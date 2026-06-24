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గ్రహ మండలంలో బుధుడి వక్ర గమనం.. ఈ 3 రాశుల వారికి గోల్డెన్ లైఫ్..

Budha Vakra Gochar 2026: నవ గ్రహాలు నిరంతరం ఒక రాశి నుంచి మరొక రాశిలోకి ప్రవేశిస్తూ కొన్ని రాశుల వారికీ శుభా శుభా ఫలితాలను ఇస్తాయి.  బుధుడు త్వరలో తన గమనాన్ని మార్చుకోబోతున్నాడు. అది వక్రదిశలో తిరగనున్నాడు.  బుధుడి వక్ర గోచారం దాదాపు 25 రోజుల పాటు కొనసాగుతుంది. ఈ సంచారం కొన్ని రాశుల వారికి డబ్బుతో పాటు ఉన్న శ్రేయస్సును తీసుకురాబోతున్నట్టు గ్రహగతులు చెబుతున్నాయి.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 24, 2026, 05:48 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 05:50 AM IST
గ్రహ మండలంలో బుధుడి వక్ర గమనం.. ఈ 3 రాశుల వారికి గోల్డెన్ లైఫ్..
Image Credit: Budha Vakri (File/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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