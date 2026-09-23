/తులారాశిలో బుధుడి సంచారం: రాబోయే 68 రోజులు ఈ రాశుల జాతకం మారబోతోంది..!!

Budha Transit 2026: బుధుడు ప్రతి నెలా తన సంచారన్ని మార్చుకుంటాడు. ప్రస్తుతం, గ్రహాలకు యువరాజు అయిన బుధుడు కన్యారాశిలో సంచరిస్తున్నాడు. హిందూ పంచాంగం ప్రకారం, బుధ సంచారం ఇప్పుడు శుక్రుని రాశి అయిన తులారాశిలో జరగబోతోంది. సెప్టెంబర్ 26వ తేదీన బుధుడు తులారాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. డిసెంబర్ 2వ తేదీ సాయంత్రం వరకు బుధుడు శుక్రుని రాశి అయిన తులారాశిలోనే ఉండనున్నాడు. తులారాశిలో బుధుని సంచారం శుక్ర, బుధుల మధ్య సంయోగాన్ని కూడా ఏర్పరుస్తుంది, దీనివల్ల లక్ష్మీ నారాయణ యోగం ఏర్పడుతుంది. తులారాశిలో బుధుని సంచారం వల్ల ఏయే రాశుల వారికి ప్రయోజనం చేకూరుతుందో పండిత్ నుండి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
రాబోయే 68 రోజులలో, 8 రాశుల వారికి తులారాశిలో బుధుని సంచారం వల్ల గొప్ప ప్రయోజనం కలగబోతుంది. పండిత్ తంజావూర్ నాగరాజ్ శర్మ చెప్పిన ప్రకారం.. తులారాశిలో బుధుని సంచారం సుమారు 8 రాశుల వారికి గొప్ప యోగం సమయంగ అని చెబుతున్నారు.
వృషభ రాశి..
వృషభరాశి వారికి తులారాశిలో బుధుడితో పాటు కుజ సంచారం అనుకూలంగా ఉండబోతుంది. మీకు మీ పిల్లలకు సంబంధించిన కొన్ని శుభవార్తలు అందుకుంటారు. మీరు పని నిమిత్తం విదేశాలకు వెళ్లవలసి రావచ్చు.
తులా రాశి..
తులారాశి వారికి బుధ సంచారం వలన గొప్ప యోగాలు ఏర్పడబోతున్నాయి. పాత బాకీలు వసూళు అవుతాయి. ఈ బుధ సంచారం తులారాశి వారికి డబ్బు పరంగా కొదవ ఉండదు. కుంటుంబ మద్దతు వలన అన్ని కష్టాల నుంచి బయటపడతారు.
ధనుస్సు రాశి..
ధనుస్సు రాశి వారికి తులారాశిలో బుధ సంచారం గొప్పగా ఉండబోతుంది. ఈ బుధ సంచారం ధనుస్సు రాశి వారికి చాలా ఉపయోగకరంగా ఉండబోతుంది. ఆర్థికంగా లాభం పొందే అవకాశాలున్నాయి.
మిథున రాశి..
మిథున రాశి వారికి తులారాశిలో బుధ సంచారం గొప్పగా ఉండబోతుంది. కుజ సంచారం మిథున రాశి వారికి పూర్వీకుల ఆస్తి కలిసొచ్చే అవకాశం ఉంది. మీ ఆదాయం పెరిగే అవకాశాలున్నాయి. వ్యాపారవేత్తలు కొత్త పెట్టుబడిదారుల ద్వారా లాభాలను అందుకుంటారు.
సింహ రాశి..
ఈ బుధ సంచారం సింహ రాశి వారికి అత్యంత అనుకూలంగా ఉండబోతుంది. బుధుడి శుభ ప్రభావం మీ వృత్తిలో అదృష్టాన్ని తీసుకురాబోతుంది. సంపద వృద్ధి చెందే అవకాశాలున్నాయి. కొత్త వృత్తి వ్యాపారాలు కలిసొచ్చే అవకాశాలున్నాయి.
మేష రాశి..
మేషరాశి వారికి తులారాశిలో బుధ, కుజ సంచారం మేషరాశి వారికి అత్యంత అనుకూలంగా ఉండబోతుంది. పెద్దగా శ్రమ లేకుండానే సంపద మీ చేతికి అందుతుంది. ధన, ఆస్తిపాస్తులు సంపాదించే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. మీరు మీ ఆఫీసు పనులన్నింటినీ గొప్ప వ్యూహాంతో పూర్తి చేయగలుగుతారు.
కన్యా రాశి..
కన్యా రాశి వారికి తులారాశిలో బుధ సంచారం కన్యా రాశి వారికి గొప్ప యోగాన్ని ఇవ్వబోతుంది. కొత్త ఇంటి కల సాకారం అయ్యే అవకాశాలున్నాయి. విద్యార్ధులు, ఉద్యోగులు పోటీ పరీక్షల్లో విజయం సాధిస్తారు. బుధుడి రాశి మార్పు కన్యా రాశి వారికి శుభప్రదంగా ఉంటుంది. బుధుడు మీ ఆత్మగౌరవాన్ని పెంచే అవకాశాలున్నాయి.
Disclaimer (గమనిక): ఈ కథనంలో అందించిన సమాచారం పూర్తిగా గ్రహగతుల ఆధారంగా ఇవ్వబడింది. జీ న్యూస్ఈ వార్తను ధృవీకరించడం లేదు. ఇవి ఆయా గ్రహ సంచారంతో పాటు ఆయా వ్యక్తుల వ్యక్తిగత జాతకం ఆధారంగా ఇది మారుతు ఉంటుంది. ఇతర వివరాల కోసం..జ్యోతిష్య పండితులు తంజావూర్ నాగరాజ శర్మ, ఈ మెయిల్ ID: tanarsharma@gmail.com, ఫోన్: 9395354502 సంప్రదించండి.
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