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తులారాశిలో బుధుడి సంచారం: రాబోయే 68 రోజులు ఈ రాశుల జాతకం మారబోతోంది..!!

Budha Graha Gochar: బుధ గ్రహం యొక్క శుభ స్థానం ఒక వ్యక్తిని జీరో  నుండి హీరోగా మార్చగలదు. శుక్ర, బుధ గ్రహాలు కూడా సంయోగం వలన లక్ష్మీ నారాయణ యోగాన్నిఏర్పరుస్తున్నాయి. తత్ఫలితంగా, కొన్ని రాశుల వారి అదృష్టం  మెరవబోతున్నట్టు పండిత్ నాగరాజ్ శర్మ చెప్పారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 23, 2026, 05:14 AM IST|Updated: Sep 23, 2026, 05:15 AM IST
తులారాశిలో బుధుడి సంచారం: రాబోయే 68 రోజులు ఈ రాశుల జాతకం మారబోతోంది..!!
Image Credit: Budha Transit (ZEE News File/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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