కాదు.చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగస్తులకు పదోన్నతి లేదా కొత్త ఉద్యోగానికి అద్భుతమైన అవకాశాలున్నాయి. పెద్ద వ్యాపార ఒప్పందాలు ఖరారు కానున్నాయి. . మీ రాబడి ఇబ్బడిబ్బడిగా పెరుగుతుంది. నిలిచిపోయిన పాత డబ్బు చేతికి అందుతుంది.
ధనుస్సు రాశి: బుధుడి గ్రహ ఉదయం ధనుస్సు రాశి వారికి అదృష్టం బంక పట్టినట్టు పట్టబోతుంది. చదువు, పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న విద్యార్థులకు ఇది అనువైన సమయం. సుదూర ప్రయాణాలకు అవకాశాలున్నాయి. విదేశీ యాన యోగం సిద్ధించబోతుంది. పెట్టుబడులు మంచి రాబడిని ఆర్జించబోతున్నారు. మీ జీవిత భాగస్వామితో కొనసాగుతున్న విభేదాలు పరిష్కారం అవుతాయి.
సింహ రాశి: బుధుడు గోచారం సింహరాశి వారికి ఆర్థికంగా అత్యంత ప్రయోజనకరంగా ఉండబోతుంది. ఆస్తి లేదా వాహనం కొనుగోలు చేయాలనే మీ కల నెరవేరే అవకాశాలున్నాయి. మీరు భాగస్వామ్యంతో వ్యాపారం చేస్తే, అపారమైన లాభాలను అందుకుంటారు. పనిలో మీ సీనియర్ల నుండి మీకు పూర్తి సహాకారం లభిస్తుంది. మీ సంభాషణ నైపుణ్యాలు అద్భుతంగా ఉండబోతున్నాయి. మీరు మీ మాటలతో ఇతరులను సులభంగా ఆకట్టుకోవడంలో ముందుంటారు.
గమనిక: ఈ వ్యాసంలోని సమాచారం పూర్తిగా నిజమైనది లేదా ఖచ్చితమైనది అని మేము చెప్పడం లేదు. గ్రహగతులు, హిందూ పంచాంగాలు, నిర్ణయ సింధువు, ధర్మ సింధువు వంటి గ్రంథాల్లో ఏ గ్రహం ఏ రాశిలో లేదా నక్షత్రంలో సంచరించడం వలన కలిగే శుభాశుభా ఫలితాలను మాత్రమే మేము ప్రస్తావించాము. ఖచ్చితమైన సమాచారం కోసం దయచేసి సంబంధిత రంగంలోని నిపుణుడిని సంప్రదించడం మేలు. జీ మీడియా న్యూస్ ఈ వార్తను ధృవీకరించడం లేదు.
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.