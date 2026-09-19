/సెప్టెంబర్ చివరి వారంలో లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగం.. ఈ రాశులు నక్కతోక తొక్కినట్టే..!!

లక్ష్మీ నారాయణ యోగం.. గ్రహాలు నిరంతరం ఒక రాశి నుంచి మరొక రాశిలోకి కదులుతూ ఉంటాయి. ఇలా కదలడం వల్ల గ్రహ మండలంలో కొన్ని యోగాలు ఏర్పడుతున్నాయి. అలా బుధుడు, శుక్రుడు కలయికల వల్ల లక్ష్మీ నారాయణ యోగం ఏర్పడుతుంది. దీని వలన కొన్ని రాశుల వారికీ అనుకోని ధనలాభం కలగబోతుందట. సెప్టెంబర్ చివరి వారంలో ఏర్పడే లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగం ప్రభావం మేషం నుండి మీన రాశి వరకు పన్నెండు రాశులపై ఎంతో కొంతో ప్రభావం కనిపిస్తుంది. అయితే, ఈ సమయం మూడు రాశుల వారికి చాలా అదృష్టకరమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. ఆ అదృష్ట రాశులు ఏవంటే..
తులా రాశి..
తులారాశిలో, వృత్తి వ్యాపారానికి అధిపతి అయిన బుధుడు, సంపదకు దేవుడైన శుక్రుడు కలిసి ఉండటం వలన అరుదైన లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. పండిత్ తంజావూర్ నాగరాజ్ శర్మ చెప్పిన ప్రకారం నెల చివర్లో మీ సొంత రాశిలోనే ఏర్పడే లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగం ప్రభావం వల్ల, తుల రాశి వారు ప్రతి పనిలో అదృష్టం కలిసి వస్తుంది. ఇంట్లో విభేదాలు తొలగిపోతాయి. మీ ఆదాయ వనరులు పెరుగుతాయి. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి గతంలో కంటే మెరుగ్గా ఉండబోతుంది. అప్పుల బాధ నుండి బయటపడే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
మేష రాశి..
మేష రాశి వారికి లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగం కుటుంబంలో సంతోషాన్ని తీసుకురాబోతుంది. గతంలో అనుభవిస్తున్న కష్టాలు తొలిగిపోనున్నాయి. ఈ కాలంలో కలిగే ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభం మిమ్మల్ని ఆర్థిక సమస్యల నుండి బయటపడటానికి దోహదపడుతుంది. ఇన్నేళ్లుగా మీరు ఉద్యోగ రంగంలో పడిన కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది.
వృషభ రాశి..
సెప్టెంబర్ నెలాఖరులో ఏర్పడే లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగం ప్రభావం వల్ల, వృషభ రాశి వారికి ఇది ఒక సువర్ణ సమయం అని చెప్పాలి. ఈ టైమ్లో మీ ఆదాయ వనరులు పెరిగే అవకాశాలున్నాయి. మీరు దీర్ఘకాలిక ప్రాజెక్టులలో విజయం సాధించే అవకాశాలున్నాయి. కోరుకున్న పనులు నెరవేరుతాయి.
Disclaimer (గమనిక): ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, పండితులు జ్యోతిష్య పండితులు గ్రహ గోచారం ఆధారం ఇవ్వబడింది. ఇది ఆయా వ్యక్తులకు వారి జన్మించిన లగ్నం ఆధారంగా వేర్వేరుగా ఉండే అవకాశాలున్నాయి. జీ మీడియా న్యూస్ దీనిని ధృవీకరించదు.పండిత్ తంజావూర్ నాగరాజ్ శర్మ tanarsharma@gmail.com (9395354502) చెప్పిన ప్రకారం ఈ కథనం ఇవ్వబడింది.
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