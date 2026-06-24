/గ్రహ మండలంలో బుధుడి వక్ర గమనం.. ఈ 3 రాశుల వారికి గోల్డెన్ లైఫ్..

బుధుడి వక్ర గోచారం 2026: గ్రహాల రాకుమారుడైన బుధుడు సుమారు 3 నెలల తర్వాత వక్రగతిలో సంచారం చేయబోతున్నాడు. ప్రస్తుతం బుధుడు కర్కాటక రాశిలో ఉన్నాడు. త్వరలో బుధుడు త్వరలో తన గమనాన్ని మార్చుకోబోతున్నాడు. బుధుడు 29 జూన్ 29 నుంచి వక్రగతిలో తిరగనున్నాడు. బుధుడి వక్ర సంచారం సుమారు 25 రోజుల పాటు కొనసాగుతుంది. గ్రహాల రాకుమారుడైన బుధుడి తిరోగమనం 2026 జూలై 24 ఉదయం వరకు కొనసాగుతుంది. బుధ గ్రహం యొక్క ఈ తిరోగమనం కొన్ని రాశుల వారికి అనుకూలంగా ఉండబోతున్నట్టు గ్రహగోచారం చెబుతుంది.
బుధుడు 25 రోజుల పాటు తిరోగమనంలో ఉండనున్నాడు. ఈ 3 రాశుల వారికి ఇది గొప్ప సమయం అని చెప్పాలి. ప్రముఖ పండితులు చెప్పిన ప్రకారం, బుధుడి తిరోగమనం వల్ల మూడు రాశుల వారికి ప్రయోజనం చేకూరుబోతుందని గ్రహ గోచారం చెబుతుంది.
మేష రాశి..
గ్రహాల రాకుమారుడైన బుధుడి తిరోగమన సంచారం మేష రాశి వారికి అత్యంత అనుకూలంగా ఉండబోతుంది. పూర్వీకుల ఆస్తులు కలిసొచ్చే అవకాశాలున్నాయి. మీ కెరీర్ పరంగా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. వారు వ్యాపారంలో విజయం సాధిస్తారు. ఈ కాలంలో చేపట్టిన పనులు విజయవంతం అమవుతాయి. ఆర్థికంగా లాభాలను అందుకుంటారు. జీవితంలోని మానసిక, శారీరక ఇబ్బందులు కూడా తొలగిపోవడం ప్రారంభమవుతాయి. విద్యార్థులు తమ చదువుపై దృష్టి పెడతారు.పోటీ పరీక్షల్లో విజయం సాధిస్తారు.
కర్కాటక రాశి..
కర్కాటక రాశి వారికి బుధుడి వలన వారు పని చేస్తోన్న రంగాల్లో అత్యున్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. వీరికి అనుకోని ధనలాభం కలగనుంది. వ్యాపారవేత్తలు, ఉద్యోగస్థులు తమ కుటుంబ సభ్యులతో మంచి సమయాన్ని గడిపే అవకాశం ఉంది. మీ ఆదాయం అమాంతం పెరుగుతుంది. మీ జీవిత భాగస్వామితో సంబంధాలు మరింత సామరస్యంగా మారతాయి. ఒక ప్రధాన కోరిక నెరవేరే అవకాశం ఎంతైనా ఉంది.
వృశ్చిక రాశి.. వృశ్చిక రాశి వారికి బుధ గ్రహ తిరోగమణం వలన వీరి జీవితం కొత్త టర్న్ తీసుకోబోతుంది. గత కొంత కాలంగా వివాహాం కానీ స్త్రీ, పురుషులకు వివాహా యోగం సిద్ధించబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది. సంఘంలో మీ ప్రతిష్ట పెరుగుతుంది. అదృష్టం మీ వైపు ఉంటుంది. పదోన్నతి లభించే అవకాశాలున్నాయి. వ్యాపారంలో మీ కష్టానికి తగిన ఫలితం లభిస్తుంది. కొత్తగా ఉద్యోగం చూసే వాళ్లకు మంచి ఉద్యోగం లభించబోతుంది. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా గతంలో కంటే బలీయంగా ఉంబోతుంది.
గమనిక (Disclaimer): ఈ వ్యాసంలో అందించిన సమాచారం పూర్తిగా నిజమైనది. ఖచ్చితమైనదని జీ మీడియా నిర్ధారించడం లేదు. అంతేకాదు పైన చెప్పిన గ్రహ గోచారం అనేవి ఇది వ్యక్తులు పుట్టిన సమయం ఆధారంగా ఉంటుంది. ఖచ్చితంగా ఇలాగే ఉంటుందని మేము చెప్పడం లేదు. అవి వారు చేసుకున్న కర్మలను బట్టి మారుతు ఉంటాయి. దీనిపై ఏదైనా సమాచారం కోసం ఆయా రంగాల్లో ఉన్న నిపుణులను సంప్రదించడం మేలు.
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