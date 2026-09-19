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సెప్టెంబర్ చివరి వారంలో లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగం.. ఈ రాశులు నక్కతోక తొక్కినట్టే..!!

Lakshmi Narayana Yogam: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, 2026 సెప్టెంబర్ 26న బుధుడు తులారాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు.అప్పటికే ఆ రాశికి అధిపతిగా ఉన్న శుక్రుడితో యుతి ఏర్పడుతుంది దీని వలన కొన్ని రాశుల వారికి ఊహించని ధనలాభంతో పాటు ఇంట్లో ధనలక్ష్మి తాండవం చేస్తుందని గ్రహ గతులు చెబుతున్న మాట. ఇక  పండిత్ తంజావూర్ నాగరాజ్ శర్మ tanarsharma@gmail.com (9395354502)  చెప్పిన కథనం ప్రకారం..లక్ష్మీ నారాయణ యోగం ఏ రాశుల వారికీ అనుకూలంగా ఉండబోతుందో  చూద్దాం.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 19, 2026, 07:15 AM IST|Updated: Sep 19, 2026, 07:15 AM IST
సెప్టెంబర్ చివరి వారంలో లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగం.. ఈ రాశులు నక్కతోక తొక్కినట్టే..!!
Image Credit: Lakshmi Narayana Yogam (ZEE News/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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